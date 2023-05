Videomág Kameník zkouší ve Vyškově hru Barcelony i Argentiny. A funguje to

Ačkoliv se Vyškov držel na vysokých příčkách v celém průběhu soutěže, poslední kroky, které stvrdily jistotu boje o postup, nasměroval právě nový kouč.

Podle svěřenců především přinesl více profesionálních prvků. Například před každým zápasem shromáždí tým ještě na půl hodiny s prezentací toho nejdůležitějšího z přípravy. „Já jsem na to z kariéry v prvoligových klubech zvyklý, ale kluci si to musí teprve pořádně osvojit. Rozhodně je to ale posouvá,“ pochvaluje si detailní analýzu veterán Michal Klesa.

Kameník tráví u videa obrovské množství času a také svůj tým k obrazovce připoutává, klidně třikrát za týden.

„Aby systému hráči porozuměli, aby vše dobře načetli, je video nutné. Jde o nedílnou součást taktické přípravy, bez níž se nedokážu pohnout. Vizuální vjem je za mě nejsilnější způsob předání informace. Je pravda, že u videa trávíme hodně času, ale jsem u týmu pořád nový, a abych přenesl své myšlenky na tým, tak to chvilku trvá,“ vysvětluje jedenačtyřicetiletý trenér.

Jeho přístup si hráči zatím nemohou vynachválit. „Trenérova videa jsou velmi přínosná a hlavně je už v pondělí má připravená na nedělní zápas. Rozebírá soupeřovu hru, jak staví obranu, jak tvoří útok, a pak nachystá, co chce po nás,“ prozrazuje stoper Musa Ramathan, který ve středu vstřelil gól.

Aby hráče udržel v pozornosti, kromě sestřihů Vyškova i jeho soupeřů navíc umí přípravu okořenit i zahraničním fotbalem. „Chystá nám často záběry z jiných týmů, tedy co by tak chtěl zkusit napodobit. Pouští nám tedy útržky z Barcelony, další den sestříhá útočné přechody Argentiny na mistrovství světa. Je to výborné,“ oceňuje Ramathan.

Místo dlouhých tréninkových jednotek raději volí kratší, doplněné právě o video, nebo prostor pro regeneraci. „Každý kouč se soustředí na jiné detaily tréninkového procesu. U mě je to tedy video, abychom byli dobře připravení na soupeřův styl. Jsem přesvědčený, že individuální kvalita hráčů v ofenzivě, ale nyní už i v defenzivní činnosti tam je, a my tomu videem jen dáváme nějaký rámec,“ míní Kameník.

Vyškovu to pod jeho velením jistě stačí na barážové boje. Ty se naopak už netýkají druhého jihomoravského týmu z Líšně, který po prohře s rezervou Slavie nemá šanci poskočit na třetí příčku. Vyškov však ještě pošilhává po té nejvyšší.

Fotbalisté Vyškova (v červeném) během utkání v Prostějově 19. dubna 2023

„Pevně věřím, že i když svoji soutěž nevyhrajeme, máme obří šanci vyřadit některý prvoligový tým v baráži. Ještě ale nevzdáváme souboj o přímý postup, Karviná to jisté nemá,“ doufá Ramathan, že dosavadní lídr v posledním duelu prohraje.

A připomíná trenérovu statistiku bez porážky. „Od té doby, co je tu pan Kameník, nás nikdo neporazil. Proto máme vysoké sebevědomí. A když nám zůstane, na konci budeme v první lize,“ hlásí stoper. Vyškov se o přímý postup pokusí v neděli na hřišti Chrudimi.