Sedm let od nároďáku. No to je už dost, sní lídr střelců Kliment o pozvánce

Jak chutnaly dvě branky proti Boleslavi?

Ten druhý chutnal líp. První gól byla standardka, já mám nabíhat na přední tyč, ale říkal jsem si, že je tam hrozný chumel a že to určitě někde vypadne, když počkám na vápně. A to se stalo. Sedlo mi, že to ještě trochu skočilo a zapadlo to za tyč.

A druhý, vítězný v poslední minutě nastavení?

Bránil mě celý druhý poločas Matěj Pulkrab a bránil mě docela dobře. Nemohl jsem se přes něj nějak moc dostat, takže na ten poslední roh jsem se snažil od něj odstoupit, jít na roh úplně zezadu. Šel jsem do náběhu, když už mě nemohl nijak zachytit a Honza Vodháněl to kopl výborně. Myslel jsem, že se na ten míč už nedostanu, ale spadlo to do brány.

To byla ale mířená, razantní trefa.

Já ani nevím, byl jsem zády. Přišlo mi, že jsem to jen tak lízl a nějak to tam dopadlo. Jestli to byla i přesná rána, to už je jedno.

Jak se rodí taková střelecká fazona?

Pomůže vám důvěra, ať už od trenéra, nebo od spoluhráčů. Ta se sama ale nevybuduje. Vyšel mi začátek soutěže, začali mi věřit kluci, kouč a pak se vám hraje mnohem líp, když máte tuhle podporu, než když někdo čeká na vaši chybu. Jsem maximálně uvolněný, snažím se udělat pro tým i pro sebe to nejlepší a zatím to vychází.

Bude se od vás teď hodně čekat.

Oni všichni čekali už teď po tom prvním gólu v Budějovicích. Snažím se zůstat v klidu, nenechat si to vlézt do hlavy. Už mám nějaké roky a vím, že tyhle myšlenky vás hodně rychle umí poslat dolů. Snažím se na to nemyslet, neusnout na vavřínech. Že bych přestal trénovat, starat se o sebe. Když jsem byl mladší, asi jsem k tomu měl trochu sklony. On si tím projde snad každý nezkušený hráč. Snažím se, aby se to nestalo.

Cítíte se nyní nejlépe za poslední roky?

Teď se cítím hodně dobře! Když to třeba srovnám s angažmá v Plzni, kde se mi také povedl start. Padaly mi tam branky. Je tam mnohem víc zápasů, pohárů a velká konkurence. Určitě jsem toho neodehrál časově tolik, co tady a za to jsem zde určitě moc rád. Dva týdny po sobě hrát devadesát minut… Snažím se zapátrat v hlavě, ale asi budu pátrat dlouho, za což jsem opravdu šťastný. Snažím se to využít na maximum, což se dnes v poslední minutě ukázalo.

Dominik Kostka a Tomáš Král z Mladé Boleslavi v akci proti olomouckým hráčům Janu Klimentovi a Janu Navrátilovi

Trenér Tomáš Janotka vaši pohodu připisuje brance v Českých Budějovicích, která vás podle něj nastartovala. Je to jen jeho úvaha?

Trenér mi pomohl sám před sezonou, když mi říkal, ať zůstávám úplně v klidu. Když nedám gól první nebo třetí zápas, tak on věří, že ho dám v pátém. Tohle hráči hodně pomůže. Připomínalo mi to práci s Martinem Svědíkem ve Slovácku, který mě také uměl vidět jinak, než jen střelce, co musí sypat góly. Bral mě jako součást akce, přes které góly jdou a ono se to pak třeba překlene v to, že góly začnete dávat.

Před sezonou jste říkal, že vás trápí fakt, že jste nedal gól v národním týmu. Máme brát start sezony jako přihlášku k tomu, aby přišla příležitost?

To nevím. Nepřemýšlím nad tím, vždyť v nároďáku je spousta jiných dobrých útočníků. Když se to nepovede, já nešťastný nebudu. Kdyby se to ale povedlo, budu moc rád.

Vzpomenete si na váš poslední start v národním týmu?

Vybavuji si San Marino v Plzni, kdy jsme vyhráli 5:0. Ale nevím, jestli to byl poslední start.

Je to před sedmi lety zápas proti Kataru.

Sedm let… No to je dost.

Za první gól jste už zápisné zaplatil, dnes jste dal gól s kapitánskou páskou na paži… To bude asi drahé a jak to vzniklo, že jste ji po střídání Radima Breiteho dostal vy?

Trenéři a vedení určili osu starších, kdy jsem já zástupce Radima. No a když jde z placu a já tam ještě jsem, tak ji dostanu. V hlavě vám to možná dává ještě větší zodpovědnost vůči týmu a asi mi to pomáhá v závěru zápasu vyždímat se pro něj do poslední kapky.

A to zápisné za tu pásku?

Já ani nevím. (směje se) Vždyť jsem ji měl na chvíli už v jednom z přáteláků, tak za to jsem odevzdal patřičnou sumu a považuji to za vyřízené.