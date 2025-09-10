Musíme se nadechnout, já i Teplice. Byl jsem tu šťastný, říká Fortelný po návratu

„Jsme v situaci, kdy se klub potřebuje trochu nadechnout a já také. Snad to spojení přinese, co očekáváme, zlomíme to a budeme vyhrávat,“ přeje si 26letý středopolař.
Odchovanec Sparty rozjížděl na Stínadlech svou prvoligovou kariéru v roce 2020, s výjimkou zimního návratu na Letnou tu strávil dvě sezony, odehrál 41 zápasů a dal čtyři góly. Pak působil v Olomouci, mezitím znovu krátce na Spartě, naposledy byl v Jablonci.
|
Velké návraty i posily na poslední chvíli. Připomeňte si nejzajímavější přestupy ligy
„Zpětně se ukázalo, že teplické prostředí mi sedlo nejvíc. Má to určitě spojitost s tím, že jsem tu byl šťastný a udělal jsem tu své první kroky do ligového fotbalu,“ vzpomínal v rozhovoru pro klubový web.
Naopak angažmá v Jablonci, kde poprvé nehostoval, ale odešel tam ze Sparty na přestup, mu nevyšlo. Loni tu odehrál 13 zápasů bez vstřeleného gólu, letos se v nabité konkurenci dostal do sestavy jen dvakrát. „Hned na začátku minulé sezony jsem si při zápase zlomil malíček u nohy. To dost ovlivnilo mé působení v Jablonci. Tým byl na vlně, dařilo se mu, ale já se nedokázal prosadit zpět do sestavy. To je normální věc, co se stává,“ vysvětluje Fortelný.
S Teplicemi úplně kontakt neztratil, i když hrál jinde. „Stále jsem klub sledoval, znám tu i některé hráče, část jich zůstala na Stínadlech ještě z doby mého působení. Vnímal jsem změnu identity, loga i třeba příchod nového majitele. To jsou pozitivní věci pro celý region.“ Naskočit do sestavy Teplic může Fortelný už v sobotu v domácí bitvě s Mladou Boleslaví. „Musíme všichni zamakat a jít si tvrdě za tím, co potřebujeme!“