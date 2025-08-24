Kalabiška kopal penaltu po 10 letech. Snad je vlastňák z derby zapomenutý, smál se

„Vzpomněl jsem si na to, ale snažil se na to v utkání nemyslet. Párkrát jsme se i potkali v soubojích. Před zápasem jsme si podali ruku. Omluvil se mi už v Liberci v nemocnici, i když za to nemohl. Nic mu nevyčítám,“ pronesl Kalabiška.
Zpátky k příjemnějším věcem. Kdy naposledy jste kopal penaltu?
Na Slovensku v Senici. To už bude možná deset let. Normálně ji zahrávali Juraj Piroška nebo Tomáš Kóňa, jenže zrovna nehráli, takže jsem dvě kopal v lize a nějaké ještě v rozstřelech v poháru.
Zlín - Liberec 1:0, hosté měli převahu, o výhře nováčka rozhodl z penalty Kalabiška
Proměnil jsme ji s přehled střelou doprostřed brány. Jak jste před exekucí přemýšlel?
Předem jsem se rozhodl, že ji dám doprostřed. Počítal jsem, že gólman nebude vědět, kam jsem ji naposledy kopal. Tušil jsem, že skočí do někam do strany. Trochu jsem před střelou zpomalil, aby stihl skočit a třeba míč nevykopl nohama.
Obvykle ve Zlíně kope penalty Tomáš Poznar. Nevěřil si?
Před zápasem jsme byli napsaní spolu s Poznym. Ale říkal mi, že když byl faulovaný, že nechce jít kopat. Že už ji jednou takhle nedal. Navíc ho noha v tu chvíli docela bolela.
Byl jste překvapený, že vás trenéři vybrali.
Trošku mě to zaskočilo, když jsem viděl svoje jméno napsané na standardkách. Ale věřil jsem si. Říkal jsem si před zápasem, kdo nám spadne ve vápně? Pozny tvrdil že já.
Nebyl jste přece jen lehce nervózní? Ve druhém kole jste si dal vlastní gól, což vám někteří fanoušci dost vyčítali.
Problesklo mi hlavou, že jsem měl proti Slovácku smolný zápas a kdybych neproměnil penaltu, že bych to asi zase schytal. Naštěstí jsem dal a doufám, že už je to zapomenuté a bude to jen dobré.
Jaký to byl proti Liberci zápas?
Bojovný, vyrovnaný, možná remízový. Měli jsme trochu více štěstí. Dostali jsme penaltu jako takový dárek. Liberec měl závary, střely zpoza šestnáctky. Musím smeknout před kluky, jak to v obraně uskákali. Celkově jsme jako tým dobře bránili a do vyložených šancí jsme je moc nepouštěli.
Vlastní gól? Nechápu. Ať už je další den, přál si smolař derby Kalabiška
Do základní sestavy jste naskočil poprvé od druhého kola. Jak těžký byl návrat?
Předtím jsem na tom nebyl fyzicky tak dobře. Na soustředění jsem prodělal virózu, po Slovácku jsme měl menší zranění, moc jsem netrénoval. Postupně jsem se do toho dostával, dobře jsem potrénoval a už se cítím v pohodě.
To celý tým. Máte 13 bodů po šesti kolech.
Paráda. Nikdo nemohl čekat, že jich bude tolik. Když se od začátku daří, někdy se přikloní i štěstí. Minule v Olomouci jsme kvůli vyloučení nemohli odehrát zápas, jak bychom potřebovali. Ale domácí nechceme ztrácet, aby si odsud soupeři vozili body. Chceme být nepříjemní a zatím se nám to daří.