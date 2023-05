Ke dvěma asistencím parádní gól. Ta výhra nám dá klid, věří Juroška

Po Juroškových centrech Baník vedl 2:0, vítězství pak pečetil nádhernou trefou do pravého horního rohu branky.

Byl to jeho první gól v ostravském klubu.

Čekal na něj 47 zápasů od července 2020, kdy přišel ze Slovácka.

„Z pohledu čísel to určitě byl můj nejlepší zápas za Baník,“ připustil. „Ale od utkání s Libercem to nevypadalo špatně. Celkově jako tým jsme šli výkonnostně nahoru. Už minule v Olomouci (4:1) jsme byli produktivní a teď znovu. Všichni jsme hráli s chutí.“

Ostravský trenér Pavel Hapal na Juroškovu adresu s úsměvem podotkl: „On to tak má. Pak přijde zápas, kdy si balon předkopne, nebo ho pošle do autu. Ale byl to od něj výborný výkon, i v Olomouci hrál dobře. Jeho centry byly vynikající a ten gól tomu dal tečku.“

Jane, je pro vás snadnější centrovat, když víte, že na míč naskakuje Muhamed Tijani, který má skvělou formu?

V Brně (1:2) nás uhlavičkoval brněnský Tijani, teď to vyšlo nám. Snažil jsem se kopat víc na vzdálenější tyč, protože na přední to jejich stoper Tijani dokáže odvrátit, v tom je silný. Ale našeho Tižiho výborně doplňoval Klíma. Vyšlo to parádně.

Zatímco útočník Tijani patří k vysokým hráčům, první gól po vašem centru dal Cadu, který je nevelkého vzrůstu. Bylo jedno, zda hlavičkuje velký, nebo malý hráč?

Bylo to úplně jedno, Hlavní je, že jsme to utkání zvládli, že jsme byli produktivní, že jsme na soupeře vletěli a vše, co jsme si řekli, jsme splnili do puntíku. Byl to důležitý zápas, pro nás je to vzpruha.

A co váš parádní gól na 4:0?

Hned, jak mi Plavšič balon dával, jsem věděl, že si ho posunu a budu se snažit střílet na zadní tyč. Už jsem takhle Berkovcovi gól dal v přípravě. Kluci mě samozřejmě hecují, že je to náhoda... Úplně si to nemyslím, ale vyšlo to. Šlo to pěkně do růžku.

Zdálo se ale, že vám balon trochu uskočil.

Ten dotyk jsem si dal trošku doleva a o to víc jsem musel střelu zaobalit a utáhnout.

Po jasných vítězstvích nad Olomoucí (4:0) a Brnem vás musí hodně štvát, že hrajete jen skupinu o záchranu.

Samozřejmě. Ale způsobili jsme si to sami. O to více musíme ukázat i v těch dalších zápasech, že tam nepatříme.

Takže nehrozí, že byste se uspokojili, byť pořád nemáte záchranu jistou?

Každopádně se na další zápasy musíme opět pořádně připravit a nějaké polevení nedopustit. Šly takové šumy, že to bude jednoduché, že se Baník zachrání, ale kdybychom utkání s Brnem nezvládli, dostali bychom se až do posledního kola pod obrovský tlak. Ta výhra nám dá klid a věřím, že žádné uspokojení nepřijde.

Co se stalo, že Baník střelecky ožil?

Těžko říct, ale naše výkony měly rostoucí tendenci od Liberce. Začalo se nám dařit, na hřišti více fungujeme jako tým.