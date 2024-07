Kliment o konci v Plzni: S Koubkem jsme si nesedli. Nenechám na sebe řvát

Největší posila fotbalové Olomouce před startem nového ročníku střeleckou formu zatím hledá, když v přípravě góly „jen“ vytvářela jiným. Herně však do systému nového kouče Tomáše Janotky vklouzl takřka perfektně.

„Trenér mě už před příchodem varoval, že chce hrát náročný běhavý fotbal, ale ono když se to plní do puntíku, tak je z toho pro soupeře nechutná hra. A moje góly? Snad si je schovávám na ligu,“ zůstává v klidu 30letý forvard.

Příprava vypadala velmi dobře, Sigma v ní hrála hezký fotbal s agresivním stylem a okamžitým presinkem po ztrátě míče. Janotkův styl diváka musí zaujmout. Baví i vás?

Ten represink, o kterém mluvíte, to je za mě moderní fotbal. Takže se s tím plně ztotožňuji. Hrávali jsme takto v zahraničí, podobně nás směroval také pan trenér Martin Svědík ve Slovácku. Je to účinný styl, který je hodně o běhání, tvrdé a poctivé práci. Snad to lidé ocení, že tu dřinu na hřišti skutečně odvádíme.

Někdy se říká, že hrotový útočník se posuzuje snadno – počtem branek. Z vaší kopačky zatím branka nepadla, a přesto si vás trenér i fanoušci cenili. Umíte se hodnotit i jinak?

Samozřejmě když máte takový náročný presink a hrajete od poloviny hřiště, tak prostě nemáte čistou práci hrotového útočníka, který jen číhá na náběh do vápna a hledá šance. Někdy se dostanu do prostorů na krajích nebo spadnu hlouběji – a rázem ve vápně scházím. Nějaké šance byly, nebylo jich tolik, ale povedly se z toho nějaké doražené odrazy ostatních kluků. Ale vím, že góly ode mě budou potřeba.

Přesto se asi hroťák na tu střeleckou tabulku dívá.

Samozřejmě, útočník je na hřišti od toho, aby dával góly. Tak doufám, že si to jen schovávám. V tomto náročném systému jsem třeba i ve Slovácku delší dobu střelecky mlčel, a přesto se vše dařilo. Měli jsme tam v ofenzivě každý tři nebo čtyři góly, ale celkově nám to fungovalo. Při téhle hře to tak bývá.

Útočník Sigmy Olomouc Jan Kliment se raduje z branky Sigmy Olomouc, kterou po jeho ráně dorazil Jiří Spáčil do sítě Žiliny.

Tomáš Janotka jako nový, mladý kouč možná nebude mít ještě tak ostré lokty. Přijde se zeptat zkušeného útočníka, jestli tenhle systém je schopný akceptovat a jak s ním má zacházet?

Tohle je samozřejmě na trenérovi, ale nějaká domluva od trenéra přišla. Volal mi ještě předtím, než jsem Sigmu podepsal. Chtěl jsem mluvit s trenérem a vědět jeho vizi. Co mi řekl, to se mi moc líbilo.

Nastíníte, čím vás přesvědčil?

Chce jasně rozlišit presinkovou hru a defenzivní styl. V lize většina týmů spadne na svoji půlku a čeká na soupeře. A mě to hrozně nebaví a štve. Proto jsem rád, že to bude tady náročnější na běhání, na fyzičku, ale zkrátka začneme napadat hned po ztrátě. Chceme míč získat co nejdřív.

Přivedl si vás už jako mentora pro „své“ mladé hráče, které si do A-týmu vede z dorostu?

No za talenta už tady asi nebudu. (směje se) Přímo do mentorské role mě nemodeloval, ale samozřejmě na to přišla v přípravě řeč. Že jsme už ti zkušenější hráči, kteří mají mladší řídit.

Před startem přípravy jste zmínil, že jste v nabídku Sigmy ani nedoufal.

Nečekal jsem ji.

Proč ne?

Protože jsem nikdy se Sigmou neměl žádný kontakt. Čekal jsem nabídky ostatních větších klubů. Mezi ně samozřejmě krom Baníku, Slovácka nebo Liberce řadím i Olomouc, jenže nikdy jsem se tady s nikým nebavil. A najednou byla nabídka na stole.

Máte už nastavenou společnou laťku, co bude v sezoně cílem a kdy bude hodnocená jako úspěšná?

S týmem asi ne, ale osobní laťku mám. Když se porazí Plzeň u nich doma, tak to budu brát jako úspěšný podzim. (směje se) To je ale spíš taková hecovačka.

Potřeboval jste z Plzně už pryč?

První rok v Plzni se povedlo všechno. Pak jsem měl nějaká zranění, která mě limitovala, ale snažil jsem se dostat do toho zpět. Najednou byl rok mé kariéry pryč. Pak se celému týmu nepovedla druhá půlka sezony, trenér Bílek musel odstoupit. Bylo to pro nás těžké, vyhrál s námi ligu, dostal nás do Ligy mistrů…

A pak přišlo vaše osudové setkání s trenérem Miroslavem Koubkem. Nepadli jste si do oka?

Znal jsem ho už z reprezentace, kde tehdy dělal asistenta. On se na mě jel podívat do Dánska, když jsem hrál v Brönby. Pak jsem slyšel, jak to chodilo v Hradci, a toho všeho jsem se bál. A nakonec se bohužel moje obavy naplnily.

Plzeňský útočník Jan Kliment

V čem jste si tak nesedli?

Nebudu hodnotit, jaký je to trenér. Výsledky má pochopitelně úctyhodné. Nesedli jsme si ale lidsky. Neměl podle mě občas respekt k hráčům či dalším lidem v klubu. Nenechám na sebe už řvát, nenechám si nadávat a nebudu se měnit, abych se někomu zalíbil. Měli jsme spolu pár výstupů. Pochopitelně jsem chtěl odejít.

5 zápasů odehrál Kliment v dresu národního týmu. Gól si nepřipsal 8 zápasů zapsal Jan Kliment v bundeslize v dresu Stuttgartu

Máte kariéru možná trošku převrácenou. Nestoupal jste postupně na vrchol. Vy jste vyletěl jako raketa.

V jednadvaceti se mi fakt otočil svět. To nečekal nikdo, že do Jihlavy zavolá někdo z bundesligy, že chce jejich hráče. A asi se to už nikdy nestane. To byl šílený skok. Na druhou stranu, takhle o tom přesně jako malý fotbalista sníte.

Žádné uvažování, že se má člověk jít vyhrát do většího klubu tady a až pak do ciziny?

Měl jsem štěstí, že jsem tam padl panu trenérovi do oka, ten řekl, že mě chce, a už jsem si balil. Prostě jsem do toho šel po hlavě, nic neposlouchal. Bohužel mi pak po deseti kolech tohoto trenéra vyhodili.

I tak jsou to ale na Stuttgart pěkné vzpomínky?

Nikdy mi to už nikdo nevezme. Byť to bylo pár zápasů, pár minut. Ale už můžu navždy říkat, že jsem dal gól v bundeslize. Neměnil bych, stejně jako tady s Plzní Ligu mistrů. Vždyť kolik lidí si ji tady zahrálo. Nechtěl jsem se tedy vzdát takové šance, byť to bylo velké rodeo, když jsem byl zvyklý z Jihlavy na rozcvičku patnáct minut před zápasem a protahování se někde v šatnách nebo sprchách.

Jan Kliment v dresu VfB Stuttgart.

Zas tak špatně jste si ale nevedl, když vás poslali na hostování do dánského Brondby.

Tam to bylo také dobré. Mohl jsem tam dokonce podepsat i přestup, ale finančně to tehdy prostě smysl nedávalo. Proti smlouvě v Německu bych si obrovsky pohoršil. Byl jsem také po zranění, tak mi nemohli nabídnout více. Nakonec jsem to tedy odmítl a vrátil se do Slovácka.

Kde jste zase fotbalově rozkvetl. Dalo by se to tak říct?

Půl sezony ze mě kvetli oni. Musel jsem dohnat tréninkové manko a nedařilo se mi. Ale další sezonu se to nakoplo a já se opět stěhoval.

To máte asi nacvičené, když jste teď několik let hrál každý rok někde jinde.

No až teď v Plzni jsem vydržel déle, ale bylo to v poslední době skutečně tak. Stěhování mě nebaví, zvlášť se dvěma dětmi. Beru to ale realisticky. Zkrátka to tak je a já musím jít tam, kde se fotbalem budu bavit a kde ním rodinu uživím.

To platí i o zkušenosti v Polsku?

No tam jsem taky neprošel ideální štací. Platí všechno, co říkají kluci s touhle zkušeností. Fotbal je tam obrovsky populární, jsou tam krásné stadiony, vynikající podmínky. Atmosféra je tam všude taková jako v Edenu nebo na Letné. Ale mně se tam prostě nezadařilo. Nevzpomínám na to v dobrém.

Jan Kliment, nová posila Slovácka, na startu zimní přípravy.

Co se pokazilo? Když jste tam odcházel, vrátil jste se na svoji nejvyšší kariérní hodnotu, alespoň podle renomovaného fotbalového serveru Transfermarkt.

Povedla se mi sezona ve Slovácku, byl jsem volný hráč, takže vyjednávací pozice pak byla ideální. Mluvilo se o Spartě – a já teď zpětně asi můžu přiznat, že jsem na ni čekal. Jenže se nic nedělo a tak přišla Wisla s obrovským zájmem. Jenže se tam pak pokazilo úplně všechno.

Po roce jste odešel a za dva měsíce jste hrál Ligu mistrů s Plzní.

No zase se to povedlo, on je to takový můj osud, že se někde něco pokazí, nebo to není nic optimálního, a o chvilku později se mi plní sny. Já už jsem prostě zvyklý, že je to u mě nahoru a dolů.

Chce se pak fotbalista po všech velkých štacích a zkušenostech vracet do minulosti, nebo jste stále naladěný tak, že může přijít ještě něco většího?

Mám starty v reprezentaci, hrál jsem Ligu mistrů, dal gól v jedné z nejlepších lig světa… Ale motivaci máte pořád. Nedal jsem v nároďáku gól, což mě třeba mrzí. Můžu ale teď z Olomouce hlásit, že to jdu dohnat? Zatím opravdu ne. Nemaluji si vzdušné zámky, že se Sigmou budeme hrát Ligu mistrů. Jsem realista, a tak se těším na to, že se tu něco buduje a mění styl. Ale ať je o čem psát – skupinové fáze evropských soutěží nemusí být pro Sigmu nijak daleko. Nic však vyhlašovat nemůžeme, to by bylo naivní.

Čím se bavíte, když nehrajete?

Mám rád tetování, to jde asi vidět. Začalo to klasicky – dám si jen jedno. Pokračovalo to, že jen ruku, pak že už si tedy nenechám tetovat tělo, pak vám dojde místo… Je to nemoc. Maminka je za to strašně nešťastná.

Plzeňský útočník Jan Kliment (vlevo) se snaží o zakončení v utkání proti Ostravě.

Někdo toho pak lituje…

Já když už si něco nechám vytetovat, beru to jako součást sebe. Neuměl bych si to nechat odstranit. Naopak to stále doplňuji.

Něco, z čeho by nebyla maminka nešťastná jste si nenašel?

Ale jo, propadl jsem golfu. Jasně, hokejisté jsou v tom asi kovanější, ale už je nás fotbalistů taky dost. Od doby, co mám děti jsem tomu ale moc nedal. Hodlám se k tomu ale vrátit. No a pak jsem si našel zálibu v krimi příbězích.

To máte asi radost z českých televizí, že vám to i zfilmují.

No to mě právě moc nebaví. Mám rád skutečné příběhy a kauzy. České podsvětí mě tedy nepřestává udivovat. Třeba teď Metoda Markovič: Hojer, to se mi hodně líbilo. Koupil jsem si taky třeba knížku Krimi Plzeň a dost jsem čuměl, co se tam kolem všude dělo. Pak jsem zjistil, že kolem půlky těch míst jsem chodil, nebo mi to tam bylo povědomé. Já tedy nesnáším horory, těch se bojím, ale co se tady dělo v devadesátkách, číst si příběhy od Ivana Jonáka a podobných lidí. Tak to je občas taky trochu horor, ale to mě baví.

A fakt jste si ta krimi místa hledal a objížděl?

Ne že bych za tím vyloženě jezdil, ale spojoval jsem si to tak spíš v hlavě, že tuhle pumpu přece znám, a že tam přiběhl chlap s nožem a řízl nějakou holku, no to je fakt šílený!