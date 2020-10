Pardubický kapitán Jeřábek: Vypadáme jako partička kluků, co si jde zakopat

Na jaře dlouho čekal, než se po odehrání prvního kola v roce 2020 zase rozjede druhá liga a z důvodů solidárních (plus možná trochu i jako prostředek zahánění nudy) šil doma roušky. Teď defenzivní záložník Jan Jeřábek se svými spoluhráči zažívá další nucenou herní pauzu - s tím rozdílem, že už je s mužstvem o úroveň výš. Otrava je to nicméně stejná.

„Není příjemné, že byla sezona přerušena, raději bychom hráli,“ uvedl 36letý pardubický kapitán pro klubový web. „Ale jsou to věci, které nemůžeme ovlivnit, a tak se snažíme příliš se tím netrápit. Opatření jsme přijali a respektujeme je,“ pokračoval Jeřábek.

Zastavení prvoligového dění je pro Východočechy tím nepříjemnější, že měli do sezony parádně nakročeno. Ze šesti duelů dokázali vyhrát hned tři a k tomu přidali jednu remízu, takže mají na kontě 10 bodů (stejně jako pohároví účastníci z Liberce a Jablonce) a náleží jim průběžná 7. příčka, o čemž před startem ročníku těžko někdo mohl i jenom snít. Formu lze ovšem za aktuálních vládních restrikcí držet těžko - známé, leč pravdivé klišé praví, že zápasy nic nenahradí.

Přesto je tu jedna úleva - profesionální sportovci se pod širým nebem opět mohou připravovat klasicky, nejsou už omezeni na maximálně šestičlenné skupiny.

„Jsme rádi, že se upřesnil výklad aktuálních opatření a můžeme trénovat pohromadě, v šesti lidech by to nebylo ono,“ konstatoval Jeřábek. Zároveň však dlouholetý lídr týmu dodal: „Nepříjemné je, že nemůžeme do kabin, s tím jsme se museli vyrovnat.“ Fotbalisté i jiní profíci se tak musejí převlékat venku, nebo případně už doma, což je pochopitelně dost nepohodlné.

„Je to zvláštní, pamatuji si to snad naposledy u žáků, i když i tam jsme vždy nějakou tu šatnu měli. Ale nařízení plníme, vypadáme jako partička kluků, která si jde jen zakopat,“ bral to Jeřábek s nadhledem.

S eventuální trudnomyslností nejspíš pomáhá i zkušenost z jara.

„Teď doufáme, že přestávka bude kratší, snad se vrátíme k zápasům už po avizované dvoutýdenní pauze,“ přál si Jeřábek.

Koronavirus jako takový zatím mužstvo nechává na pokoji.

„Snad se nám to bude vyhýbat obloukem. Na ‚kafíčka‘ nechodíme, teď vlastně ani není kam, takže věříme, že se udržíme v dobré kondici a brzy se bude hrát,“ řekl Jeřábek.