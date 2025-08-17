Góly na všechny způsoby. Chramosta vyzrál v mazáka, může být králem střelců?

Dvacet minut před koncem za stavu 3:1 pro hosty sprintoval sám na branku a televizní spolukomentátor Vladimír Táborský na dálku povzbuzoval: „To je maturita! Maturita pro toho kluka!“
Hubeňour Jan Chramosta tehdy kopal ligu teprve počtvrté v životě a už stihl zapsat třetí gól.
V sobotu večer přidal branku s pořadovým číslem 107. Čtvrtou v sezoně. Třetí za poslední tři zápasy.
Fotbalová liga nemá po pátém kole lepšího střelce, ačkoli třeba boleslavský prcek Solomon John o víkendu nasázel Hradci Králové hattrick a už po prvním gólu akrobaticky metal salta.
Když ho děda honil po lesích
Chramostovi táhne na pětatřicet, od maturity uteklo moře času, dávno není v Boleslavi, kroutí sedmou sezonu v Jablonci, ale v sobotu se zase jednou blýskl proti Slavii.
Kdo by zrovna od něj čekal dokonalou hlavičku? Pokud ve svých šancích neplaší, zvládá góly střílet na všechny způsoby, ale...
„Nepamatuju, kdy jsem se naposledy trefil hlavou,“ usmíval se po zápase v televizním rozhovoru.
Pravděpodobně v dubnu 2023 v derby s Libercem, kdy vyrovnával deset minut před koncem na 1:1. O víkendu mohla jeho pohotová trefa Jablonec navést k překvapivé výhře, jenže dva body mu v první nastavené vteřině vzala skvostná střela slávisty Douděry.
I tak Chramosta neskrýval spokojenost: „Bod bereme. V zápasech s top trojkou jsme obstáli.“
Když ho při rozhovorech sledujete, netipli byste ho na mazáka. Nebýt toho, že mu na bradě raší vousy, vypadá pořád stejně, jako když coby teenager vlétl do ligy. Zdánlivě nestárne, přitom jeho tělo už schytalo nepočítaně ran.
Tu největší v létě 2012, kdy byl v největším laufu a blizoučko reprezentace: vazy v koleni nevydržely a boleslavské eso zůstalo půl roku bez fotbalu. Ve chvíli, kdy ho naháněly týmy z Itálie, Německa, Nizozemska.
Kdo ví, kam mohl vystřelit, kdyby ho zranění nestoplo. Nabídky z ciziny postupně přestaly chodit, ani do národního týmu nakonec Chramosta nikdy nenakoukl. Přitom talent z něj tryskal na první pohled. Býval tintítko, ale jinak měl všechno, co může dělat z útočníka hvězdu.
Rychlost, kterou do něj v dětství pumpoval dědeček Jan Šáral při výbězích v lesích. Vrozenou pohotovost. Slušnou techniku. Parádní výběr místa. Plus vyčuranost, kterou soupeře uměl dohnat k šílenství.
Sám si škodil, když často přihrával pády. Pověst simulanta se na něj nalepila, když po přifilmovaném souboji před novináři dětinsky argumentoval: „Sáhl na mě, to se nemá.“
Možná i proto mu góly nepřiskakovaly tak rychle, jak se na startu kariéry čekalo. Vlastně až po třicítce se střelecky zase rozjel, na jaře 2023 finišoval sezonu s patnácti trefami.
A za chvíli může být u Puče
Nikdy nebyl vyloženě za hvězdu, přitom celková cifra 107 je obdivuhodná. V historickém žebříčku ligových střelců, kterým nemilosrdně vládne Pepi Bican, najdete Chramostu na 66. místě. Stačí dva góly a vyskočí do nejlepší šedesátky. Ještě devět a bude v padesátce těsně pod brněnskou ikonou Karlem Kroupou nebo meziválečnou legendou Antonínem Pučem, jenž skóroval ve finále mistrovství světa 1934.
Vyhlášená společnost čeká v kronikách na Chramostu.
Taky se ptáte, kam až se může vyšvihnout, když má už po pěti kolech čtyři góly? Kdo ví, jisté je, že Jablonci pomáhá překlenout komplikované období. Bez bosse Miroslava Pelty, který má nastoupit na pět a půl roku do vězení po vleklé dotační kauze, se mohlo stát, že severočeský klub ztratí motor, místo toho zatím neprohrál. Se Spartou, Plzní i mistrovskou Slavií remizoval 1:1. A moc nechybělo, aby Chramosta trefil výhru.