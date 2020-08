Povedlo se mi to trefit tak, jak jsem chtěl, radoval se Chramosta

„Domácí měli ještě v nastavení velkou šanci a podržel nás brankář Vlasta Hrubý. Je to pro nás nesmírně cenný bod ze Slovácka, tak jako loňský rok. Odsud se body vozit nebudou,“ řekl trenér Petr Rada.

První poločas moc vzruchu nepřinesl, ale hned po změně stran šli do vedení fotbalisté Slovácka, když volný Cicilia poslal hlavou zblízka míč do sítě. Poté začal Rada prostřídávat sestavu a v 74. minutě nasadil do zápasu i Chramostu. A zkušený forvard se o pět minut později postavil k trestnému kopu a precizní střelou z 20 metrů kolem zdi k tyči překonal gólmana Nemravu.

„Hned jsem měl jasno, že to chci kopat. Můj problém byl, že jsem se vždycky nechal od někoho ukecat a standardku jsem mu přenechal. Teď jsem byl pevně rozhodnutý a povedlo se mi to trefit tak, jak jsem chtěl a díky tomu máme bod,“ popsal svůj gól 29letý Jan Chramosta. ¨

„Na gólmana jsem se nedíval, ale tušil jsem, že půjde za tu zeď. Oni tam mají vysoké hráče a bylo by docela těžké to kopnout přes zeď. I pro mě se lépe kope na zadní tyč, takže jsem byl rozhodnutý pro tuto variantu.“

„On ty standardky umí kopnout,“ chválil Rada.

Chramostu parádní gól, který zajistil remízu, sice těšil, ale s herním vytížením v Jablonci spokojený není. Už má pověst věčného náhradníka. V uplynulých sezonách stabilně kryl záda kanonýru Doležalovi, v té minulé nastoupil v základní sestavě jen pětkrát, v předminulé devětkrát. Na startu tohoto ligového ročníku je sice Doležal zraněný, ale Chramosta je zatím útočníkem číslo dvě za posilou Schranzem.

„Moje pozice se nezměnila a spokojený s ní nejsem vůbec. Zájemci o mě jsou, ale Jablonec mě zatím nechce nikam uvolnit. Tak jsem tu a snažím se makat pořád stejně,“ řekl Chramosta, jenž je v Jablonci od února 2018 a v první lize má celkově na kontě už 258 zápasů a 66 gólů. „Samozřejmě, že se může moje situace třeba řešit i teď v reprezentační pauze, ale závisí to na nějaké nabídce na mě.“