Jablonečtí k jistotě účasti v pohárové Evropě potřebovali, aby vyhrála Sparta, ta však překvapivě podlehla Olomouci 1:3. Šanci na boje s evropskými soky ale Hanuš a jeho spoluhráči stále mají, ne však ve svých rukách.

Do své 16. prvoligové sezony šel brankář Hanuš s padesáti čistými konty. A momentálně, dvě kola před koncem ročníku 2024/25, jich má o šestnáct víc! Tolik nul za jediný ročník je suverénním Hanušovým maximem, v tomto ohledu je nejlepším brankářem celé letošní prvoligové sezony.

I proto nebylo ze strany klubu ani Hanuše složité rozhodování, aby v Jablonci dál pokračoval a uzavřel novou smlouvu. K jejímu podpisu si na sebe oblékl speciální triko, které mu připravily jeho děti.

„Sezona je krásná. Přál jsem si to takhle. Jsem šťastný a vděčný, že je sezona taková, jaká je. A to, jak se teď cítím v Jablonci a jak to tady máme v kabině, je odraz i těch výsledků. Všechno si hezky sedlo, trenéři nás posouvají, abychom byli takoví, jací jsme, abychom se pořád zlepšovali a předváděli to na hřišti. A věřím, že potenciál, který máme, zúročíme i v příští sezoně. I proto jsem hrozně rád, že tady můžu pokračovat,“ řekl na klubovém webu 37letý Hanuš, který v Jablonci působí už od ledna roku 2018.

„Mám ještě nějaké cíle a sny. A věřím, že se to tady může podařit. Přál bych si to pro mé okolí, klub i fanoušky, protože by si to zasloužili,“ dodal.

V jeho dosud nejvydařenější sezoně vychytal osm čistých kont, nyní jich má dvakrát tolik. O takovém čísle prý nikdy ani nepřemýšlel.

„Ono to tak někdy bývá. Kolikrát, když na něčem lpíš, tak se to nemusí povést. Teď jsem se spíš vždy soustředil na konkrétní zápas, aby se zvládl, a nepřemýšlel jsem nad tím, jestli bude nula, nebo ne. V tu chvíli jsem chtěl odvést jen dobrý výkon, a že se to takhle všechno sešlo, je úžasné. Je to krásné číslo, práce to nebyla jednoduchá a velkou roli v tom určitě hrál celý tým,“ tvrdí Hanuš.

Pár hodin poté, co si užil podpis nového kontraktu, ale zažil zklamání. Sparta totiž nezvládla finále poháru, a proto jsou fotbalisté FK Jablonec, i když v ligové tabulce figurují na výtečném pátém místě, aktuálně mimo vysněnou účast v evropských pohárech.

Tu má jistou Olomouc, vítěz MOL Cupu, i když je v lize až šestá. „Samozřejmě jsme si se spoluhráči při společném sledování finále prožili zklamání. Ale asi to tak mělo být. Olomouc měla v poháru úžasnou cestu, porazila Slavii i Baník a také ve finále proti Spartě tomu šla naproti. Je třeba jí pogratulovat. My ale ještě máme na Evropu šanci, čtvrtou Spartu pořád můžeme předhonit, klíčový bude náš nedělní domácí zápas se Slavií. Věřím, že máme formu a sílu na to ji porazit, a pak se třeba rozhodne až v posledním kole,“ doufá Hanuš.