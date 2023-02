Kopic ozdobil 300. start gólem. Co znamená milník? Že jsem legenda! smál se

„Jsem fakt rád, že se mi to podařilo,“ řekl Kopic. „Trochu jsem doufal, že bych to mohl zvládnout už na podzim, ale bohužel přišla zranění. Je to hrozně krásné číslo, snad ještě poroste.“

Prvních 115 ligových startů zapsal v Jablonci, zbylých 185 v Plzni, s kterou získal také tři tituly.

Minimálně do neděle, kdy hraje Slavia, jste se vrátili na první místo.

Nebylo to ovšem jednoduché utkání. Víme o chybám, víme, že jsme nepředvedli ideální výkon. Hlavní jsou tři body, zase jsme vyhráli klasicky dva jedna. Bylo to upracované, ale řekl bych, že zasloužené. Soupeř sice dobře kombinoval, ale víc šancí jsme si vytvořili my.

Nebáli jste se v závěru, že Liberec vyrovná?

Je to taková naše klasika. Liberec si nevypracoval nějakou vyloženou gólovku. Sice se jim podařilo nás zatlačit, ale vyloženou šanci neměli. Dostali se ke střelám z dálky a zbytek jsme si pohlídali. Podle mého jsme poté hlavně hrozili z brejků. Některé z nich jsme mohli lépe vyřešit.

Před zápasem se na vás bodově dotáhla Sparta. Byla motivace o to větší?

Koukali jsme na konec utkání Sparty se Zlínem. Škoda, že Zlín více nezabral. Na konci měl pár šancí. Sparta teď hraje dobře, má formu. Bodově se na nás dotáhla. Víme o tom, takže jsme proti Liberci museli bezpodmínečně vyhrát. Jsme rádi, že se nám to podařilo. Mohli jsme být třetí, ale místo toho jsme se vyhoupli na první příčku.

Jak fyzicky náročné bylo dnešní utkání?

Zápas měl tempo. Navíc přes den hodně sněžilo, takže terén byl dost podmáčený. Mně se v tom moc dobře neběhá, když je hřiště měkké. Pro oba týmy to ale bylo stejné. Zápas byl ve vysokém tempu a na konci docházely síly.

Dřív jste hrál zleva, teď zprava. Je v tom nějaký problém?

Jeden čas jsem hrál hodně zleva, to je pravda. Má to své výhody i nevýhody. Pod trenérem Bílkem jsem nehrál jinde než zprava. Zvykl jsem si na to a problém v tom nevidím.

Mimochodem, na jaře jste se už podruhé prosadil. Cítíte formu?

Musím říct, že osobně se cítím dobře. Doufám, že to bude pokračovat. Čísla mám. Jsem rád, že dává důležité góly, k tomu důležité nahrávky. Díky nim vyhráváme. Jsou to góly na jedna nula nebo na dva jedna, za to jsem rád.

Z tribuny se díval i Jaroslav Šilhavý, kouč reprezentace. Řekl jste si o nominaci?

Doufám, že ano! (úsměv) Reprezentační kariéru jsem ještě neukončil, takže věřím v pozvánku.

Nakopne vás tříbodový zápas po psychické stránce?

Doufám, že nám tato výhra pomůže hlavně s ohledem na příští týden. Doma hostíme Olomouc, poté jedeme na Slavii a máme doma Bohemians. Potřebujeme urvat co nejvíce bodů. Je to jednoduché. Když všechno vyhrajeme, tak jsme první.

Vaše soupeře v boji o titul čekají ještě zápasy v domácím poháru. Může to pro vás být výhoda?

Upřímně, ani nevím. Po vypadnutí jsem přestal pohár sledovat. Slavia i Sparta však mají široký kádr, takže se k tomu vůbec neupínáme. Na podzim jsme více zápasů odehráli my a dařilo se nám.