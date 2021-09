Byl to krásný kop, popsal Tuptovu trefu jablonecký brankář Hanuš

„Byla to taková ta střela nahoru dolů a když je povedená, tak je obtížnější to chytat, když míč letí a najednou před vámi spadne. I když divák nebo hráč se kolikrát ptá, proč to brankář nechytil, ale oni tam nestojí. Když prostě někdo takovou střelu umí, tak je to nepříjemné,“ konstatoval Jan Hanuš, brankářská jednička fotbalistů Jablonce.

Jak byste tedy konkrétně popsal Tuptovu gólovou střelu?

Byl to krásný kop. Hráči Liberce navíc prodloužili zeď, tak jsem fakt nic neviděl a čekal do poslední chvíle, jestli to vyletí na moji stranu nebo přes zeď. Střela padala a tím, jak jsem se přesouval a byl jsem blízko u tyče, jsem to bohužel nestihl vyndat z branky.

Většinu času se pak hrálo daleko od vás, jak jste z branky derby prožíval?

Snažil jsem se zůstat v klidu a soustředit se na sebe, protože jsem věděl, že máme kvalitu na to, abychom si šance vytvářeli. To se splnilo, bohužel jsme tam nic nedotlačili a prohráli.

Je hodně frustrující prohrát zápas po takovém průběhu?

Nepříjemné to je, šancí jsme měli fakt celkem dost, ale občas to tak bývá. Já ale věřím, že se to v nějakém dalším zápase zase otočí a i my třeba vyhrajeme nějakým šťastným způsobem.

Liberec neměl ani jeden rohový kop, pamatujete si z ligy takový zápas?

Ne, myslím, že na žádný takový bych si asi nevzpomněl...