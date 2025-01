Knapíkův kvapík do Liberce. Jsem rád, že jsem se mohl posunout, hlásí posila

Jan Knapík pózuje s dresem po přestupu do Liberce- | foto: FC Slovan Liberec

Cíle bych viděl hodně vysoko. Můžeme se poprat o pohárové příčky, o top šestku, síla na to je. Proto jsem do Slovanu šel,“ svěřil se na klubovém webu Slovanu.

V letošní prvoligové sezoně stihl po zranění jen posledních pět zápasů podzimu, ale svojí jistotou ohromil. Neplatilo, že jeden hráč tým nedělá, i díky jeho nástupu se skláři razantně zpevnili a zlepšili.

„Po konci podzimu jsem dostal první kontakty od agenta, že Liberec projevil zájem. Během svátků jsem mluvil s trenérem Kováčem. Šlo o první oťukávačky, pak už to bylo rychlé, hotové během dvou dnů,“ vykresloval Knapík. Od Liberce podle teplického klubu dostal nabídku na úrovni pražských „S“, které skláři nemohli konkurovat.

Čtyřiadvacetiletý defenzivní univerzál bude na žluto-modré vzpomínat v nejlepším, na Stínadlech vyrostl do profesionálního fotbalu i do výšky 192 centimetrů. „V osmnácti jsem se dostal do ligy, Teplice budu mít vždycky svým způsobem v srdci. Ale jsem rád, že jsem se teď mohl posunout.“

Posunul se poprvé v kariéře, žádný přestup zatím nezažil. „Je to pro mě novinka. Doufám, že se brzy adaptuji, zabydlím v základní sestavě a budu prospěšný týmu. Z kluků v kabině znám jen trochu Frýdka, ostatní ze hřiště jako protihráče. Doufám, že se sžijeme již na soustředění ve Španělsku.“

Už se blíží do středního věku, takže Slovanu přinese i zkušenosti. „Moje pozice je nejčastěji střední obránce. Myslím, že mám dobrý fyzický fond, jsem silný v soubojích, umím rozehrát, to můžu nabídnout,“ představil se libereckým fanouškům. „Už se na ně těším na prvním zápase s Ostravou.“

Zato pikantní bitva s Teplicemi ho v základní části ligy už nečeká. Dočká se v nadstavbě?