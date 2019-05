Odchod trenéra je vždy nepříjemný, tvrdí zlínský asistent Kameník

Za jiných okolností by se asi radoval, teď se v něm perou smíšené pocity. Jan Kameník povede fotbalisty Fastavu Zlínu do pátečního domácímu duelu proti Olomouci jako hlavní trenér poté, co po úterním tréninku nahradil náhle sesazeného Romana Pivarníka.

„Když odchází jeden z členů realizačního týmu, tak to není nikdy příjemné. Pro něho, pro jeho blízké spolupracovníky, pro klub,“ říká sedmatřicetiletý Kameník. „Ale fotbalový život takové momenty přináší. Sám je znám. Také jsem byl v pozici odvolaného trenéra.“ V pozici hlavního trenéra prvoligového mužstva jste poprvé. Vnímáte větší zodpovědnost?

Samozřejmě vnímám. Zodpovědnost musí přijmout každý trenér. Příležitost ale přišla za nepříjemných okolností. Změna byla překotná. Kolik jste toho naspal z úterý na středu?

Dozvěděli jsme se to v úterý odpoledne. Je pravda, že v našem režimu přípravy na zápas byl úterní podvečer trochu náročnější. Ale ve středu dopoledne se to rozběhlo a jelo. Jak vypadal první trénink?

Kluci pracovali velmi dobře. Bylo vidět, že jsou nachystaní, soustředění, koncentrovaní. Plánujete razantní změny v sestavě?

Ještě nebyl čas, abychom si sedli s realizačním týmem, se Zdeňkem (sportovní šéf klubu Grygera). Středeční trénink něco naznačil. V hlavě myšlenku mám. Na razantní změny není prostor, ale něco možná jinak bude. Počítáte, že půjde jenom o záskok?

Momentálně se dívám jen na páteční zápas proti Olomouci. Co bude dál, o tom rozhodne vedení. Tak tedy k nadcházejícímu dvojutkání proti Olomouci. Co od premiéry nadstavbové části očekáváte?

Je to v zásadě pohárová soutěž, která má svoje specifika, svoji jasně danou postupovou matematiku. Půjdeme do utkání s jednoznačným cílem, který chceme zvládnout a který jsme představili hráčům. Víme, že Olomouc je silný a nepříjemný soupeř. Máme k němu zdravý respekt, ale na zápas se těšíme. Jsme rádi, že můžeme ještě zabojovat o evropské poháry, protože jsou mužstva, která mají jiné starosti.

