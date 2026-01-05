Chance Liga 2025/2026

Zájem Slavie byl vysilující, popsal Kliment. Frydrych? Nechali jsme situaci uležet

Václav Havlíček
  20:10
V minulé sezoně se v Sigmě stal hvězdou. Z nechtěného útočníka v Plzni si Jan Kliment vykopal nominaci do reprezentace i titul ligového krále střelců. K tomu navíc dopomohl k triumfu Olomouce v MOL Cupu, a tak není divu, že kolem něj začaly kroužit větší kluby. Jenže mu obránce Michal Frydrych z ostravského Baníku zlomil nohu. Na pondělním startu zimní přípravy byl dvaatřicetiletý fotbalista zpět s novou smlouvou na Hané a s chutí znovu se poprat o pozici útočníka číslo jedna. Jeho konkurent Daniel Vašulín odešel.
Jan Kliment (9) slaví s Janem Navrátilem gól Olomouce proti Slavii.

foto: Anna Kristová, MAFRA

Olomoucký útočník vyhrál dvě ceny v anketě Ligové fotbalové asociace (LFA)....
Jan Kliment z Olomouce s medailí z poháru
Hlavičkový souboj Jana Klimenta (9) s Mikulášem Konečným.
Jan Kliment pózuje s cenou pro nejlepšího útočnky Chance ligy za sezonu...
22 fotografií

Ten příběh se až nápaditě podobá. I Vašulín zamířil do Sigmy jako útočník, který neměl v Plzni místo. Po podzimu společně se slávistou Tomášem Chorým vede tabulku střelců, i proto si jej Viktoria, které navíc odchází Rafiu Durosinmi, stáhla zpět.

Kliment, jenž v minulé sezoně stihl za 21 ligových zápasů 18 gólů, se po dlouhé pauze vrátil už na konci podzimní části ligy. V listopadu ani v prosinci gól nevstřelil, naskakoval jen na pár minut. Také proto se na neoblíbenou zimní přípravu těšil. Je čas znovu se dostat do formy. Znovu si vybojovat v útoku Sigmy neotřesitelnou pozici.

„Nějaké manko mám, ať už fotbalové nebo ve fyzičce. Doufám, že to celé odjedu bez zranění a na první kolo budu připravený,“ hlásí Kliment.

Přípravu nicméně začínáte na umělé trávě, není to pro vás problém?
Je, když už máte přes třicet a navíc jste po takovém zranění (směje se). Ale všechno záleží na komunikaci s trenéry. Určitě není problém si trošku ulevit, když budu mít nějaký problém. Chci trénovat pokaždé, odjet celou přípravu.

Sigma hlásí třetí posilu z Balkánu. Z Pančeva dorazil srbský záložník Grgič

A co mrazy? V Olomouci ráno hlásili mínus jedenáct stupňů.
Mráz samozřejmě přípravu trochu ztíží, ale je to jen na nějakých deset dnů. Pak jedeme do Španělska, kde budou podmínky lepší. Když budu mluvit z vlastní zkušenosti, na přípravu se hodně těším. Je tady spousta nových hráčů, bude velká konkurence, ale tím se můžeme posouvat dál.

Noha už je po zlomenině lýtkové kosti stoprocentní?
Dá se říct, že jo. Nikdy už asi nebude v takovém stavu jako předtím. Podobně tomu je třeba po zranění kolene. Musím se na všechno víc soustředit, víc nohu rozcvičovat, ale co jsem hrál poslední zápasy, byť na pár minut, zapomněl jsem na to.

Do soubojů chodíte jako dřív?
Úplně asi ne. Někdy mi to ujede, zapomenu, ale samozřejmě se snažím být opatrnější. Možná i pro mě to byla facka, že jsem do některých soubojů chodil trošku neopatrně. Takže si na ně dávám pozor, abych třeba i neudělal něco jiným klukům z týmu. Něco takového tam je. Nemyslím si, že je to strach, aby se mi něco nestalo. To ne. Ale větší opatrnost pociťuju.

Mluvil jste o tom, že máte po dlouhé pauze fyzické manko. Takže jste na Vánoce dřel?
Právě, že ne. Zakázal jsem si cokoliv dělat. Byl jsem neustále v kruhu. I když jsem byl zraněný, trénoval jsem, cvičil nebo rehabilitoval každý den. Takže první týden pauzy jsem si všechno zakázal, trávil jsem čas s rodinou. Pak jsem si dal jenom pár běhů, nic velkého.

Jan Kliment z Olomouce s medailí z poháru

Loni kolem vás bylo solidně rušno. Zájem o vás měla Slavia, nakonec jste před pár týdny podepsal novou smlouvu v Olomouci. Co vás přesvědčilo?
Jednání se Slavií bylo nahoru, dolů. Jako na houpačce. Jednu chvíli se nic pořádně neřešilo, pak zase přišla období, kdy se můj přesun řešil dost. Bylo to takové... Pro mě vysilující, bych řekl. Sigma navíc přišla v dobu, kdy jsem byl zraněný, což pro mě hrálo velkou roli. Dali mi nějakou jistotu a asi nemusím říkat, že klub chce jít dopředu. Udělalo se tady strašně moc změn, představili mi svoji vizi a mně dávalo největší smysl, abych tady zůstal.

Zároveň z klubu odešel váš přímý konkurent Vašulín, hrálo i tohle roli při uvažování nad prodloužením smlouvy?
Nehrálo. Smlouva se řešila v dobu, kdy tady Váša byl a nevědělo se, že odejde. Nehrálo by to pro mě velkou roli ani tak. Moje vize je, zůstat tady co nejdéle, pomáhat klubu, aby se rozvíjel, a potažmo být u vzniku nějaké nové éry Sigmy. Tohle mě hnalo nejvíc dopředu.

Když jsme u Vašulína, jak jste vnímal jeho počínání na podzim?
V Plzni jsme se minuli, přicházel, když já jsem odcházel, de facto jsme se vyměnili. A teď zase. Mluvili jsme spolu na podzim tak nějak normálně. Přál jsem mu, aby mu to střílelo dál, protože tím pádem se celý náš tým může držet nahoře, takže já jsem moc rád, že tady Dan byl a pomohl nám.

Kliment změnil agenta a zůstává v Sigmě. Olomouc si také pojistila trio odchovanců

Čili teď jste znovu připraven uzmout si pro sebe roli útočníka číslo jedna?
Doufám! Říkám, strašně se na to všechno těším. Vím, že bude těžké znovu naplnit očekávání lidí, fanoušků, ale budu se snažit ze sebe dostat maximum. Snad to vyjde.

Byl o vás zájem i jinde?
S pár lidmi jsem volal, ale nenazval bych to nabídkami. Bylo to spíš ve fázi, že mi chtěli dotyční pomoct, kdyby se nic nevyvrbilo. Takže mi byla nabídnutá pomocná ruka. Ale říkám, Sigma přišla poměrně včas, pak už nebylo co řešit.

To muselo potěšit, že i o zraněném hráči se stále ví.
Samozřejmě. Je to i jisté čerpání z mé kariéry, hrál jsem třeba pod Martinem Svědíkem (trenér Zbrojovky Brno), který mi právě volal, stejně tak se ozval Jaroslav Veselý z Bohemky.

Co obránce Frydrych, který vám zlomeninu způsobil? V létě jste prohlásil, že mu nikdy neodpustíte. Mluvili jste spolu ještě?
Ne, nepsali jsme si. Nic. Nechci říct, že mi to tak vyhovuje, ale už uplynul nějaký čas, nechali jsme celou záležitost uležet. Nijak jsme v kontaktu nebyli, myslím, že je vše za námi.

Klíčový moment. Po faulu Michala Frydrycha si útočník Jan Kliment odnesl zlomeninu lýtkové kosti.

Jan Kliment na nosítkách si v bolestech zakrývá oči.

Na startu zimní přípravy má kádr Sigmy 32 hráčů do pole a pět brankářů.
Je to velký počet, odráží ambice klubu. Ale pro tréninky takové počty samozřejmě optimální nejsou. Na začátku přípravy se vždy sejde víc kluků, pak to před soustředěním vykrystalizuje.

Už ve středu a v sobotu vás na umělé trávě v Řepčíně čekají první přátelská utkání. Co od zápasů očekáváte?
Opatrnost (směje se). Když to vezmu vážně, dokážu se vžít do mladých nebo nových kluků, bude to pro ně těžké. Máte dva zápasy na umělce, každý bude hrát spíš poločas nebo dva, takže je těžké zaujmout trenéry a přesvědčit o vašich kvalitách. Každý se bude rvát o místo.

Letos je na programu mistrovství světa. Národní tým ovšem převzal trenér Miroslav Koubek, se kterým jste v Plzni neměl úplně vřelé vztahy.
S panem Koubkem jsme se viděli v Plzni, kam jsem občas dojížděl na rehabilitace. Potkali jsme se. Říkám, čas tyhle věci odplaví. Co bych dělal, kdyby přišla nominace? Nevím. Ale to je hodně daleko. Uvidíme, jak to bude. Nechci teď dělat žádné závěry, člověk se v danou chvíli může rozhodnout tak, nebo tak. Řešit to budu až v momentě, kdyby mi nominace přišla, před čímž je ještě spousta práce.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zájem Slavie byl vysilující, popsal Kliment. Frydrych? Nechali jsme situaci uležet

