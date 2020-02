Miliony pro Bohemians. Fanoušek pamatoval na klub ve své závěti

Štědrý dárce by letos oslavil 72. narozeniny, před rokem však podlehl zákeřné nemoci. Ve své závěti myslel na svou největší lásku. Všechno, co v životě vybudoval, co našetřil, odkázal Bohemians 1905.

„Chtěl bych ho poznat, poděkovat mu, bohužel osud tomu nechtěl a nedovolil nám to,“ řekl klubový ředitel Darek Jakubowicz.

„Mrzí mě, i přesto, že jsme toho měli dost společného, že se můj život neprotnul s životem jednoho věrného fanouška,“ litoval Jakubowicz.

„To nejmenší, co pro něj teď můžeme udělat, je postarat se o důstojné rozloučení. Je to neuvěřitelný příběh věrnosti, lásky a oddanosti ke klubu, k Bohemce.“