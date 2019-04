Kopic se vrátil do sestavy Plzně a věří, že to bude jen lepší

Jak jste se cítil na hřišti?

Hrál jsem po třech měsících, takovou pauzu jsem v kariéře ještě nezažil, takže to bylo pro mě nové. Přesvědčil jsem se, že zápasová zátěž se natrénovat nedá. Fyzicky na tom ještě nejsem tak dobře, jak bych chtěl, ale nahrál jsem na gól. To každému hráči pomůže, i když vím, že výkon mohl být lepší. To je jasné.

Co si můžete ze zápasu s Bohemkou vzít pozitivního jako tým?

Těch prvních dvacet minut, kdy jsme soupeře přehrávali, dali jsme dva góly. Vypadalo to, že ještě nějaké přidáme a nebude nás to stát tolik sil. A nakonec to bylo drama.

Slovácko - Plzeň Sledujte v neděli od 18.00 online.

Teď hrajete v neděli na Slovácku, jaké to bude?

Těžké. Oni pět zápasů v řadě nevyhráli, určitě už budou chtít bodovat. Proti nám navíc budou mít velkou motivaci, ale to my máme taky. Boj o titul nevzdáváme, ještě chceme na Slavii zatlačit, aby to neměli úplně zadarmo. Navíc hájíme druhou příčku před Spartou.

Soupeř hraje o záchranu. Uznáváte, že tam jedete jako favorit?

Nás v posledních kolech čeká víc podobných zápasů, i Příbram a Dukla hrají přežití. A hrát proti takovým týmům nebývá nic snadného, v téhle fázi soutěže je každý bod zvlášť důležitý.

Minule jste na Slovácku vyhráli 4:1 a vy jste dal dva góly. Může tenhle zápas něco napovědět?

Oni mezitím vyměnili trenéra, u nich i u nás je pár nových hráčů. Takže bych tomu nedával žádnou váhu, teď to bude úplně jiný zápas.