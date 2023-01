Měl bych tu mít více prostoru. Dokážu, že na to mám, říká Fortelný

Fortelný před třemi lety působil pod současný trenérem Sigmy Jílkem právě ve Spartě. Na svém kontě má i devět startů za juniorskou reprezentaci. Nejvíce se mu dařilo na loňském hostováním v Teplicích. Ve 24 ligových zápasech nastřádal šest gólů a sedm asistencí.

A k tomu devět žlutých karet...

Stoprocentně na tom musím zapracovat. Občas mám problém s tím, že jdu do zápasu hodně přemotivovaný nebo se v některých vypjatých chvílích neudržím. Ale věřím, že jsem se zlepšil, a snad to potvrdím.

Neměly i Teplice zájem o vaše služby?

Ano, velký. Teplice pro mě byly jednou z hlavních variant, ale nakonec jsem se rozhodl pro Olomouc.

Proč?

Jednoznačně převážilo to, že se tady hraje nahoře. Potřebuju dokázat, že mám na to, prosadit se v týmu, který hraje výš. Proto jsem sem přišel. Pro mě je cíl hrát, abych měl minutáž. S Olomoucí jsme se dohodli, že bych tu prostor dostat měl, ale záleží stejně na mně, jak se ukážu. Jsem tady a jsem za tuhle příležitost rád. Doufám, že se v přípravě poperu o místo v sestavě a že budeme pokračovat v tom, co tady kluci v první polovině rozehráli. Doufám, že to nějakým způsobem dotáhneme do výsledku, který si tady všichni přejí.

Už víte, jakou budete mít roli v týmu?

S trenérem Jílkem jsem předběžně mluvil, ale ještě je na to dost času. Teď bude následovat tvrdá práce, pak to budeme řešit.

Přesto, kde se cítíte nejlépe?

Na pozici středního záložníka, ofenzivně laděného. Ale ani styl box-to-box mi nedělá problém. Tam, kde bude potřeba, nastoupím.

Jílek: Spoléhám na intuici Byť fotbalista Jan Fortelný odehrál od srpna za A tým pražské Sparty pouze 122 minut, byl pro kouče Sigmy Václava Jílka jednou z priorit. „Nemyslím si, že by to měla být komplikace. Spoléhám spíše na vnitřní intuici. Toho hráče jsem poznal a nemyslím si, že je tím typem, na němž by měl být podobný výpadek znát,“ vysvětlil Jílek. Hlavním důvodem pro angažování Fortelného byla zdravotní situace středových hráčů Sigmy. „Závěr roku jsme dohrávali s dvojicí Spáčil, Breite a v podstatě jsme neměli alternativu,“ připomněl Jílek. Zdravotně se trápil i Lukáš Greššák a Denis Ventúra. Prvně jmenovaný odehrál na podzim osm ligových zápasů, Ventúra pět. „Usoudili jsme, že je potřeba přivést do této pozice hráče, který je schopný suplovat více herních pozic ve středu hřiště. S Honzou mám velmi dobrou zkušenost ze Sparty. Jsem přesvědčený, že je to hráč, který nám může pomoct zvýšit konkurenci a pomoct nám v jarní části,“ věří Jílek ve schopnosti svého staronového svěřence. Fortelný strávil s Jílkem zimní přípravu před třemi lety po návratu z hostování v Jihlavě. Pak byl nynější kouč Hanáků ze Sparty vyhozen. Pod koučem Kotalem Fortelný moc příležitostí nedostal, proto odešel dvakrát na hostování do Teplic. „Rád bych, aby Honza navázal na působení v Teplicích. Tam ukázal potenciál, který pak možná nebyl ve Spartě schopen naplnit. Ale tam je to složitější. Jsem rád, že k nám přichází hráč, který má sportovní kvalitu, přístup i charakter na špičkové úrovni,“ řekl nakonec Jílek.

I ve Spartě jste ze začátku nastupoval v základní sestavě, pak jste ale vypadl.

Nepovedly se nám nějaké zápasy, pak jsem byl chvilku mimo kvůli zranění. No a pak třeba Kryštof Daněk chytil skvělou formu, kterou si dokázal držet. Už jsem znovu nedostal příležitost. Teď jsem tady, abych ukázal, že na to mám.

Ještě jste marodil i na konci podzimní části. Co vám bylo?

Měl jsem problémy v oblasti achilovky. Věřím, že teď jsem už stoprocentně připravený na to, abych mohl hrát. Tady kluci během volna trénovali individuálně, my jsme ve Spartě trénovali v blocích. Nějakým způsobem natrénováno mám. Uvidíme, jak to půjde.

V Sigmě je hodně borců se stejným ročníkem narození 1999. Například Pavel Zifčák, Antonín Růsek nebo Ondřej Zmrzlý.

Znám tu hodně kluků, je to pro mě o to jednodušší. Mám hezké vzpomínky, když jsme se sešli na reprezentaci. Doufám, že mi to pomůže. Spíš si ale vzpomínám, že tady bylo vždy těžké hrát. Snad to tak bude pokračovat – aby to soupeři měli těžké – a my budeme vyhrávat.

Jan Fortelný na tréninku Sigmy Olomouc.

Soupeři to tu mají těžké, hlavně díky aktivnímu presinku a běhavé hře.

Kouče Jílka znám z působení ve Spartě, nároky, co má, mi nejsou cizí. Věřím, že to bude nést ovoce.

Určitě budete chtít navázat na loňské působení v Teplicích.

Rozhodně. Nevím, jak to bude těžké, ale budu rád, když se mi to povede podobně jako loni. Ostatně, jsem tu i od toho, abych pomohl a do týmu přinesl něco nového. Snad to vyjde.

Na konci ledna nebudete moci naskočit do prvního ligového zápasu proti mateřské Spartě kvůli pravidlu o hostování. Je to problém?

Neberu to tak. Mám víc času na to poznat tým a se vším se sžít. Třeba to bude jen ku prospěchu.