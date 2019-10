Tři střídání, tři góly. Ať forma vydrží, přeje si slovácký žolík

Kalabiška skóroval už ve třech zápasech Slovácka v řadě, přitom šel na hřiště vždy jako střídající hráč. Zatímco výhry 3:1 nad Libercem a 2:0 v Karviné pečetil brankami více než čtvrt hodiny po svém nástupu, na sobotní čtyřgólové demolici Opavy se podílel trefou na 2:0 jen dvě minuty po vystřídání.



„První dva zápasy mě to ani nenapadlo, ale tentokrát už jsem si před střídáním říkal, že bych zase mohl dát gól,“ poznamenal dvaatřicetiletý Kalabiška.

Recept, jak úspěšně naskočit do zápasu po hodině hry, nemá. „Ani pro mě není jednoduché chytit zápasové tempo. Ze začátku je člověk dost zadýchaný, i když se rozcvičujete jakkoliv,“ popsal.

Proti Opavě ukázal dobrý výběr místa, když si při centru z přímého kopu nabíhal k tyči, kam se k němu odrazil míč.



„Pomohlo mi, že to bylo ze standardky hned po pár minutách na hřišti. Kdybych gól nedal hned, třeba by už žádná šance nepřišla. Je to o štěstí, teď jej mám, padá mi to tam. Doufám, že mi to vydrží,“ přeje si. „Smlouva v klubu mi bude končit v létě, ale už se asi budeme bavit o jejím prodloužení. Možná i proto se teď trošku víc snažím,“ poznamenal s úsměvem.

Zároveň však už od poloviny září nemá místo v základní sestavě. Neprobojoval se do ní ani v posledním utkání, kdy slovácký kouč Martin Svědík musel změnit sestavu hned na třech postech kvůli karetním trestům.

„Kali není sobec, individualista, naopak jde o týmového hráče, který chápe, že když jsme postrádali tři hráče na jiných postech než jeho, neměl jsem důvod dělat další změnu,“ vysvětlil Svědík.



„Samozřejmě jsem byl trochu naštvaný, že jsem se v sestavě zase neocitl, ale daří se mně i týmu, takže asi není potřeba cokoliv měnit. Na svou šanci si počkám. Doufám, že se na hřišti ještě někdy od začátku ukážu,“ doplnil Kalabiška.

V příštích dnech navíc podle kouče má naději na plnohodnotný start. „V pátek nás čeká liga na Bohemce, ve středu pak pohár se Žižkovem a v neděli liga v Budějovicích. Pro mě jako trenéra je jedině dobře, když vím, že můžu hráčům ulevit, že se můžou o zátěž podělit,“ těší Svědíka.

Slovácko má sezonu skvěle rozehranou. Zatímco od třetí Mladé Boleslavi jej nyní dělí jen bod, sedmý Liberec už zaostává šest bodů.

„Zatím na šestku máme, záleží, jestli nám forma vydrží. Přijdou těžší soupeři, tam se ukáže,“ tuší Kalabiška.