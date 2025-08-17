Chance Liga 2025/2026

Góly na všechny způsoby. Chramosta vyzrál v mazáka, může být králem střelců?

David Čermák
Jan Palička
,
  18:33
Vzpomenete si? Je to dávno, víc než šestnáct let. Duben 2009. Mladá Boleslav tehdy dorazila do Edenu za vedoucí Slavií a pořádně ji potrápila. Remizovala 3:3, ale klidně mohla atraktivní duel vyhrát, kdyby blonďatý osmnáctiletý klučina, který kmital na hrotu útoku, ke gólu a přihrávce přidal ještě jednu trefu.
Jan Chramosta v barvách Jablonce během ligového zápasu se Slavií.

foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonečtí fotbalisté se radují z gólu Jana Chramosty v utkání proti Slavii.
Slávista Igoh Ogbu padá přes jabloneckého Lamine Jawa v utkání první ligy.
David Douděra se raduje z vyrovnávací trefy proti Jablonci.
Fanoušci Slavie na tribuně během utkání s Jabloncem.
39 fotografií

Dvacet minut před koncem za stavu 3:1 pro hosty sprintoval sám na branku a televizní spolukomentátor Vladimír Táborský na dálku povzbuzoval: „To je maturita! Maturita pro toho kluka!“

Hubeňour Jan Chramosta tehdy kopal ligu teprve počtvrté v životě a už stihl zapsat třetí gól.

V sobotu večer přidal branku s pořadovým číslem 107. Čtvrtou v sezoně. Třetí za poslední tři zápasy.

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Fotbalová liga nemá po pátém kole lepšího střelce, ačkoli třeba boleslavský prcek Solomon John o víkendu nasázel Hradci Králové hattrick a už po prvním gólu akrobaticky metal salta.

Když ho děda honil po lesích

Chramostovi táhne na pětatřicet, od maturity uteklo moře času, dávno není v Boleslavi, kroutí sedmou sezonu v Jablonci, ale v sobotu se zase jednou blýskl proti Slavii.

Kdo by zrovna od něj čekal dokonalou hlavičku? Pokud ve svých šancích neplaší, zvládá góly střílet na všechny způsoby, ale...

„Nepamatuju, kdy jsem se naposledy trefil hlavou,“ usmíval se po zápase v televizním rozhovoru.

Zákrok Chaloupka? Nemohlo to mít jiné řešení než červenou, nechápal kouč Kozel

Pravděpodobně v dubnu 2023 v derby s Libercem, kdy vyrovnával deset minut před koncem na 1:1. O víkendu mohla jeho pohotová trefa Jablonec navést k překvapivé výhře, jenže dva body mu v první nastavené vteřině vzala skvostná střela slávisty Douděry.

I tak Chramosta neskrýval spokojenost: „Bod bereme. V zápasech s top trojkou jsme obstáli.“

Když ho při rozhovorech sledujete, netipli byste ho na mazáka. Nebýt toho, že mu na bradě raší vousy, vypadá pořád stejně, jako když coby teenager vlétl do ligy. Zdánlivě nestárne, přitom jeho tělo už schytalo nepočítaně ran.

Tu největší v létě 2012, kdy byl v největším laufu a blizoučko reprezentace: vazy v koleni nevydržely a boleslavské eso zůstalo půl roku bez fotbalu. Ve chvíli, kdy ho naháněly týmy z Itálie, Německa, Nizozemska.

Kdo ví, kam mohl vystřelit, kdyby ho zranění nestoplo. Nabídky z ciziny postupně přestaly chodit, ani do národního týmu nakonec Chramosta nikdy nenakoukl. Přitom talent z něj tryskal na první pohled. Býval tintítko, ale jinak měl všechno, co může dělat z útočníka hvězdu.

Proč nehrál Zafeiris, jehož chtějí v Řecku? Trpišovský: Nebyl nachystaný mentálně

Rychlost, kterou do něj v dětství pumpoval dědeček Jan Šáral při výbězích v lesích. Vrozenou pohotovost. Slušnou techniku. Parádní výběr místa. Plus vyčuranost, kterou soupeře uměl dohnat k šílenství.

Sám si škodil, když často přihrával pády. Pověst simulanta se na něj nalepila, když po přifilmovaném souboji před novináři dětinsky argumentoval: „Sáhl na mě, to se nemá.“

Možná i proto mu góly nepřiskakovaly tak rychle, jak se na startu kariéry čekalo. Vlastně až po třicítce se střelecky zase rozjel, na jaře 2023 finišoval sezonu s patnácti trefami.

A za chvíli může být u Puče

Nikdy nebyl vyloženě za hvězdu, přitom celková cifra 107 je obdivuhodná. V historickém žebříčku ligových střelců, kterým nemilosrdně vládne Pepi Bican, najdete Chramostu na 66. místě. Stačí dva góly a vyskočí do nejlepší šedesátky. Ještě devět a bude v padesátce těsně pod brněnskou ikonou Karlem Kroupou nebo meziválečnou legendou Antonínem Pučem, jenž skóroval ve finále mistrovství světa 1934.

Vyhlášená společnost čeká v kronikách na Chramostu.

Taky se ptáte, kam až se může vyšvihnout, když má už po pěti kolech čtyři góly? Kdo ví, jisté je, že Jablonci pomáhá překlenout komplikované období. Bez bosse Miroslava Pelty, který má nastoupit na pět a půl roku do vězení po vleklé dotační kauze, se mohlo stát, že severočeský klub ztratí motor, místo toho zatím neprohrál. Se Spartou, Plzní i mistrovskou Slavií remizoval 1:1. A moc nechybělo, aby Chramosta trefil výhru.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
2. AC Sparta PrahaSparta 4 3 1 0 8:4 10
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
8. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 7:5 5
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 1 1 2 10:11 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Proč ta křeč? Douděra si užil gól a vyzdvihl Jablonec: Zápas měl evropskou úroveň

Vzpomínáte, jak slávista David Douděra v květnu 2023 rozhodl finále poháru na Spartě? Parádní trefu z rohu velkého vápna předvedl také v neděli v Jablonci, kde v nastavení zařídil aspoň remízu 1:1....

16. srpna 2025  23:16

Jedenáctý triumf v Superpoháru. Výhru Bayernu nad Stuttgartem řídil Kane a Díaz

Fotbalisté Bayernu Mnichov v německém Superpoháru porazili Stuttgart 2:1 a jedenáctým triumfem v soutěži vylepšili vlastní rekord. K zisku trofeje na startu nové sezony přispěl i Luis Díaz, letní...

16. srpna 2025  22:55

