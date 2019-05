Zlínský kouč Kameník: Na remízu hrát nejedeme. Z týmu cítím odhodlání

„Cítím jak z klubu, tak od hráčů a realizačního týmu, že chceme pokračovat. V minulosti se nám proti Olomouci nedařilo herně ani výsledkově, tak máme šanci to napravit,“ říká Kameník, který povýšil minulé úterý místo náhle odvoleného Romana Pivarníka.

Je čtvrteční poledne, trénink začíná za čtyři hodiny a vy už jste na stadionu. Chodíte teď dříve?

O něco málo. Režim se nepatrně změnil. K tréninkům a zápasům je potřeba se co nejpečlivěji nachystat a to vyžaduje čas.

Při vašem debutu jste vypadal, že jste hodně vtažený do zápasu. Nervozita vás nesvírala?

Byla to zdravá nervozita. Jakmile rozhodčí pískl do píšťalky, spadla ze mě a už jsem se koncentroval jen na zápas, abych hráčům co nejlépe pomohl a poradil, abychom utkání výsledkově zvládli. Zápas jsem prožíval stejně jako z pozice asistenta.

Přišlo vám po utkání hodně gratulací?

Pár jich bylo. Jsem za ně hodně rád. Ozvali se i lidi, se kterými nejsem pravidelně v kontaktu. Byl jsem mile překvapený, že to takhle sledují a zprávu poslali. Je příjemné, když se něco podaří a ostatní vám pogratulují.

Co Michal Bílek? Ozval se z Kazachstánu?

Gratuloval nejen mně, ale celému realizačnímu týmu, vedení klubu. Spolupráce tady byla dobrá. Sám za sebe musím říct, že jsme si lidsky i profesně sedli.

Zatím jste dočasný trenér. Spekuluje se o příchodu Josefa Csaplára, který byl ve Zlíně na zápase proti Olomouci. Dokážete se od těchto vlivů oprostit?

Jde to, i když v rámci své profese sleduju média a tyhle věci čtu. Občas je tam informace, která se může hodit. Něco jsem zaregistroval, ale tohle je ve fotbale normální. Vedení klubu má plnou kompetenci zvolit si trenéra, který tady bude pokračovat. Tohle neovlivním.

Zpátky k odvetě. S Olomoucí se utkáte v sezoně popáté. Můžete se ještě něčím překvapit?

Myslím, že můžeme. Nikdo z trenérů, my ani v Olomouci, nezůstáváme v minulosti. Mezi zápasy je deset dnů přestávka, takže Olomouc může nachystat na nás překvapivou variantu stejně jako my na ni.

V úvodním duelu jste Sigmu zaskočili ofenzivním rozestavením 3-4-3. Dá se tak hrát i venku?

Je to jedna z možností. Vycházíme z typologie hráčů, které máme k dispozici, z jejich aktuální formy. Můžeme vyjít i z toho, jak proti nám hrála Olomouc. Faktorů, které můžou rozestavení ovlivnit, je více.

V poločase vedete 1:0. Platí, že šance na postup jsou pořád vyrovnané?

Jsme v mírné výhodě, ale pouze výsledkové. Devadesát minut je dlouhých. Soupeř bude hrát doma, což je plus pro něho. Na zápas budou více koncentrovanější, doma jsme je, myslím, trochu překvapili.

I přes porážku trenér Olomouce Václav Jílek i jeho hráči hýřili optimismem. Nezdá se vám, že vás trochu podceňují?

To je jejich věc. Ke každému soupeři přistupujeme s pokorou a úctou. Víme, jak silná je Olomouc. Na druhou stranu máme svoji vlastní sílu a svoje vlastní sebevědomí.

První duel nabídl dvě rozdílné půlky. Ve druhé jste byli pod tlakem. Souviselo to s lepší hrou soupeře, nebo vám rychleji ubývaly síly?

O kondici to určitě nebylo. Jsme připravení dobře. Bylo to dané tím, že se nám nedařilo odebírat míče ve středním pásmu. Tam jsme nebyli tolik důslední při dostupování. Ale také Olomouc se zlepšila pohybově a byla přesnější. Nicméně pořád jsme bránili poctivě a obětavě. Sigma měla šance utkání zvrátit, ale také my jsme mohli skóre navýšit.

K postupu vám stačí i remíza. Na tu ale hrát nebudete, že?

Nejde spekulovat. To se nevyplácí v životě ani ve fotbale. Jedeme do Olomouce zvítězit.

Jaká je vůbec vaše trenérská filozofie?

Tohle jedním slovem označit nejde. Nejsem zastáncem defenzivního ani úplně ofenzivního fotbalu. Vždycky se dívám, jací hráči jsou k dispozici a jaký styl jim pasuje. Zlín není klub, který může kupovat nejvyšší kvalitu v rámci české ligy. V tom má určité omezení, i když vedení pracuje na sto procent a snaží se přivést co nejkvalitnější hráče. Nikdo tady nechce hrát v úplně defenzivním bloku jen na rychlé protiútoky. Ale také nebudeme hrát totálně ofenzivní fotbal bez zajištění. Měla by to být zlatá střední cesta.