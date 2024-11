Gól číslo 96, stovka se blíží. Hlavně, ať nás to nesvazuje, přeje si Chramosta

Byl to jeho prvoligový gól číslo 96 a opět se tak přiblížil ke vstupu do prestižního stovkařského Klubu ligových kanonýrů.

„Už je to blízko, i kluci to vědí. Jejich první reakce byla: devadesát šest, Chrame! Ale nechci, aby nás to nějak svazovalo. Na prvním místě je týmový úspěch a když to dopadne tak, že k tomu přispěju gólem, tak to je bonus navíc,“ tvrdil čtyřiatřicetiletý jablonecký útočník.

Tým jste v úvodu svojí trefou nabudil k jednoznačné třígólové výhře, bylo to tak hladké, jak napovídá výsledek?

Myslím si, že po většinu zápasu jsme měli hru pod kontrolou, dobře jsme využívali prostorů za obranou Teplic a ani si nevybavuju nějakou jejich větší šanci. Výsledek hovoří jasně, řekl bych, že jsme si docela v poklidu dokráčeli pro vítězství.

Jak byste popsal váš gól?

Trochu jsem se bál ofsajdu, ale věřil jsem, že jsem si to pohlídal. Hlavně bych vyzdvihl dobrou přihrávku od Matěje Polidara. Já jsem si dobře odskočil od stopera a hodně důležitý byl můj první kontakt s míčem. Pak jsem intuitivně tušil gólmana, že je vepředu, a i periferně jsem ho viděl a povedlo se mi ho levačkou přehodit. Přišlo mi to jako automatické řešení, v tu chvíli moc jiných možností nebylo, ale když jsem tak nad tím potom přemýšlel, říkal jsem si, že se mi to asi povedlo víc než jindy. Mám z toho radost. I z toho, že ten první gól nám v zápase hodně pomohl.

Hned po návratu do základní sestavy po zranění jste skóroval, do stovky vám chybí čtyři trefy, oživují se vám tedy čím dál víc myšlenky účast v Klubu ligových kanonýrů?

Samozřejmě, ale hlavně jsem rád, že jsem zpátky, protože to zranění mě přibrzdilo na delší dobu, než jsem si sám myslel, takže to bylo takové složitější. V klubu nechtěli nic podcenit a proto jsem to dlouho léčil. Do minulých dvou zápasů už jsem ale naskočil, teď proti Teplicím jsem dostal šanci od začátku, a to je ten hlavní předpoklad k tomu, abych tu stovku udělal. Tedy, že budu zdravý.

V základní sestavě jste naposledy nastoupil na konci dubna, s jakým zraněním jste se potýkal?

No, vyšlo mi to na půl roku. Dvacátého dubna doma se Zlínem jsem si natrhl achilovku, já jsem to tehdy tak černě neviděl, ale všichni kolem mi říkali, že je to takové nepříjemné zranění. Bohužel se to opravdu ukázalo a zastavilo mě to na delší dobu. Trvá, než se člověk dotrénuje. Navíc týmu se dařilo, takže jsem chápal, že do sestavy trenér nechtěl úplně moc sahat. Teď jsem souhrou nějakých okolností tu šanci dostal a věřím, že jsem ji využil. Minuty se mi dávkují, předtím jsem měl dvakrát asi dvacet minut, teď od začátku šedesát, čeká nás ještě pohár, takže za stavu tři nula nebylo potřeba to nějak zbytečně dál rvát. Byl jsem srozuměný s tím, že půjdu po hodině dolů.

Do konce podzimní části chybí šest kol, takže stý gól by byl hezkým dárkem k Vánocům...

...určitě by byl, ale nevím, jestli je to už takhle brzo reálné. Je to pořád daleko, teď jsem třeba pět šest měsíců nehrál, takže vím, jak je to ošemetné. Samozřejmě se ale budu snažit, je to šest těžkých zápasů, ale ty góly se ode mě očekávají, tak jako po celou moji kariéru. A já to i tak beru, góly jsou pro mě kořením, tím, co mě nejvíc baví.

Po třech nepovedených sezonách se letos Jablonci daří, jak si užíváte pohled na tabulku?

Určitě si toho vážíme, myslím si, že se týmu povedla příprava, trenér nastavil nějaký řád a hru, kterou chce, abychom předváděli. To se zatím daří a věřím, že v tom budeme pokračovat i dál.