Nefungovaly mi nohy, uznal Fortelný. Pomůže proslov zkušeného Krejčího?

Do Teplic se přesunul v poslední den přestupního termínu po nepovedené štaci v Jablonci. Už loni tam nastoupil jen do 13 zápasů, letos se do nabité sestavy týmu kouče Luboše Kozla dostal jen na devět minut. To v Teplicích, kde úspěšně působil už v sezonách 2020–2022, naskočil hned do základu a na hřišti vydržel 68 minut. „Musel jsem střídat, protože nohy už to nevydržely. Snad se dostanu co nejrychleji zpátky, abych týmu víc pomohl,“ doufá 26letý odchovanec Sparty.
Kouč Zdenko Frťala ho postavil do středu zálohy vedle dalšího nováčka Daniela Marečka a kapitána Daniela Trubače, ani trio kreativních hráčů si však nedokázalo vynutit převahu na míči. Spíš naopak, hlavně v první půli ho Mladá Boleslav domácím skoro nepůjčila. „Věděli jsme, že Boleslav je silná na balonu, že spíš ona ho bude kontrolovat, což se potvrdilo. Hodně jsme se nadřeli na to, abychom míč získali, jenže pak jsme nebyli schopní ho udržet.“
I proto Teplice ztratily skvěle rozehraný zápas, v němž vedly 1:0 a 2:1. „Bolí to hrozně, všichni jsme se snažili dát do toho všechno, co v nás je. Bohužel vlastními chybami jsme se o to připravili. Musíme si to vyhodnotit, poučit se, něco s tím provést,“ vyzývá hráč, jehož ligová bilance je 92 zápasů, 5 gólů a 12 asistencí. Ta poslední byla impozantní, šikovným dloubnutím do míče vyřadil ze hry vybíhajícího gólmana Flodera i padajícího obránce Králika a vybídl k rychlému vedoucímu gólu Teplic útočníka Pulkraba. „Je to hezké, ale teď nás spíš štve, že jsme to nedotáhli do vítězného konce.“
Chyby hledal Fortelný hlavně u sebe. „Měli jsme podržet balon nahoře, ale já tam měl několik ztrát v přechodu. To nás pak sráží, nedokážeme si odpočinout. Tvrdě jsme pracovali, abychom zavírali prostory, ale vlastně si protiřečím, protože se nám to moc nepovedlo.“
Ani střídající hráči už to nezachránili. „Pokyny jsme nesplnili už my, co jsme byli v základu. A pro střídající kluky je pak složité něco změnit v takhle špatně rozjetém vlaku.“ Výsledkem je pátá porážka Teplic v řadě a předposlední místo v ligové tabulce.
„Když jsem tu byl před třemi lety, taky jsme nějaké porážky měli. Musíme se oklepat, odrazit od základních věcí, pomoct jeden druhému, drtit do sebe úplné základy. Najít ztracené sebevědomí, což se nám v kabině snažil dát do hlav Láďa Krejčí,“ zmínila teplická posila pozápasový proslov 41násobného reprezentanta. Snad zabere. „Jsem přesvědčený, že je to o jednom zápase, který musíme zlomit. Pak se třeba něco přecvakne.“