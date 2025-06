Kameník přichází na Slovácko po úspěšném angažmá ve Vyškově, který v právě skončené sezoně druhé ligy dovedl na třetí místo a do baráže o postup do nejvyšší soutěže. V ní jeho tým až po penaltách vyřadila Dukla. Vyškov přenechá druhou ligu Příbrami a kouč hned po odvetě na Julisce potvrdil, že jedná s klubem z Uherského Hradiště.

Slovácko muselo hrát v minulé sezoně v nadstavbové skupině o záchranu a obsadilo konečné 13. místo s odstupem čtyř bodů nad barážovými příčkami. Během ročníku vystřídalo tři trenéry. Na lavičce začal Roman West, jehož v listopadu nahradil Ondřej Smetana. Také on však byl koncem března odvolán a sezonu dokončil asistent Tomáš Palinek.

„Vrací se k nám trenér, který zná klub, prostředí i filozofii, kterou razíme. Jan Kameník je ambiciózní, pracovitý a věříme, že pomůže klubu k dalšímu rozvoji,“ uvedl sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.

Kameník právě ve Slovácku začal trenérskou dráhu, téměř osm let působil u mládežnických výběrů. „Byla to pro mě vstupní brána do světa profesionálního fotbalu. Měl jsem štěstí na skvělé kolegy a zkušenosti, na které dodnes navazuji,“ řekl kouč, který později před Vyškovem prošel dalšími kluby včetně Jihlavy, Zlína či slovenského Pohronie.

„Samozřejmě vnímám pozitivní emoce. Jsem rád, že jsem dostal tuhle příležitost. Na druhé straně jsem odtud z nedalekého okolí a vím, že zápasy Slovácka jsou velmi sledované, takže je to velká míra zodpovědnosti,“ řekl Kameník.

„Zároveň je to práce, která mě nesmírně baví a naplňuje. Být s hráči na hřišti, pracovat s nimi – to je to, co jsem si vždy přál. Jsem šťastný, že mohu pokračovat v této cestě na nejvyšší možné úrovni,“ dodal.