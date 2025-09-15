Chance Liga 2025/2026

Nefungovaly mi nohy, uznal Fortelný. Pomůže proslov zkušeného Krejčího?

Ondřej Bičiště
  9:58
Zaujal geniální gólovou nahrávkou Matěji Pulkrabovi, teplické ligové soužení však ani rekrut z Jablonce Jan Fortelný zastavit nedokázal. „Bylo hodně znát, že jsem vypadl z herního vytížení a dlouho jsem neměl větší minutáž. Pociťoval jsem, že jsem měl hodně zkažených balonů, protože nohy nefungovaly,“ přiznal záložník po porážce s Mladou Boleslaví 2:3.
Teplický Jan Fortelný v utkání s Mladou Boleslaví

Teplický Jan Fortelný v utkání s Mladou Boleslaví | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Fotbalisté Mladé Boleslavi slaví gól v utkání s Teplicemi.
Teplický John Auta (vpravo) v utkání s Mladou Boleslaví
Teplický Matěj Pulkrab hlavičkuje v utkání s Mladou Boleslaví.
Boleslavští fotbalisté (v modrém) slaví vítězství, tepličtí naopak smutní.
16 fotografií

Do Teplic se přesunul v poslední den přestupního termínu po nepovedené štaci v Jablonci. Už loni tam nastoupil jen do 13 zápasů, letos se do nabité sestavy týmu kouče Luboše Kozla dostal jen na devět minut. To v Teplicích, kde úspěšně působil už v sezonách 2020–2022, naskočil hned do základu a na hřišti vydržel 68 minut. „Musel jsem střídat, protože nohy už to nevydržely. Snad se dostanu co nejrychleji zpátky, abych týmu víc pomohl,“ doufá 26letý odchovanec Sparty.

Kouč Zdenko Frťala ho postavil do středu zálohy vedle dalšího nováčka Daniela Marečka a kapitána Daniela Trubače, ani trio kreativních hráčů si však nedokázalo vynutit převahu na míči. Spíš naopak, hlavně v první půli ho Mladá Boleslav domácím skoro nepůjčila. „Věděli jsme, že Boleslav je silná na balonu, že spíš ona ho bude kontrolovat, což se potvrdilo. Hodně jsme se nadřeli na to, abychom míč získali, jenže pak jsme nebyli schopní ho udržet.“

Teplice v depresi, Frťala v ohrožení? Jsme v močálu, položit to nechci, hlásí

I proto Teplice ztratily skvěle rozehraný zápas, v němž vedly 1:0 a 2:1. „Bolí to hrozně, všichni jsme se snažili dát do toho všechno, co v nás je. Bohužel vlastními chybami jsme se o to připravili. Musíme si to vyhodnotit, poučit se, něco s tím provést,“ vyzývá hráč, jehož ligová bilance je 92 zápasů, 5 gólů a 12 asistencí. Ta poslední byla impozantní, šikovným dloubnutím do míče vyřadil ze hry vybíhajícího gólmana Flodera i padajícího obránce Králika a vybídl k rychlému vedoucímu gólu Teplic útočníka Pulkraba. „Je to hezké, ale teď nás spíš štve, že jsme to nedotáhli do vítězného konce.“

Chyby hledal Fortelný hlavně u sebe. „Měli jsme podržet balon nahoře, ale já tam měl několik ztrát v přechodu. To nás pak sráží, nedokážeme si odpočinout. Tvrdě jsme pracovali, abychom zavírali prostory, ale vlastně si protiřečím, protože se nám to moc nepovedlo.“

Ani střídající hráči už to nezachránili. „Pokyny jsme nesplnili už my, co jsme byli v základu. A pro střídající kluky je pak složité něco změnit v takhle špatně rozjetém vlaku.“ Výsledkem je pátá porážka Teplic v řadě a předposlední místo v ligové tabulce.

„Když jsem tu byl před třemi lety, taky jsme nějaké porážky měli. Musíme se oklepat, odrazit od základních věcí, pomoct jeden druhému, drtit do sebe úplné základy. Najít ztracené sebevědomí, což se nám v kabině snažil dát do hlav Láďa Krejčí,“ zmínila teplická posila pozápasový proslov 41násobného reprezentanta. Snad zabere. „Jsem přesvědčený, že je to o jednom zápase, který musíme zlomit. Pak se třeba něco přecvakne.“

Vstoupit do diskuse

2. kolo

9. kolo

Kompletní los

8. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 8 6 1 1 17:9 19
3. FK JablonecJablonec 8 5 3 0 12:5 18
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 3 3 10:12 9
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 8 1 2 5 4:10 5
14. FC Baník OstravaOstrava 6 1 1 4 4:7 4
15. FK TepliceTeplice 7 1 0 6 8:16 3
16. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 8:18 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Bilbao na Slavii vyrukuje s posilou z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Nefungovaly mi nohy, uznal Fortelný. Pomůže proslov zkušeného Krejčího?

Zaujal geniální gólovou nahrávkou Matěji Pulkrabovi, teplické ligové soužení však ani rekrut z Jablonce Jan Fortelný zastavit nedokázal. „Bylo hodně znát, že jsem vypadl z herního vytížení a dlouho...

15. září 2025  9:58

Snad tu zas půjdu vzhůru. Samek o krizi v Itálii, čekání na gól i novém začátku

Dva roky čekal „sešívaný Ital“ Daniel Samek na další trefu. V sobotu se záložník Artisu Brno dočkal a věří, že se zase rozjede do formy, díky které šel ze Slavie do Lecce.

15. září 2025  9:18

NEJ Z LIGY: Štormanova paráda i výtečný Zadražil. Začnou se Pardubice zvedat?

Po osmi kolech má fotbalová Chance Liga nového lídra. Sparta totiž zaváhala na půdě Hradce Králové, jenž podržel gólman Zadražil, a pustila před sebe Slavii, kterou nerozhodila ani fantastická trefa...

15. září 2025  8:20

Tolik ztrát, tolik špatných rozhodnutí. Kouč Priske o první ligové porážce v sezoně

Ocenil soupeře. „Vítězství chtěli víc než naši kluci,“ řekl trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske. Krátce po nedělní porážce v Hradci Králové (1:2), která pro jeho tým byla v současném ligovém...

15. září 2025  6:58

Penalty ve Wembley vás udělají slavným. Holý o chytání i ošklivých holkách v Anglii

Premium

Kdyby fotbalový brankář Tomáš Holý hrál basketbal, se svými 206 centimetry by zvedal průměr i ve slavné NBA. Dlouhán, který je ve svém sportu aktuálně nejvyšším profesionálním gólmanem na světě, této...

15. září 2025

Červená a kolaps. Karabec se Šulcem poprvé prohráli, PSG zůstává stoprocentní

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize přišli o vedení na hřišti Rennes, prohráli 1:3 a poprvé v sezoně ztratili body. Adam Karabec za Olympique nastoupil v základní sestavě a odehrál 67 minut, Pavel...

14. září 2025  23:49

Bez Yamala? Bez problému. Barcelona nadělila Valencii šestku, Girona remizovala

Fotbalisté Barcelony ve 4. kole španělské ligy doma i bez Lamina Yamala rozstříleli Valencii 6:0. Po dvou gólech vstřelili Fermín López, Raphinha a Robert Lewandowski. Girona přišla po gólu z penalty...

14. září 2025  23:34

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

14. září 2025  20:47,  aktualizováno  22:27

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

14. září 2025  17:02,  aktualizováno  20:03

Koledovali jsme si. Výhru jsme urvali silou vůle, uznal jablonecký kouč Kozel

Vymyslet jiný herní systém a poskládat nově sestavu bez klíčových opor stopera Martince a záložníka Berana. To trenérovi Luboši Kozlovi dlouho vycházelo. Jeho Jablonec nasázel hned v první půli tři...

14. září 2025  17:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bohemians - Slovácko 1:0, rozhodl gól z druhé minuty. Hosté prohráli potřetí v řadě

Fotbalisté Bohemians porazili v Ďolíčku Slovácko 1:0 a z posledních třech zápasů získali sedm bodů. Naopak hosté padli potřetí za sebou a zůstávají na třináctém místě. O výhře klokanů rozhodl už v...

14. září 2025  17:38

Jablonec - Pardubice 3:2, drtivý úvod, pak stíhací jízda. Pardubice zůstávají poslední

Fotbalisté Jablonce jsou v nové sezoně Chance Ligy stále neporaženi. O výhře nad posledními Pardubicemi 3:2 rozhodli v prvním poločase třemi góly. Dvěma brankami a jednou asistencí se blýskl útočník...

14. září 2025  15:17

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.