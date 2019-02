Ďurica má zlomená žebra, Dukle bude chybět minimálně měsíc

Ďurica se zranil 25. ledna krátce před koncem utkání v Drážďanech. „Šel jsem do skluzu a protihráč mě při přeskoku trefil kolenem rovnou do žeber. Myslel jsem si, že to mám jen nakopnuté, ale vyšetření ukázalo dvě zlomená žebra,“ citoval Ďuricu slovenský deník Šport.

Dukla je po podzimu poslední a v úvodních jarních kolech ji čekají zápasy s Ostravou, Spartou a Libercem. Sedmatřicetiletý Ďurica je od zářijového příchodu na Julisku klíčovou postavou zachraňujícího se týmu. V deseti zápasech dal i dva góly.