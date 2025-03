Nula číslo jedenáct. Jsem vděčný, že můžu týmu pomáhat, říká Hanuš

Začátky v severočeském klubu však měl krušné, protože dva a půl roku dělal dvojku Hrubému a za tu dobu odchytal v první lize jen čtyři zápasy. Na začátku ročníku 2020/21 však přece jen dostal šanci a od té doby je neotřesitelnou jabloneckou jedničkou mezi tyčemi.

Svoji jasnou pozici potvrzuje i v letošní sezoně, v níž ještě nechyběl ani jedinou minutu a je jednou z klíčových opor pátého týmu tabulky. A navíc sbírá vychytané nuly. Po derby s Libercem jich má už jedenáct, přičemž jeho dosavadním maximem bylo osm čistých kont v jednom ročníku.

Nemanja Tekijaški (vlevo) z Jablonce a Santiago Eneme z Liberce se přetlačují v souboji o balon.

„Těch jedenáct nul je super, je to výborné číslo a vím, že v tomto ohledu je to moje nejlepší sezona. Ale samozřejmě to není zásluha jen moje, ale celého týmu,“ tvrdí Jan Hanuš. „Těch faktorů by se našlo více. Velkou roli hraje to, že si s klukama rozumíme nejen na hřišti, ale i mimo něj, a ta vzájemná energie se pak promítá i v zápasech. Celkově bráníme velmi dobře, do defenzivy se zapojuje celý tým a něco z toho, co na mě prošlo, jsem i chytil, z čehož mám radost a jsem vděčný, že můžu takhle mužstvu pomáhat.“

Hanuš se blíží k tomu, aby se v počtu vychytaných nul stal nejlepším gólmanem tohoto ročníku první ligy. Pořadí zatím stále vede Kinský s dvanácti, ale ten už žádnou nepřidá, a další konkurenti aktuálně ztrácejí na jabloneckého brankáře tři čistá konta.

„Bylo by to pro mě samozřejmě hezké, ale zatím to beru s pokorou, protože zápasů je před námi ještě docela dost. Kdybych si měl ale vybrat, tak bych určitě upřednostnil týmový úspěch, kterým pro nás je dostat se do evropských pohárů. To bych si strašně přál, protože jsme je tady před lety hráli a bylo to moc hezké. Pevně věřím, že ten potenciál, který v mužstvu máme, naplno využijeme, a tím splníme přání i fanouškům,“ doufá Hanuš, jenž dosud odchytal v první lize 266 utkání a nulu oslavil v 61 případech.

Fotbalisty Jablonce čeká ve středu osmifinále MOL Cupu v Hradci Králové a v neděli těžký ligový duel na stadionu pražské Slavie.