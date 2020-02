Nejde o mě, ale o Opavu, prohlásil stoper Hošek po příchodu z Teplic

Opavští fotbalisté gólem Jursy z penalty čtyři minuty před koncem porazili Třinec 3:2. Sudí Richtár nařídil pokutový kop po faulu brankáře Chmiela na unikajícího Mondeka.



„Jsem rád, že jsem nastoupil na těch dvacet minut,“ uvedl Hošek, který přišel v pátek na hostování z Teplic do konce sezony.

Jaká byla vaše opavská premiéra?

Hlavní je výhra, ale škoda šancí v první půli. Měli jsme jich docela dost. Nějakou dotáhnout, mohli jsme zápas dohrát v klidu. Vítězství by nám mělo dodat morální síly do ligy.

Bude pro vás těžké dostat se do sestavy, když jste přišel na poslední chvíli?

Těžké to je všude. A když jsem přišel dýl, tak to asi bude ještě náročnější. Ale nejde o mě, jde o Opavu, ať se zachráníme. To je hlavní cíl. Doufám, že se to povede.

Byť vás čeká boj o záchranu, je pro vás posun, vrátit se do první ligy z druholigového Sokolova?

Tam jsem šel s tím, že chci pravidelně hrát. To bylo pro mě lepší než sedět v Teplicích na lavičce. Jsem rád, že jsem tady. Přece jen to je liga.

Byl váš příchod hodně rychlý?

Byl to docela kulový blesk. Vyřešilo se to během týdne. Možná je lepší, že to bylo tak narychlo. Mám to tak raději.

Co bude důležité, abyste jaro zvládli?

Bude to hlavně o hlavě. O udržení jsem hrál už dvakrát. A třeba v Karviné jsme se zachránili v posledním kole... To si už pomalu nepřihrajete ani na metr, když to tak blbě řeknu. Musíme se připravit především mentálně, protože fotbalisté jsou v Opavě výborní.

Znal jste je?

Skoro všechny od vidění a s někým jsem už i hrál.