Kopicův první hattrick: Tušil jsem, že to může klapnout. Vykope si smlouvu?

„Výsledek Slavie jsme samozřejmě sledovali, byla to motivace navíc. S jídlem roste chuť, na jaře bychom ji ještě chtěli potrápit. Ale uvidíme,“ uvedl Kopic po posledním duelu letošního podzimu.

Všechny góly vstřelil pravou nohou. Nejprve po zpracování míče hrudí do volného prostoru pálil podél gólmana Janáčka, ve druhém poločase zkrotil přihrávku od Havla, obelstil dva soupeře a trefil se pod horní tyč. A v 77. minutě uzavřel skóre poté, co mu mladý spoluhráč Sojka předložil míč do šestnáctky a Kopic ranou nártem nedal gólmanovi šanci.

Co vám blesklo hlavou po třetím gólu?

Že je to první hattrick v dospělém fotbale, dočkal jsem se ho ve čtyřiatřiceti. Pamatuji si i ten předchozí, v sedmnácti za jihlavský dorost proti Vyškovu. Je to pro mě speciální, za hattrick jsem strašně rád.

V první lize jste navíc čekal na vstřelenou branku od loňského února.

To se taky dobře pamatuje. Bylo to při mém tří stém startu v lize proti Liberci. Teď jsem na čísle 348, to čekání bylo dlouhé a už jsem to měl v hlavě. Jsem rád, že z toho byly góly rovnou tři.

Kdy jste začal věřit, že by to na hattrick mohlo vyjít?

Po druhém gólu. Hned jsem pak říkal na půlce spoluhráči Honzovi Paluskovi, že v tomhle utkání by to mohlo klapnout.

Neměl jste obavy, jak tým v hlavách přepne ze čtvrtečního pohárového svátku s Manchesterem United na zápas proti poslednímu celku soutěže?

Takhle jsem to vůbec nevnímal. V základní sestavě teď moc nejsem, jsem rád za každou šanci. Pár hráčů trenér vyměnil, o motivaci jsme měli postaráno. Osa týmu zůstala, i to nám pomohlo. A když chceme hrát v tabulce nahoře, musíme tým jako České Budějovice prostě porazit, tam jiná varianta nepřipadala v úvahu.

Co chystáte do kabiny po povedeném večeru?

No, žádné pohoštění tam vypsané není, rovnou peníze. (smích) A ne úplně malé, jak jsem se dozvěděl. Zaplatím, samozřejmě. A kdybych měl za tohle platit každý týden, nebudu se zlobit.

Jak vůbec nesete, že poslední dobou nedostáváte na hřišti tolik příležitostí?

Dá se říci, že jsem ze sestavy asi trochu vypadl. Ale šance hrát jsem i tak dostával, na to si vůbec nechci stěžovat. Kluci hráli na mých postech dobře, týmu se dařilo, neřeknu ani popel. Jsem rád, že mě tam trenér tentokrát dal a že jsem se mu odvděčil hattrickem.

Dohrával jste s kapitánskou páskou, v Plzni působíte desátou sezonu. V létě vám končí smlouva, je to tak, že bojujete o novou?

Hraju tady deset let a jsem rád, že se pořád držím v užším kádru. Doufám, že to tak bude i na jaře. Samozřejmě, s vedením si asi sedneme, ale teď nic na stole není. Uvidíme, jak to v průběhu jara dopadne.