Za góly ho ženou vlastní děti. Cítím, jak z nich mají radost, říká Chramosta

Gól dal hned z první střely. „To je pro útočníka vždycky super. Ale hlavní je vítězství, protože po těch dvou remízách jsme potřebovali zápas za tři body,“ doplnil Chramosta.

V Klubu ligových kanonýrů nenápadně šplhá výš, má na kontě už 105 gólů v nejvyšší české soutěži, potřeboval na ně 373 utkání.

Úvodní gól jste dal už ve druhé minutě, jak se to seběhlo?

V těchto situacích je hlavně důležité si pohlídat ofsajd, což se mi povedlo. Pak jsem to trefil přesně tak, jak jsem chtěl, a míč zaplul k zadní tyči.

Jablonečtí fotbalisté slaví gól v utkání s Hradcem Králové, vstřelil ho Jan Chramosta.

Po chvíli jste vstřelil druhý, ale ten nebyl uznán, protože Čanturišvili, který vám nahrával, byl špičkou kopačky o pouhých jedenáct centimetrů v ofsajdu.

No, říkal jsem mu, že má moc velkou nohu. Ale ne, Vakho zrovna ne, ovšem byla to škoda, protože jsem věděl, že já jsem v ofsajdu nebyl, tak jsem si ten gól také náležitě oslavil. Ale předčasně.

Ve druhé půli jste se ale přece jen dočkal a završil výhru Jablonce. Jaký byl tento gól?

Hodně důležitý, protože jsme potřebovali ten jednogólový náskok v přesilovce pojistit. Sebastian Nebyla tam měl první střelu, kterou mu zblokovali, pak jsem si na něj zakřičel a on mi to hezky vrátil pod sebe. Vlastně mi nahrál na oba góly, takže i jemu se zápas dneska povedl. Pro mě už bylo jen důležité trefit to nahoru, a to se mi podařilo.

V prvních dvou kolech jste remizovali se silnými týmy Spartou a Plzní, cítili jste tlak v tom smyslu, že nad Hradcem byste měli vyhrát?

Jednoznačně. Získali jsme dva body, se kterými se možná ne úplně počítalo, Hradec v prvním kole remizoval na Slavii, ale pak doma vybouchl s Karvinou a nechtěli jsme dopadnout stejně. Proto jsem rád, že jsme zápas doma zvládli. Říkalo se, že máme těžký los, a máme z něj pět bodů, což je velmi dobrý začátek. A teď pojedeme vyhrát na Bohemku.

V Klubu ligových kanonýrů stoupáte, i po třicítce se vám střelecky pořád daří a v Jablonci máte za sebou tři gólově velice povedené sezony. Čemu to přičítáte?

Ono se říká, že útočníci zrají jak víno, a já to asi můžu potvrdit. Myslím, že velký podíl na tom má Bohemka, protože jsem v Jablonci předtím nebyl úplně využívaný a roční hostování v Bohemce mi vrátilo chuť do fotbalu. To mě nakoplo.

Jablonecký útočník Jan Chramosta slaví v objetí Sebastiana Nebyly gól do sítě Hradce Králové.

A přenesl jste si to do Jablonce.

Jak jsem se sem zase vrátil, tak se od té doby cítím dobře, zdraví docela drží a hlavně mě to baví. Navíc mým hnacím motorem jsou samozřejmě moje děti, které vnímají to, jestli dám gól, nebo ne. Tak i kvůli nim se snažím. Chci, aby si to užily a já cítím, jak mají radost.

Změnil jste i něco ve vaší hře?

Asi je to v tom, že jsem už něco zažil a cítím, že jsem teď takový klidnější. Ve hře i v zakončení. Když jsem byl mladý, tak mě ty neproměněné šance dokázaly rozhodit. Teď to mám spíš naopak, a když nějakou nedám, tak chci jít co nejdřív do další a věřím si, že ten gól dám. Navíc máme v Jablonci skvělou partu a myslím si, že nám to ladí ve všech směrech.

V jakých třeba?

Třeba v tom, že máme oproti minulým rokům víc masérů, víc fyzioterapeutů, kvalitní kondičáky a lepší možnosti regenerace. Je jasné, že každého něco bolí, ale nikdo z klíčových hráčů na delší dobu nevypadl a odehráli skoro všechno. To bylo a i teď je pro tým velice důležité. Navíc jsme přes léto nijak výrazně neoslabili. Cítíme, že z minulé sezony máme nějaký dluh, že jsme byli velmi blízko k pohárům, ale nedosáhli jsme na to. A to nás žene do této sezony, aby se nám to už povedlo.