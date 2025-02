Stogólový Chramosta: Asi je to opravdu velká meta. A proč kustod nevzal dveře?

Prvoligový gól číslo 99 dal zkušený forvard Jan Chramosta vloni 7. prosince. Pak už jen netrpělivě vyhlížel, kdy oslaví kulatou a oceňovanou stovku a pootevřené dveře do vybrané československé a české střelecké společnosti jménem Klub ligových kanonýrů rozrazí naplno.

„Je to super, že jsem na tu stovku nemusel čekat nějak extrémně dlouho, i když to čekání bylo přes zimní přestávku. Kluci v kabině to vnímali, samozřejmě i rodina a vlastně kam jsem přišel, jsem slyšel o stovce. A až mě mile překvapilo, kolik lidí o tom vědělo, asi je to opravdu velká meta a jsem rád, že jsem už také součástí toho klubu stovkařů,“ pochvaloval si útočník fotbalistů FK Jablonec Jan Chramosta.

Jablonecký útočník Jan Chramosta v souboji s Richardem Križanem z Českých Budějovic

Stý gól jste oslavil se spoluhráči před lavičkami, když jste jakoby vstoupil pomyslnými dveřmi do Klubu ligových kanonýrů. Šlo o připravený rituál?

Ano, nebylo to náhodné, přišel jsem s tímhle nápadem na konci podzimu, klukům se to docela líbilo. Měli jsme to připravené na domácím stadionu. Tam byly nachystané i opravdové dveře, ale kustodovi jsem řekl: hele, do těch Budějovic je neber, to je zbytečné... Ale povedlo se to tady, tak jsem je otevřel aspoň imaginárně. Jsem rád, že se mi ta stovka povedla už ve třetím jarním kole.

Jan Chramosta Stal se 79. členem prestižního Klubu ligových kanonýrů a ke vstupu do elitní společnosti stogólových fotbalových střelců potřeboval 360 zápasů pouze v Česku, zahraniční angažmá si nikdy nevyzkoušel. Aktuálně hraje 34letý Jan Chramosta v první lize svou sedmnáctou sezonu a aspoň jednu branku dokázal vsítit v každé z nich kromě jediné. Před ročníkem 2012/13 si totiž vážně poranil koleno a téměř celý ho promarodil. Nejpovedenější pro něj byla jablonecká sezona 2022/23, v níž se radoval z patnácti zásahů. Sto gólů v české nejvyšší soutěži nastřílel dohromady ve čtyřech klubech: Mladá Boleslav - 49, Jablonec - 42, Bohemians 1905 - 6, Plzeň - 3. Chramosta, jenž kromě hostování v Bohemians v sezoně 2021/22 působí v Jablonci už od února 2018, je sice typickým gólovým zabijákem, který i spolehlivě proměňuje pokutové kopy, ale umí také branky připravit. Celkem má v lize na kontě 40 asistencí. Roli kanonýra potvrzuje i v Českém poháru, ve kterém je s 31 góly historicky nejlepším střelcem.

Gól jste dal z penalty, která byla nařízena za faul na vás. Říká se, že faulovaný hráč by ji kopat neměl...

...jo, přišel za mnou Šťépa (David Štěpánek) a zkoušel nějaký vtípeček, jako že ji bude kopat on. Ale bylo jasné, že ji budu kopat já. Nebyl jsem po tom faulu nijak zraněný, že by to nešlo. Myslím, že penalty docela proměňuji, povedlo se mi to i v tomhle zápase, ale nejdůležitější pořád bylo to, že jsme si odvezli tři body.

Je za vámi tedy sto gólů v první lize, vybavíte si některé z nich jako speciální?

Abych řekl pravdu, tak nad tím jsem zatím ještě úplně nepřemýšlel, protože je to dost čerstvé a na nějaké jejich sumarizování bude asi čas. Ale na první dobrou se mi vybaví asi ty nejhezčí, jako byl třeba ten v Jablonci patičkou proti Spartě. Jinak většinu gólů jsem dal samozřejmě z pozic uvnitř vápna a podle mě mám tak devadesát sedm gólů pravou nohou, dva levou a jeden hlavou (smích).

A jaký byl ten úplně první v nejvyšší soutěži?

Tak na ten si určitě pamatuji. Bylo to za Mladou Boleslav v Příbrami, zavíral jsem zadní tyč a nějak to tam se štěstím propadlo. Myslím, že takových šťastných gólů jsem dal víc.

Budete něco platit v jablonecké kabině za vstup do Klubu ligových kanonýrů?

No, pokladník jsem já, takže si to nějak vyřeším (smích).