„Jsem rád, že si na chvilku oddechnu a vyskočím z kolotoče. Na druhou stranu je ale příprava na příští sezonu v plném proudu, v komunikaci s klubem a hráči budu každý den,“ říká Kameník, pro něhož bude Slovácko druhou trenérskou štací v české nejvyšší soutěži, v sousedním Zlíně odkoučoval šestnáct prvoligových utkání.

V pondělí 16. června začínáte přípravu. Bude vám týden dovolené stačit?

Musí, není prostor odpočívat. Hráči jdou na kondiční testy už 12. a 13. června. Zatím není kompletní realizační tým, je to v jednání.

Z Vyškova si chcete vzít asistenta Richarda Dostálka a kondičního trenéra Tomáše Josla. Prý to byla vaše podmínka.

To je silné slovo. Správné je, že jsem vyslovil přání, aby se mnou mohli přijít.

Tento týden startuje Euro do 21 let. Stihnete sledovat český tým, k němuž po šampionátu nastoupíte jako asistent Michala Bílka?

Euro probíhá se stávajícím realizačním týmem Jana Suchopárka. Je to pro ně závěrečný turnaj, pak začíná nový cyklus zářijovým kempem a zápasy se Skotskem a Gibraltarem. Nový realizační štáb už je v plném pracovním nasazení. Sleduje hráče nastupující generace, Michal Bílek bude na všech českých zápasech ve skupině, já bych měl jeden nebo dva vidět na místě.

Jak budete stíhat dohromady lvíčata a Slovácko?

Nerozporuji, že to bude náročné. A jeden z argumentů, proč chci svůj realizační tým, je právě jedenadvacítka. Richard Dostálek je velmi silný trenér s velkými zkušenostmi, a když odjedu na sraz, můžu se na něj spolehnout, že mě zastoupí a zabezpečí tréninkový proces. Jsme na sebe zvyklí, dobře napojení profesně i lidsky.

Jak to bylo s podmínkou, že budete zároveň trénovat na klubové úrovni?

Nebylo to tak, že svaz bouchl do stolu a řekl, že bez toho nemůžu dělat asistenta. Bylo to v rovině doporučení. Přáli si, abych byl aktivní v profesionální soutěži. Abych mohl sledovat hráče, z kterých budeme vybírat do nového ročníku. Se Slováckem to dopadlo optimálně.

Cítil jste, že po třech sezonách ve Vyškově, který přenechal licenci Příbrami, potřebujete změnu?

Nebyly to celé tři roky, první jsem dokončil poslední dva měsíce. Ve Vyškově to mělo svůj vývoj. Za šanci tam trénovat jsem velmi vděčný. Nesklouzlo to k rutině. Každý rok se změnil výrazně kádr. Když jsem teď končil, tak z původního týmu zůstali jen kapitán Němeček a trenér brankářů Horáček. Ale když se můžete posunout výše, taková příležitost jako Slovácko se neodmítá.

Máte přehled, co se dělo v Hradišti v posledním roce, který se moc nepovedl?

Sledoval jsem to zpovzdálí. Nepřísluší mí komentovat, co se stalo. Raději se dívám do budoucnosti. Když si všechno slušně nastaví, může to fungovat.

Každopádně po loňském odchodu Martina Svědíka je trenérská pozice ve Slovácku hodně nejistý job. Předčasně skončili Roman West i Ondřej Smetana.

Každá trenérská židle je žhavá a je jedno, jestli je v první lize, nebo v krajském přeboru. S tím musí každý počítat. Trenérská práce je specifická a přináší rizika. Martin odvedl ve Slovácku velký kus práce, ale ta doba je pryč.

Stihl jste si projít kádr?

Ano. S realizačním týmem jsme se zaměřili na některá utkání, sledovali jsme výkonnost hráčů. Bavíme se s vedením o jeho složení, abychom byli co nejsilnější.

Kde vidíte největší potřebu posílit?

Vzhledem k avizovaným odchodům hráčů na hostování je to post levého stopera a zvažujeme varianty do středu pole na křídlech. Ideální by byl příchod čtyř až pěti kvalitních hráčů plus jeden dva s perspektivou do budoucna.

Cítíte, že Slovácko je po letech hojnosti pasováno do role adepta na skupinu o záchranu?

Vnímám to. Je to pro nás velká výzva. Ale beru to jako spekulace, kterým se chceme postavit a hrát v lize důstojnou roli.

Trenér Vyškova Jan Kameník během zápasu se Zbrojovkou Brno.

Jak se změnilo Slovácko za dobu, kdy jste tam trénoval mládež?

Když jsem odcházel, byl klub zařazený do škatulky regionálních týmů, který nechával ambice na jiných. Za deset let se událo mnohé. Zvětšil se aparát lidí pracujících pro klub. Slovácko má vyšší ambice. Vyhrálo MOL Cup, hrálo evropské poháry. Ušlo velký kus cesty a zapsalo se do dějin českého fotbalu. Je na nás, abychom na to navázali a klub znovu dál posunuli. Zaměřili se na další věci. Zlepšili komunikaci s fanoušky, co nejvíce zařadili mladé odchovance.

Jenže ty přestal klub postupně vychovávat.

Lidé, kteří jsou v mládeži, pracují dobře. Jde o to, dát jim pomocnou ruku. Aby cítili, že mládež není na vedlejší koleji, aby se propojila s A-týmem. Aby hráči věděli, že se na ně čeká, že dostanou příležitost, pokud si ji zaslouží. Když se to povede, bude klubu hej.

Pro vás je fajn, že to máte do Hradiště kousek, že?

Vítám to. Pracoval jsem v Jihlavě, Žiaru nad Hronom (FK Pohronie), Vyškově, což bylo o větším cestování. V autě teď strávím méně času a můžu se věnovat jiným věcem. Ale tím, že bydlím v regionu, je míra zodpovědnosti za výsledky větší. Nemůžu před ní utéct.