Góly mi chybí, bojuju s tím, ví dobře slovácký útočník Kliment

„I já sám jsem měl ze sebe dobrý pocit, hrálo se mi dobře. Bylo to fyzicky dost náročné, což potvrdilo, že jsem musel střídat už v 74. minutě. Ale mojí hře chybějí čísla, to si přeju do budoucna zlepšit,“ zmínil sedmadvacetiletý Kliment, že v této sezoně skóroval jen jednou.

V Liberci jste svedl neskutečné množství soubojů a hodně jste toho taky naběhal.

Nevím, jestli jsem toho naběhal hodně kilometrově, ale sprintových úseků bylo hodně, což se i projevilo tím, že jsem už před koncem nemohl. Cítím se dobře, i fyzicky. Soubojů bylo taky hodně. Slovácko hraje většinou na jednoho útočníka, kterým jsem buď já, nebo Rigi (Rigino Cicilia), ten je víc do soubojů. Ale přijde mi, že jsem se soubojové chování taky naučil. Dokážu si pokrýt balón a vzít si ho jeden na jednoho, v tom jsem se v posledních zápasech zlepšil.

Liberecký Kačaraba se na vás v úvodu druhé půle vykartoval v rozmezí pěti minut. Byl v tom váš záměr?

Ne že bych měl v hlavě, že už má žlutou a za mnou je právě on. Ale věděl jsem, že mladý Sadílek si na mně taky udělal žlutou a žlutou měl i Rabušic, tak jsem si i říkal, že by se po našem vyloučení třeba síly na hřišti později mohly srovnat. Zápas by se tím změnil, což se přesně stalo.

Vašemu výkonu chyběl jen gól, že?

Je to tak, s tím v posledních zápasech bojuju. Vždycky jsem to měl tak, že chci hlavně pomoct týmu, tak si hodně chodím pro balóny, na úkor toho pak možná trochu chybím ve vápně.

V říjnovém pohárovém utkání jste přece dal tři góly Prostějovu.

To je sice pravda, ale dva byly z penalt. A byl to přece jen pohár. Chtělo by to dát nějaké góly v lize, pak by ten můj výkon vypadal ještě trošku líp.

V lize jste letos skóroval v Teplicích, kromě toho jste si v této sezoně připsal zatím jen čtyři střely. Čím to je?

Nepočítám si to, ale samozřejmě to cítím, že střel moc nemám. Celkově jako tým vypracovaných šancí, kdy bychom chodili třeba sami na gólmana, moc nemáme. Když to hodně zjednoduším, většinou zápasy uhrajeme bojovností a góly dáme spíš ze standardky nebo z dorážky. Výkon máme pojatý spíš týmově a je jedno, kdo skóruje. Důležité je, abychom dál sbírali body.

Nabádá vás trenér Svědík, abyste se víc nutil do střely?

Pracujeme na výběru místa v šestnáctce, abych se do šancí tlačil. Je potřeba to zlomit nějakými góly, pak věřím, že už to půjde.

Třeba v neděli proti Spartě?

Je pravda, že oni teď neprožívají úplně šťastné období, tak bychom snad něco mohli uhrát. Základem bude zase bojovnost. Ale třeba bude i víc prostoru pro práci s balónem, protože Sparta se bude snažit hrát, není to Příbram nebo i teď Liberec, kdy jsme se hodně pokopali. Fotbalovější zápas by mi třeba mohl sedět.

Vy osobně jste Spartu ještě neporazil. Víte o tom?

To je pravda, ale já jsem toho v naší lize celkově zatím moc neodehrál. (směje se) Ne že by bylo nějakým mým celoživotním snem, abych Spartu porazil, podat nejlepší výkon a vyhrát chci proti komukoliv, ale je pravda, že v hlavě pak zůstávají především vzpomínky na výhry v těchto velkých zápasech.