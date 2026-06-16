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Chance Liga 2025/2026

Slovácko po konci Skuhravého povede Jelínek, jednání s posilami se komplikuje

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  18:45
Roman Skuhravý novou smlouvu odmítl a upsal se Baníku, a tak muselo fotbalové Slovácko krátce před startem letní přípravy shánět nového trenéra. Povedlo se. Tým z Uherského Hradiště do nové sezony povede Jan Jelínek, dosavadní kouč B týmu Slavie.
Radost Jana Jelínka coby trenéra Zlína

Radost Jana Jelínka coby trenéra Zlína | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Radost Jana Jelínka coby trenéra Zlína
Radost Jana Jelínka coby trenéra Zlína
Radost Jana Jelínka coby trenéra Zlína
Radost Jana Jelínka coby trenéra Zlína
8 fotografií

Slovácko o angažování 44letého trenéra informovalo v úterý na klubovém webu. Jelínek podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na tři roky. V první lize naposledy trénoval do roku 2022 jako hlavní kouč regionálního rivala ze Zlína, v minulých sezonách vedl rezervní tým Slavie ve druhé lize. O celém realizačním týmu bude jasno během několika dalších dnů.

Jelínek se tak vrací do regionu, který dobře zná. Jeho výhodou je, že bydlí v nedalekých Luhačovicích a Uherské Hradiště má v dojezdové vzdálenosti.

„Rozhodující pro mě byl tah na bránu lidí, se kterými jsem ve Slovácku mluvil. Byla z nich cítit energie a odhodlání navázat na práci, která se zde v posledním roce odvedla. Líbily se mi cíle, které jsou v klubu nastavené, i představa, kam chce Slovácko směřovat. Věřím, že do této vize zapadnu a pomohu ji společně naplňovat,“ řekl nový kouč klubovému webu.

Slovácko potvrdilo konec Skuhravého. Může dojít k pikantní rošádě s Baníkem

Kromě angažmá ve Zlíně a Slavii působil Jelínek jako asistent trenéra v Mladé Boleslavi, s níž zažil účast ve skupinové fázi Konferenční ligy.

„Jelínek je ambiciózní a moderní trenér s jasnou představou o tom, jak by měl fotbal vypadat. V posledních letech měl možnost nahlédnout do fungování nejlepšího českého klubu a získat cenné zkušenosti v prostředí, které dlouhodobě nastavuje vysoké standardy. Proto jsme rádi, že jsme se dohodli na dlouhodobé spolupráci,“ dodal sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.

Slovácko začne přípravu na ligový ročník ve středu. Tým zatím neohlásil žádnou posilu, neboť jejich příchod byl spojován s dnes už bývalým trenérem Skuhravým.

„Jednání s novými hráči jsou pro nás komplikovanější, protože byla vázána na předchozího trenéra. Nicméně i tak věříme, že v následujících dnech budeme moci fanouškům představit i první posily pro novou sezonu,“ doplnil Šumulikoski.

I z tohoto důvodu klub zrušil původně plánované víkendové zápasy proti Prostějovu a Kroměříži a místo toho sehraje jen modelové utkání mezi sebou a plně se soustředí na tréninkový proces pod novým koučem.

Slovácko si před pár týdny až v baráži zajistilo prvoligovou příslušnost také pro další sezonu, ve dvojzápase o udržení přehrálo brněnský Artis jednoznačně 7:1.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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