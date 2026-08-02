„Zápas jsme měli dotáhnout do vítězného konce,“ litoval nový trenér Slovácka, který se na tiskové konference pozastavil nad slovními výpady některých domácích diváků směrem k týmu.
„Oceňuji tribunu B3, jak nám fandila celý zápas. Ale mrzí mě, kolik zla šlo od našich fanoušků z hlavní tribuny do hřiště, jak hráče znervózňovali, místo aby je podporovali. Tomu nerozumím.“
Narážíte na kritiku brankáře Heči, který podle nich při rozehrávce zbytečně předržoval míč?
Chápu fanoušky, kteří se rozhodují v hledišti podle toho, jestli padne gól, zda jste nebezpeční. Mají na to nárok. Chtějí fandit. Nakopávání míčů v české lize je mraky, teď to předváděl i soupeř, my na Slavii. Nic jsme z toho neměli. Pokud chcete rozvíjet hru, potažmo hráče, musíte tomu uzpůsobit styl rozehrávky. Teď to fanoušky nebaví, ale na mistrovství světa tak hrály třeba i Kapvedry a mi to tady pořád kopeme, soubojujeme, faulujeme... Nás to nebaví. Jsme na začátku, poznáváme se, ale když to nebude zkoušet, tak se v tom ani nebudeme zlepšovat.
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A ta častá hlasitá kritika rozehrávajícího Heči z tribuny?
I když stojí s balonem, na hřišti se toho děje spoustu, i v hlavách hráčů. A jestli chceme, aby vnímali hru, musíme jim na to dát prostor a čas. Musíme také zohlednit soupeře, který hrál celoplošný presink a jediného hráče, jehož nám nechávali volného, byl gólman. Otevřít si prostor v takové situaci, když máte vzadu tak vysoké hráče jako Šimek, není lehký úkol. Při rotacích hráčů je pak důležité, aby hráč našel správné načasování. V jeden moment to bylo až paradoxní. Fanoušci nade mnou řvali, slušně řečeno: Co je to učíš. A najednou prásk a Stojčevskij šel málem sám na gólmana. Protože jsme byli trpěliví otevřít si prostor. Když míč budeme bezhlavě kopat dopředu, budou fanoušci spokojení, že se něco děje. Ok, ale my nebudeme vědět, co se děje. Takhle hrát nechci. Musím se přibližovat ke světu.
Pro matadoru Heču je to ale změna.
Myslím, že do situace před inkasovaným gólem byl neomylný, trpělivý, nenechal se rozhodit fanoušky ani hráči. Oceňuji, že pod tak nesmyslným tlakem domácích fanoušků dokázal udržet nervy. Dával průnikové přihrávky, stranové, do otevřených prostorů za obranu. Prezentoval se velmi dobře. Je to zkušený gólman. Přinesl klid do rozehrávky se zakládající řadou. Viděl jsem diametrální rozdíl oproti zápasu se Slavií.
Už je po zranění z konce minulé sezony stoprocentní?
Výkon ukázal, že ano. Měl i zákroky. Překvapivá střela Papalelého z dálky nebyla vůbec jednoduchá. Měl zdravotní problémy, kontrolujeme ho po každé zátěži.
Nakonec jste o vítězství přišli v 84. minutě poté, co rozehrávající stoper Behiratche ztratil před vápnem míč a Artis akci dohrál do prázdné brány. Vyčtete mu kiks, i když si jinak počínal v utkání suverénně?
Ne. Kluci chtěli hrát. A Jocelin měl do té doby výkon na vysoké úrovni. Musím ocenit gesto týmu po zápase. Okamžitě ho všichni kluci na hřišti obsypali a vyjádřili mu podporu, což je pro mě nejvíce. Vyčítat teď někomu něco je zbytečné. Sami hráči ví nejlépe, že to byla chyba. Jedeme dál.
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Možná jste mohli v tu chvíli rozehrávku zjednodušit.
Získali jsme balon a dostali jej pod kontrolu v poslední řadě, kde jsme si začali chystat hru. Bylo zjevné, že Artis chce po inkasovaném gólu presovat. V tomto momentu musíme vyhodnocovat fázi hry, abychom ji mohli rozvíjet, jestli máme připravené hřiště. Slončík to měl také na noze, nevím, kolik měl času na rozhodnutí, jestli hrát dolů, nebo ne. Artis nás přitlačil, musíme se poučit.
Oceníte teenagera Slončíka, který si na pozici pravého stopera vedl jako zkušený borec?
Musím pochválit celou obranou řadu. Artis posílil do ofenzivy, Adediran, Papalelé, Alegue jsou zkušení, nepříjemní hráči, silní, rychlí. Obranná řada až na tu jednu fatální chybu neudělal extra žádnou jinou. Slon nastoupil poprvé v základní sestavě v lize, gratuluji mu. Nepřekvapil mě. Vím, jakou má povahu, jak je herní, jak chce hrát fotbal, jak o něm přemýšlí. Hrál proti silným soupeřům a vždycky si počínal takhle. Je to mladý hráč, rozvíjí se a má nárok na chyby a teď byl silný.
Oproti duelu na Slavii jste udělal pět změn v základní sestavě. Jak jste nad nimi přemýšlel?
Chtěli jsme tým zklidnit. I v generálce i na Slavii jsme nebyli v rozehrávce klidní. Promluvil i zdravotní stav. Puškáč nebyl připravený do zápasu plnohodnotně a zbytečně bychom riskovali jeho nasazením.
Jak tedy hodnotíte výkon mužstva?
Musím ocenit reakci po nepovedeném utkání na Slavii a změnu prezentace naší hry. V samotném zápase jsme pomalu přebírali jeho otěže a ve druhém poločase si vytvořili spoustu příležitostí dostat se do vápna, standardních situací, z čehož pramenil i zasloužený vedoucí gól. Mrzí nás, že body dělíme.
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V ofenzivě to ale místy drhlo, občas jste váhali, že?
Hlavně v prvním poločase, když jsme se dostali do poslední třetiny hřiště. Všichni víme, že překonat tam obranu je to nejtěžší. A někdy jsme spěchali. Ve druhé půlce jsme se už dostávali do určité kontroly hry. Měli jsme okolo sta úspěšných vstupů do poslední třetiny hřiště. Jsme na začátku naší spolupráce a tohle jsou slibné věci, jak dál rozvíjet hru, jak být ještě nebezpečnější. Kdybychom se tam nedostávali, byl by to daleko větší problém.
Poprvé od začátku nastoupili vepředu řecký hroťák Niarchos a litevský křídelník Dolžnikov. Co byste řekl k jejich souhře?
Zrovna tihle dva vnesli do hry energii, i do napadání. Chtěli jsme, až soupeř kope míče dopředu a naši defenzivní hráči se s tím pak poperou. Musím ocenit i naše střední záložníky, kteří sbírali druhé míče. Ale také jsme nebyli spokojeni s jejich (Niarchos, Dolžnikov) pohybem za obranu, rozběhy do správného místa, i když jsme si prostor dobře otevřeli. Potřebujeme, abychom se zklidnili a více se sehráli. Kluci hráli spolu třetí zápas, připojili se k týmu teprve na soustředění. Musíme být trpěliví.