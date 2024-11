Běhání bylo za trest, řekl Kliment po návratu. Dal desátý gól, ale tým prohrál

Ten dostal od disciplinární komise za vyloučení v utkání s Bohemians (1:3), když loktem trefil Jana Vondru.

„Dostal jsem nějaké plány, které nahrazují zápasy. Běhat bez balonu nebylo příjemné, ale bral jsem to jako trest za to, co jsem udělal,“ popsal Kliment měsíc bez ligového utkání. „Jsem rád, že je to za mnou a jsem zpátky na hřišti.“

A pořádně naběhaný?

„To nevím,“ smál se. „Ke konci jsem v Karviné už cítil nohy, že tvrdnou. Zápas vám nic nenahradí. To běhání bylo nepříjemné na hlavu.“

Olomoucký trenér Tomáš Janotka podotkl, že Kliment byl v plném tréninkovém režimu. „Bohužel musel oželet tři zápasy, ale to neznamená, že by netrénoval,“ upozornil kouč. „Když jsme hráli, měl běžecký trénink, aby se udržoval.“

Karvinský kouč Martin Hyský přiznal, že hráčům ukazovali, jak se Kliment chová při zakončování. „A naši brankáři měli na něj speciální přípravu, což se vyplatilo. Je to hráč, který má reprezentační formu, ukázal svou sílu. Je přímočarý, má velmi dobrý pohyb,“ ocenil protivníka Hyský. „Není náhoda, že dal deset branek v deseti zápasech, které odehrál. Je to nadstandardní ligový hráč, ale naši stopeři Krčík, Endl a v závěru i Svozil se s ním srovnali.“

Přesto se Kliment dostal i do dvou dalších šancí, jenže nestačil pořádně vystřelit, takže Jakub Lapeš balon chytil. Jako v 61. minutě, kdy si olomoucký útočník v pokutovém území zasekl míč před obráncem, ale jeho rána neměla potřebnou razanci.

„To mě mrzí, protože stav byl 1:1 a mohli jsme jít do vedení,“ připomněl Kliment. „Podařilo se mi tu akci dobře rozjet, ale míč jsem nechal pod nohou a netrefil ho čistě.“

Podle Janotky vstoupil Kliment do utkání lehce nervózně. „Trvalo mu, než se rozjel, ale svými zkušenostmi a kvalitou se dokázal prosadit. Jeho výkon šel nahoru a byl nebezpečný,“ uvedl kouč.

„Nervózní moc nebývám,“ namítl útočník. „Trenér zřejmě narážel na to, že jsem v úvodu ztratil první balon. Mohlo to být tím, že jsem dlouho nehrál, že mi chybělo zápasové tempo. Možná jsem měl pomalejší rozjezd, ale na nervozitu bych to úplně neviděl.“

Ostatně ve 37. minutě se prosadil, když před brankářem Lapešem píchl míč k levé tyči, kam dobíhal Jan Vodháněl, aby ho do branky dorazil.

„Prý to ale nestihl, takže je to dobré,“ smál se Kliment. „Viděl jsem, že balon je za čarou. Ani jsem neviděl, že tam někdo dobíhal. Pak mi někdo říkal, že to tam dorazil. Ale uvidíme. Ve finále je jedno, kdo dá gól.“

Rozhodně je pro něj povzbuzení, že se hned po svém návratu prosadil i střelecky.

„Je to tak, protože jsem stejně jako lidi okolo nevěděl, jak na tom po té delší pauze budu,“ řekl Kliment. „Je hezké, že jsem dal deset gólů, ale nechci se blížit k desátému míst v tabulce. Gól mě těší, ale na prvním místě je vždy tým, takže doufám, že znovu budeme sbírat body.“