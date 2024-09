Pan Houpačka řádí. Zažil spoustu výkyvů, teď je Kliment nahoře

Poslední dva na seznamu, v neděli doma proti Ostravě, zařídily remízu 2:2. A ukázaly, že opálený šutér s devítkou na zádech má životní formu. A také velký hlad.

Viděli jste, jak pět minut před koncem vydyndal na spoluhráči Zorvanovi balon, aby mohl kopat penaltu? Chvilku se ti dva dohadovali, pak mazák Kliment mladšímu parťákovi cosi pošeptal do ucha a ten přece jen povolil.

Co následovalo? Rána doprostřed branky a vyrovnání, zatímco gólman Markovič plachtil k tyči.

Také první branku zařídila stejná dvojice, Kliment si na pravé straně šestnáctky převzal Zorvanovu přihrávku a z velkého úhlu prudkou placírkou pálil na zadní tyč.

Přesně tak to má rád. Předvídá a přemýšlí, kde by se míč mohl vykulit. Skenuje prostor kolem sebe, neustále se nabízí. Neštítí se doběhnout pro balon hluboko nebo přesprintovat z jedné strany hřiště na druhou, čímž mate i vyčerpává obránce.

A ve chvíli, kdy se rozhodně nečeká zakončení, to prostě zkusí.

Ne úplně často: za šest zápasů stihl devět střel. Že z nich hned sedm skončilo v síti, to nebude náhoda.

V neděli bylo Klimentovi jedenatřicet a klidně můžete říct, že fotbalově dozrál. Dávno není fér mluvit o něm jako o hráči jednoho zápasu, což se hodně dlouho dělo.

Už víc než devět let uteklo od utkání, které neznámému rozčepýřenému klukovi z Jihlavy změnilo život. V lize do té doby nastřílel jen tři góly, najednou na domácím Euru jedenadvacítek namáčkl stejný počet do padesáti minut proti Srbsku. Tehdy trochu štěstí měl.

Dvakrát pálil pod břevno z tutových šancí, které mu připravili spoluhráči. Potřetí už si věřil a při samostatném úniku kličkou ztrapnil gólmana Dmitroviče. Skauti na tribunách si jeho jméno dvakrát podtrhli a po Euru se Kliment proměnil z tuctového hráče české ligy v posilu bundesligového Stuttgartu.

Jan Kliment jako hráč Plzně

„Tenhle zápas se se mnou dlouho táhl,“ přikývl, když před třemi lety vzpomínal. „Prostě jsem dostal šanci a čapl ji. Tu možnost měli i jiní, mně to vyšlo.“

Lépe řečeno – vyšla první část.

Ta druhá, angažmá v Německu, už tolik ne. Ve Stuttgartu Kliment stihl deset zápasů a jeden gól, plácal se mezi áčkem a béčkem, než ho vysvobodilo Bröndby Kodaň. Z Dánska nakoukl do dospělé reprezentace, ale když válel a začal se na něj vyptávat nizozemský Alkmaar, urval si vazy v koleni.

Nebyl to poslední výkyv v kariéře, Klimentovi by klidně sedla přezdívka pan Houpačka. Jakmile se vyšvihne, hned zase zahučí níž.

Parádní angažmá ve Slovácku, pak tápání v polské Wisle Krakov. Skvělý začátek v Plzni, kdy proti Karabachu trefil postup do Ligy mistrů, potom hluchá minulá sezona, kdy téměř nehrál. Hlavně proto, že si vůbec neporozuměl s úspěšným koučem Miroslavem Koubkem.

„Nesedli jsme si lidsky. Nenechám na sebe už řvát, nenechám si nadávat a nebudu se měnit, abych se někomu zalíbil,“ vyprávěl Kliment upřímně před začátkem sezony. „Měli jsme spolu pár výstupů. Pochopitelně jsem chtěl odejít.“

Když tohle přání klaplo, zažívá chlapík s potetovanou pravačkou zase fajn časy. Navzdory tomu, že po příchodu do Olomouce nezapsal v přípravě ani gól: „Na hřišti jsem od toho, abych je dával. Snad se ukáže, že jsem si je schovával.“

Útočník Sigmy Olomouc Jan Kliment v zápase proti MŠK Žilina branku nedal, jeho ránu ale dorazil záložník Jiří Spáčil.

Ukázalo se! Do náročného stylu, který tým učí trenér Janotka, Kliment zapadl a brzy začal řádit. Dva góly Českým Budějovicím, jeden Teplicím, dva proti Mladé Boleslavi. A s Baníkem další dva, což je čistě statisticky bilance proti přírodě.

Vždyť než v neděli vyběhl na trávník, cifra očekávaných gólů u jeho jména ukazovala číslo 1,65, což chápejte tak, že Kliment nastřílel o tři a půl branky víc, než by se čekalo. To vše ještě předtím, než si rozbalil dva narozeninové dárky.