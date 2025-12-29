Téměř dvoumetrový stoper Jan Knapík se měl stát lídrem liberecké obrany. Klub si od něj po příchodu z Teplic hodně sliboval, velké ambice měl i samotný hráč.
„Cíle ve Slovanu vidím hodně vysoko. Tým má sílu a myslím, že se můžeme poprat o pohárové příčky i pohárovou šestku. To byl také jeden z důvodů, proč přicházím a doufám, že naplníme potenciál,“ říkal Knapík po svém příchodu pod Ještěd. „Uzavřel jsem dlouhou smlouvu na čtyři a půl roku, což je pro mě super, protože mám klid a jistotu, můžu se soustředit jen na fotbal a neřešit, co bude v nejbližší době dál.“
Byl to jeho první přestup ve fotbalové kariéře. Do té doby odehrál v nejvyšší soutěži 106 zápasů, všechny v teplickém dresu. Připsal si celkem pět gólů a dvě asistence. Už loni na podzim ještě za Teplice však kvůli zranění zasáhl jen do pěti zápasů.
A v Liberci jeho nepříjemné zdravotní trable pokračovaly. V dresu Slovanu odehrál tři zimní přípravné zápasy a v tom posledním ve Španělsku se lehce zranil. Poté se však vrátil na hřiště a připravoval se s týmem na první jarní duel proti Baníku.
Jenže na posledním tréninku před startem jarní ligové sezony si vážně poranil koleno a musel podstoupit dlouhodobou léčbu. Do hry se dostal až v dubnu a v závěru loňské sezony naskočil jako náhradník do ligových soubojů v Hradci Králové a s Karvinou.
Program léčby má rozepsaný do konce ledna
„Pro mě teď bude hlavní dostat se zpátky do tréninkového a zátěžového rytmu, případně nasbírat nějaké minuty a starty. A důležité bude, abych pak zvládl odjet naplno celou letní přípravu a svůj jakoby druhý start do angažmá v Liberci měl mnohem lepší a bez zranění,“ vyprávěl Knapík v závěru minulé sezony.
Problémy s kolenem ho ovšem trápily dál. Knapík se nemohl naplno zapojit do letní přípravy s týmem a pokračoval v léčbě. Nakonec se podařilo zajistit vyšetření a následnou operaci u specialistů v Anglii, která proběhla na začátku listopadu.
„Doufám, že operace, kterou jsem podstoupil, bude definitivním řešením mých problémů s kolenem. Děkuji vedení klubu, že se podařilo najít specialisty, kteří si věděli rady s mou dost specifickou diagnózou. Věřím, že teď už je vše na dobré cestě,“ řekl po návratu z Anglie Jan Knapík, který před nedávnem oslavil pětadvacáté narozeniny.
Teď má individuální léčebný plán a doufá, že se brzy vrátí na trávník. „Mám nastavený program od doktora, ve kterém postupně přidáváme zátěž a zvyšujeme rozsah. Momentálně začínám přidávat i rotoped. Program mám rozepsaný do konce ledna, kdy pak letím znovu do Anglie na kontrolu. To budou tři měsíce od operace,“ dodal někdejší mládežnický reprezentant.
Na post stopera přivedl Liberec ještě během minulé zimy další posilu: Šimona Gabriela ze slovenského Ružomberku. Ten vytvořil dvojici s Dominikem Plechatým a v aktuální sezoně pak s Angem N`Guessanem, nováčkem z italského Turína.
V říjnu si však Gabriel přetrhl vaz v koleni a podzim dohrávala stoperská dvojice N`Guessan – Plechatý. Od 1. listopadu liberecký tým v lize ani jednou neprohrál a inkasoval pouhé tři góly.
Zimní příprava začne fotbalistům Slovanu v pondělí 5. ledna. Dva dny poté zamíří severočeský tým na soustředění do Španělska.