Musíme se nadechnout, já i Teplice. Byl jsem tu šťastný, říká Fortelný po návratu

Ondřej Bičiště
  10:23
Už jednou fotbalovým Teplicím pomohl, teď to možná potřebují ještě více. Záložník Jan Fortelný, staronová posila z Jablonce, má skláře vytáhnout z předposledního místa ligové tabulky.
Jan Fortelný v dresu Jablonce.

Jan Fortelný v dresu Jablonce. | foto: Profimedia.cz

5 fotografií

„Jsme v situaci, kdy se klub potřebuje trochu nadechnout a já také. Snad to spojení přinese, co očekáváme, zlomíme to a budeme vyhrávat,“ přeje si 26letý středopolař.

Odchovanec Sparty rozjížděl na Stínadlech svou prvoligovou kariéru v roce 2020, s výjimkou zimního návratu na Letnou tu strávil dvě sezony, odehrál 41 zápasů a dal čtyři góly. Pak působil v Olomouci, mezitím znovu krátce na Spartě, naposledy byl v Jablonci.

Velké návraty i posily na poslední chvíli. Připomeňte si nejzajímavější přestupy ligy

„Zpětně se ukázalo, že teplické prostředí mi sedlo nejvíc. Má to určitě spojitost s tím, že jsem tu byl šťastný a udělal jsem tu své první kroky do ligového fotbalu,“ vzpomínal v rozhovoru pro klubový web.

Naopak angažmá v Jablonci, kde poprvé nehostoval, ale odešel tam ze Sparty na přestup, mu nevyšlo. Loni tu odehrál 13 zápasů bez vstřeleného gólu, letos se v nabité konkurenci dostal do sestavy jen dvakrát. „Hned na začátku minulé sezony jsem si při zápase zlomil malíček u nohy. To dost ovlivnilo mé působení v Jablonci. Tým byl na vlně, dařilo se mu, ale já se nedokázal prosadit zpět do sestavy. To je normální věc, co se stává,“ vysvětluje Fortelný.

Teplický záložník Jan Fortelný děkuje fanouškům po vítězství nad Karvinou.

S Teplicemi úplně kontakt neztratil, i když hrál jinde. „Stále jsem klub sledoval, znám tu i některé hráče, část jich zůstala na Stínadlech ještě z doby mého působení. Vnímal jsem změnu identity, loga i třeba příchod nového majitele. To jsou pozitivní věci pro celý region.“ Naskočit do sestavy Teplic může Fortelný už v sobotu v domácí bitvě s Mladou Boleslaví. „Musíme všichni zamakat a jít si tvrdě za tím, co potřebujeme!“

Musíme se nadechnout, já i Teplice. Byl jsem tu šťastný, říká Fortelný po návratu

