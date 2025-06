Za Karvinské poprvé nastoupil ve druhém poločase do sobotního přípravného duelu a byl u výhry 3:1 nad Spartakem Trnava.

Bude pro vás první liga velký skok?

Jsem si vědom, že rozdíl mezi první a druhou ligou je značný.

Proč jste se rozhodl pro Karvinou?

Než jsem sem šel, volali jsme si s panem Hyským (trenér Karviné – pozn. red.) a přesvědčil mě. Ty podmínky, všechno, co tady je. I ten styl hry, který chce hrát, myslím si, že bych do něj zapadal.

Měl jste i jiné nabídky?

Ještě tam byla z druhé ligy Líšeň, teď to je vlastně Artis Brno. S těmi jsme také byli v kontaktu, mají podobný styl, ale nakonec jsem kývnul první lize. Ta byla pro mě velkým lákadlem.

Znáte někoho z karvinského týmu?

Jednoho dva kluky, ale jinak jsou všichni v pohodě, takže doufám, že si sedneme.

Co si od nového angažmá slibujete?

Chtěl bych se co nejrychleji dostat do základu, to je asi tak to první a hlavní.

Jaké jsou vaše přednosti?

Řekl bych, že toho hodně naběhám a určitě i to, že se dokážu přizpůsobit dané taktice.

Jihlavští fotbalisté slaví výhru, zleva Justin Araujo-Wilson, Lukáš Fila a Jan Chytrý.

Karvinští hrávají s tříčlennou i čtyřčlennou obrannou řadou. Nebudete mít problém se přizpůsobit?

Je mi to jedno. Stačí, abych byl na kraji obrany, to je pro mě hlavní. A je jedno, jestli na levé, nebo na pravé straně. Úplně v pohodě.

(K Janu Chytrému se přitočil karvinský kapitán Jiří Fleišman a se smíchem ho upozornil: „První rozhovor v lize je za dvojku.“)

Právě Jiří Fleišman nastupuje na levé straně obrany. Budete se tlačit na jeho post?

Nerad, ale asi jo (usmál se). On je ale hodně zkušený. Pro mě je ctí hrát případně na jeho straně. K tomu mám možnost se od něj toho hodně naučit.