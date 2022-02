Kopic prodloužil v Plzni smlouvu. Vrátí se do skvělé formy, věří Šádek

Kopic do Plzně přestoupil v létě 2015 z Jablonce a pomohl ke dvěma mistrovským titulům. Za Viktorii dohromady odehrál 217 soutěžních utkání a vstřelil 40 gólů. Ze současného plzeňského kádru mají na kontě víc startů jenom obránci Lukáš Hejda s Radimem Řezníkem.

„Honza Kopic už v klubu působí řadu let a v každé ze sezon patřil k důležitým členům týmu, prokazoval své kvality a často hrál v reprezentační formě. Věříme, že po minulé sezoně, kdy jej trápila zranění, se opět vrátí do skvělé formy a společně zažijeme další vítězství. Jsem rád, že jsme se nyní domluvili na prodloužení kontraktu, který by vypršel v létě,“ řekl generální ředitel a majitel Viktorie Adolf Šádek.

V této ligové sezoně Kopic zasáhl do 15 duelů a zaznamenal tři branky. V nejvyšší soutěži za Plzeň a Jablonec celkem nasbíral 275 zápasů, 51 gólů a 53 asistencí.

„Ve Viktorce jsem maximálně spokojený, máme tady výbornou partu v kabině a zažil jsem tady největší úspěchy v kariéře. Těším se, že v budoucnu přidáme další,“ dodal rodák z Humpolce.