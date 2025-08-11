Chramosta sestřelil Bohemians, i tak mu Ďolíček tleskal: Měl jsem na krajíčku

„Pro každého hráče je asi ideální, když se vyhraje jedna nula a on dá ten gól,“ pochvaloval si 34letý forvard, jenž si konto v nejvyšší české soutěži vylepšil už na 106 gólů.
Po výhře nad Hradcem jste zmínil právě Bohemians, že před časem vám roční hostování v tomto klubu vrátilo chuť do fotbalu...
... no, a teď jsem jim dal vítězný gól. Prostě to tak vyšlo. Já se do Ďolíčku rád vracím a těším se sem, protože to tady mám rád. Atmosféra je tu výborná a fandí se. A od fanoušků Bohemians bylo i přes ten gól moc hezké, jak mě ocenili při mém odchodu ze hřiště při střídání. Děkuji jim za to, měl jsem fakt na krajíčku.
Bohemians - Jablonec 0:1, gól Chramosty, sudí chybně vyloučil Sinjavského
Měl jste už před zápasem v hlavě, že případný gól nebudete slavit?
Ano. Já mám ale oslavy gólů hodně rád, myslím, že jsem v nich emotivní, je to i něco, co mě nabíjí. Teď jsem si ale říkal: Hlavně zkus ty emoce udržet! To se povedlo a jsem rád, že jsem gól neoslavil a nějak nebláznil, protože jak už jsem naznačil, Bohemka mi přirostla k srdci a mám ji rád.
Odvezli jste si tři body, jak hodnotíte zápas?
Mám z toho takové smíšené pocity, protože za druhou půli se úplně pochválit nemůžeme, ale vyhráli jsme, a to bylo proti Bohemians to nejdůležitější.
Čím si vysvětlujete nepovedený druhý poločas, v němž jste navíc hráli přes dvacet minut přesilovku, ale domácí vás přesto tlačili?
Možná jsme si pod dojmem dobré první půle mysleli, že se nám už nemůže nic stát, a to byla jednoznačně chyba. Měli jsme hodně štěstí, hráči Bohemky předvedli fakt nesmysly a bylo až absurdní, co neproměnili.
Ze čtyř kol máte osm bodů a v sobotu hostíte ve šlágru Slavii.
Po tom, jak vypadal náš úvodní los, musíme být s těmi osmi body určitě spokojení. Věřím, že jsme tím navnadili diváky, kteří na Slavii vyprodají naši Střelnici a poženou nás za vítězstvím i proti mistrovi