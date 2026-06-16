Slovácko o angažování 44letého trenéra informovalo v úterý na klubovém webu. Jelínek podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na tři roky. V první lize naposledy trénoval do roku 2022 jako hlavní kouč regionálního rivala ze Zlína, v minulých sezonách vedl rezervní tým Slavie ve druhé lize. O celém realizačním týmu bude jasno během několika dalších dnů.
Jelínek se tak vrací do regionu, který dobře zná. Jeho výhodou je, že bydlí v nedalekých Luhačovicích a Uherské Hradiště má v dojezdové vzdálenosti.
„Rozhodující pro mě byl tah na bránu lidí, se kterými jsem ve Slovácku mluvil. Byla z nich cítit energie a odhodlání navázat na práci, která se zde v posledním roce odvedla. Líbily se mi cíle, které jsou v klubu nastavené, i představa, kam chce Slovácko směřovat. Věřím, že do této vize zapadnu a pomohu ji společně naplňovat,“ řekl nový kouč klubovému webu.
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Kromě angažmá ve Zlíně a Slavii působil Jelínek jako asistent trenéra v Mladé Boleslavi, s níž zažil účast ve skupinové fázi Konferenční ligy.
„Jelínek je ambiciózní a moderní trenér s jasnou představou o tom, jak by měl fotbal vypadat. V posledních letech měl možnost nahlédnout do fungování nejlepšího českého klubu a získat cenné zkušenosti v prostředí, které dlouhodobě nastavuje vysoké standardy. Proto jsme rádi, že jsme se dohodli na dlouhodobé spolupráci,“ dodal sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.
Slovácko začne přípravu na ligový ročník ve středu. Tým zatím neohlásil žádnou posilu, neboť jejich příchod byl spojován s dnes už bývalým trenérem Skuhravým.
„Jednání s novými hráči jsou pro nás komplikovanější, protože byla vázána na předchozího trenéra. Nicméně i tak věříme, že v následujících dnech budeme moci fanouškům představit i první posily pro novou sezonu,“ doplnil Šumulikoski.
I z tohoto důvodu klub zrušil původně plánované víkendové zápasy proti Prostějovu a Kroměříži a místo toho sehraje jen modelové utkání mezi sebou a plně se soustředí na tréninkový proces pod novým koučem.
Slovácko si před pár týdny až v baráži zajistilo prvoligovou příslušnost také pro další sezonu, ve dvojzápase o udržení přehrálo brněnský Artis jednoznačně 7:1.