Kliment změnil agenta a zůstává v Sigmě. Olomouc si také pojistila trio odchovanců

Před pár týdny si našel nového agenta a dnes už má v kapse novou smlouvu. Nejlepší střelec uplynulého ročníku fotbalové Chance Ligy Jan Kliment prodloužil kontrakt v Olomouci, na Andrově stadionu se upsal do roku 2028. „Chceme hrát pravidelně Evropu a posunout Olomouc do společnosti top českých klubů. Věřím, že se to může povést a nevidím tak důvod, proč odházet jinam,“ prohlásil Kliment.
Jan Kliment z Olomouce s medailí z poháru.

Jan Kliment z Olomouce s medailí z poháru. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jan Kliment (9) slaví s Janem Navrátilem gól Olomouce proti Slavii.
Olomoucký útočník Jan Kliment si zpracovává míč před Filipem Panákem ze Sparty.
Hlavičkový souboj Jana Klimenta (9) s Mikulášem Konečným.
Jan Kliment s trofejí pro vítěze poháru.
12 fotografií

Dvaatřicetiletý útočník byl na jaře v hledáčku pražské Slavie, což veřejně potvrdil i trenér Pražanů Jindřich Trpišovský. Z transferu nakonec sešlo i kvůli zlomenině lýtkové kosti, se kterou se Kliment stále léčí.

Nově už nepatří pod hráčskou agenturu Nehoda Sport, nyní ho zastupuje skupina ESAM agenta Jiřího Müllera. A právě Müller byl také u podpisu nové smlouvy. Ta původní by Klimentovi vypršela příští léto.

„Olomouc je můj domov. Město a i klub už jsou pro mě jako rodina. Po zranění člověk přemýšlí, co a jak bude. Zda není čas se někam posunout. Definitivní rozhodnutí zůstat jsem udělal poté, co jsem si vyslechl, jak o rozvoji a budoucnosti Sigmy přemýšlí nové vedení. Zůstávám doma a odvedu pro tým, klub i fanoušky maximum. Tak jako vždycky,“ řekl Kliment klubovému webu Sigmy.

Jan Kliment (9) slaví s Janem Navrátilem gól Olomouce proti Slavii.

„Prodloužení smlouvy s Honzou Klimentem pro nás byla jedna z priorit. Jsem moc rád, že jej oslovila naše vize dalšího rozvoje klubu a naše ambice,uvedl předseda Sigmy Ondřej Navrátil.

Kliment přišel do Olomouce před začátkem sezony 2024/25. Na jejím konci převzal trofej pro nejlepšího kanonýra soutěže za 18 vstřelených gólů. Dostal se i do národního týmu, na konci sezony slavil taktéž zisk MOL Cupu. Právě v dubnovém semifinále poháru na půdě Baníku Ostrava utrpěl zlomeninu nohy.

„Honza je na tom velice dobře. Bude otázka, zda nám ještě na podzim pomůže. Je mimo soupisku pro Konferenční ligu, takže se bavíme o zbývajících třech zápasech v lize,“ upřesnil trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Přijde Sigma o střelce? Plzeň avizovala návrat Vašulína, může si ho bezplatně vzít

„Jsme nadšení z toho, že se nám podařilo s Honzou domluvit na prodloužení smlouvy. Po jeho dlouhém zranění už je téměř fit a jsme přesvědčení, že už nám brzy pomůže přímo na hřišti při zápasech a že bude takovým přínosem jako v minulé sezoně, pro Sigmu mimořádně úspěšné sezoně,“ řekl generální sportovní manažer Pavel Hapal.

Na odchovancích chceme stavět, říká Hapal

Jan Kliment nebyl jediným hráčem Sigmy, který v uplynulých dnech podepsal nový kontrakt. Hanácký celek si pojistil také trio odchovanců – záložníka Jáchyma Šípa (22), pravého obránce Matěje Hadaše (22) a stopera Adama Dohnálka (21).

„Jsou to naši odchovanci a na nich chceme v klubu stavět i do budoucna, abychom zachovali identitu Sigmy, která byla výchovou vlastních hráčů vždycky proslulá,“ prohlásil Hapal.

Do posledního zápasu Sigmy v Konferenční lize zasáhlo v základní sestavě hned pět odchovanců Olomouce. Kromě Šípa a Hadaše ještě brankář Koutný, obránce Slavíček a záložník Langer.

Po pohárovém fiasku evropský sen. Sigma nakopla sezonu: Jsme blízko postupu, cítí

Zejména Jáchym Šíp prožívá dost možná nejlepší sezonu v kariéře. I přes velkou konkurenci se ustálil na levém křídle a začíná sbírat body. „Těší mě, že se nám podařilo domluvit na Jáchymově pokračování. Sám si o něj řekl povedenými výkony,“ řekl předseda Navrátil.

Šíp podepsal do roku 2030. „V době, kdy se v médiích objevují přehnané přestupové spekulace, chceme dát i tímto podpisem najevo, že hráči z naší vlastní akademie jsou pro nás důležití a plánujeme na nich stavět i v následujících letech,“ podotkl Navrátil.

Olomoucký fotbalista Jáchym Šíp po zápase Konferenční ligy.

Slávistický obránce Jan Bořil (vpravo) brání olomouckého Matěje Hadaše.

Ondřej Lingr ze Slavie hlavičkuje před olomouckým Adamem Dohnálkem.

Do roku 2030 prodloužil i obránce Matěj Hadaš, který se do sestavy Sigmy prosadil loni. Na kontě má už 51 ligových zápasů, dříve hrával i za mládežnické výběry reprezentace.

Poslední do party, Adam Dohnálek, prodloužil o rok, a nyní tak má platný kontrakt do roku 2029. Dohnálek byl členem základní sestavy na začátku minulé sezony, v rozletu jej pak ovšem zabrzdilo zranění kolena a od té doby větší příležitost v A týmu Olomouce nedostal. Do ligového zápasu nastoupil naposledy 8. prosince 2024.

17. kolo

Kompletní los

16. kolo

Kompletní los

SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha

6. 12. • 18:00 • Andrův stadion, Olomouc

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 16 10 6 0 32:12 36
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 16 9 5 2 23:14 32
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
5. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
7. MFK KarvináKarviná 16 8 1 7 28:29 25
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 5 5 27:24 23
9. FC ZlínZlín 16 6 5 5 19:18 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FK Dukla PrahaDukla 16 2 7 7 12:21 13
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
14. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
15. 1. FC SlováckoSlovácko 16 2 5 9 8:21 11
16. FC Baník OstravaOstrava 16 2 4 10 8:20 10
Po pohárovém fiasku evropský sen. Sigma nakopla sezonu: Jsme blízko postupu, cítí

Hráči Sigma se radují po vítězství s Celje.

Fantazie. Pohádka. Jak jinak pojmenovat počínání fotbalové Sigmy v Konferenční lize? Olomouc hraje základní fázi evropského poháru vůbec poprvé v historii. A po čtvrtku je jednou nohou a špičkou té...

28. listopadu 2025  8:30

Pro mě dobrý poločas, culil se gólman Vindahl. Myslí znovu na reprezentaci

Peter Vindahl v brance Sparty při utkání na hřišti Legie Varšava.

Od našeho zpravodaje v Polsku Děkoval za pochvaly, které se k němu sbíhaly. Děkovali i ostatní jemu. Peter Vindahl, gólman fotbalistů Sparty, ve čtvrtek pozdě večer ve Varšavě udržel tým ve hře a dal mu šanci na vítězství. „Jsou...

28. listopadu 2025  7:18

