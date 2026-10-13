„Jsem rád, že jsem se po všech těch patáliích, co mě provázely, mohl konečně dostat na hřiště. Těší mě, že jsem zdravotně mohl zvládnout prvních patnáct minut na hřišti a odškrtnout si v návratu nějakou pomyslnou metu,“ vyprávěl tehdy s úlevou.
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Věřil, že se konečně může začít soustředit zase na fotbal, nikoli na své zdraví. Jenže uplynulo pouhých několik dnů a všechno je jinak. „Honza Knapík si v týdnu při tréninku bohužel přivodil vážné zranění druhého kolene, které si vyžádá delší léčbu,“ oznámil v sobotu Slovan na sociálních sítích. „I v této těžké chvíli jsme všichni s tebou, Knápo! Přejeme ti hodně sil a trpělivosti.“
Co se vlastně stalo? Žádný ostrý souboj, žádný nebezpečný zákrok soupeře. Stačil jediný nešťastný pohyb při tréninku a přední zkřížený vaz v koleni to nevydržel.
„Je to obrovská sportovní tragédie. Všechny nás to zasáhlo, protože Knápa je výborný kluk a udělal strašně moc pro to, aby se vrátil zpátky. Každý den makal a už byl v poslední fázi rehabilitace. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo něco stát,“ líčil trenér Slovanu Branislav Fodrek po nedělním utkání se Slováckem. „Teď musí být jen silný a věřím tomu, že i za pomoci nás všech to zvládne,“ dodal.
Smolař Knapík moc dobře ví, co ho čeká. Další dlouhé měsíce léčení a nejistota, zda se ještě někdy vrátí na svou někdejší úroveň. Tím vším už si jednou prošel.
Celé jeho dosavadní angažmá pod Ještědem zatím připomíná spíš boj s nepřízní osudu. Do Liberce přišel z Teplic v lednu 2025 jako výrazná posila obrany. Klub za perspektivního stopera zaplatil deset milionů korun, jenže Knapík si nového působiště prakticky neužil.
Už během zimního soustředění ve Španělsku si poranil koleno. Na jaře se sice ještě na několik minut objevil ve dvou ligových zápasech, zdravotní problémy ho však neopustily.
Následovala operace v Česku, ta však kýžený výsledek nepřinesla. Případ nakonec řešili specialisté v Anglii a Knapík se loni na podzim podrobil v Londýně dalšímu chirurgickému zákroku.
Do záchrany Knapíkovy kariéry se osobně vložil i majitel Slovanu Ondřej Kania. Ještě v létě v podcastu Football Club hovořil o tom, jakou budoucnost si pro libereckého obránce představuje. „Mám takovou vizi, že Honza Knapík bude jednou zvedat nějakou trofej jako kapitán Slovanu. Je to můj velký cíl od té doby, co jsem se pustil do řešení jeho léčby,“ prohlásil tehdy Kania.
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Talentovaný obránce musel vynechat celou minulou sezonu. Teprve letošní podzim mu přinesl naději. Ta však trvala jen krátce. Teď před ním stojí nejen další fyzicky náročná léčba, ale také velká psychická zkouška.
„Osobně jsem ho ještě neviděl, jen jsme si něco málo napsali. Snažil jsem se ho podpořit, aby neztrácel naději. Pořád si myslím, že se vrátit může,“ řekl liberecký brankář Tomáš Koubek. „To rozhodnutí je samozřejmě na něm, ale od nás v kabině i od celého klubu dostane tu největší podporu. Pokud se bude chtít vrátit, tak mu tady všichni budeme chtít pomoct. Je to pro něj těžká rána, ale věřím, že bude dobře nastaven a vrátí se,“ dodal zkušený gólman.