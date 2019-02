Výhra to byla šťastná, ale měli jsme víc ze hry, tvrdí Kalabiška

„Vystřelil jsem, ale míč šel po teči hrozně do vzduchu. Myslel jsem, že gólman jej stáhne do rukou, tak už jsem se pomalu otáčel a běžel zpět,“ přiznal Kalabiška. „Jarda Diviš se tam brankáři trošku namotal. Nevím, co přesně se tam stalo, ale překvapilo mě, že balon skončil v síti, že si jej tam gólman hodil. Nevybavuju si, že bych zažil podobný gól.“

A zápas, ve kterém jste vyhráli bez jediné střely na bránu?

To ani nevím, to jsem asi taky nezažil. A že nevystřelil na bránu ani Zlín? To teda byl hrozný zápas. (směje se) Bylo to i vzhledem k terénu hlavně bojovné, jak se dalo čekat. Vyhráli jsme šťastně, ale myslím, že o něco víc ze hry jsme měli my.

Překvapilo vás, že Zlín nebyl nebezpečný, přestože v tabulce je na tom lépe?

Měli nákopy, ale míče špatně prodlužovali nebo sklepávali. My jsme věděli, že Zlín i s novým trenérem zůstává u systému 3–5–2. Ten byl pro nás nepříjemný při letní domácí prohře 0:4, tak jsme se hodně připravovali, jak prostory zavírat. Občas se to nepodařilo, ale celkově jsme to snad zvládli.

Jak výhru oslavíte?

Jsem rád za fanoušky, derby je pro ně sváteční zápas. Když jsme se od asistenta trenéra v kabině dozvěděli, že jsme Zlín od roku 2006 neporazili, byl vítězný pokřik ještě o trošku lepší než obvykle. Trenér nám dal dva dny volna, tak si asi půjdeme sednout s klukama a oslavíme to společně.

Jste desátí. Když v sobotu doma porazíte poslední Karvinou, budete klidnější?

Desáté místo ani pak jisté mít nebudeme, ale bude to slušný začátek.