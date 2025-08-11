Chance Liga 2025/2026

Chramosta sestřelil Bohemians, i tak mu Ďolíček tleskal: Měl jsem na krajíčku

Autor:
  7:33
V posledních dvou zápasech zajistil pro Jablonec šest prvoligových bodů. Před týdnem zrežíroval fotbalový útočník Jan Chramosta dvěma zásahy domácí výhru nad Hradcem Králové 2:0, v neděli ve 4. kole vstřelil v prvním poločase vítězný gól při triumfu 1:0 v Praze nad Bohemians 1905.
Jablonecký Jan Chramosta (vlevo) v souboji s obráncem Bohemians Adamem Kadlecem.

Jablonecký Jan Chramosta (vlevo) v souboji s obráncem Bohemians Adamem Kadlecem. | foto: ČTK

Jablonecký útočník Jan Chramosta slaví v objetí Sebastiana Nebyly gól do sítě...
Jablonecký útočník Jan Chramosta slaví druhý gól do sítě Hradce Králové.
Jablonecký útočník Jan Chramosta slaví druhý gól do sítě Hradce Králové.
Jablonečtí fotbalisté slaví gól v utkání s Hradcem Králové, vstřelil ho Jan...
16 fotografií

„Pro každého hráče je asi ideální, když se vyhraje jedna nula a on dá ten gól,“ pochvaloval si 34letý forvard, jenž si konto v nejvyšší české soutěži vylepšil už na 106 gólů.

Po výhře nad Hradcem jste zmínil právě Bohemians, že před časem vám roční hostování v tomto klubu vrátilo chuť do fotbalu...
... no, a teď jsem jim dal vítězný gól. Prostě to tak vyšlo. Já se do Ďolíčku rád vracím a těším se sem, protože to tady mám rád. Atmosféra je tu výborná a fandí se. A od fanoušků Bohemians bylo i přes ten gól moc hezké, jak mě ocenili při mém odchodu ze hřiště při střídání. Děkuji jim za to, měl jsem fakt na krajíčku.

Bohemians - Jablonec 0:1, gól Chramosty, sudí chybně vyloučil Sinjavského

Měl jste už před zápasem v hlavě, že případný gól nebudete slavit?
Ano. Já mám ale oslavy gólů hodně rád, myslím, že jsem v nich emotivní, je to i něco, co mě nabíjí. Teď jsem si ale říkal: Hlavně zkus ty emoce udržet! To se povedlo a jsem rád, že jsem gól neoslavil a nějak nebláznil, protože jak už jsem naznačil, Bohemka mi přirostla k srdci a mám ji rád.

Odvezli jste si tři body, jak hodnotíte zápas?
Mám z toho takové smíšené pocity, protože za druhou půli se úplně pochválit nemůžeme, ale vyhráli jsme, a to bylo proti Bohemians to nejdůležitější.

Záložník Bohemians Benson Sakala (vlevo) brání jabloneckého Lamina Jawa.

Čím si vysvětlujete nepovedený druhý poločas, v němž jste navíc hráli přes dvacet minut přesilovku, ale domácí vás přesto tlačili?
Možná jsme si pod dojmem dobré první půle mysleli, že se nám už nemůže nic stát, a to byla jednoznačně chyba. Měli jsme hodně štěstí, hráči Bohemky předvedli fakt nesmysly a bylo až absurdní, co neproměnili.

Ze čtyř kol máte osm bodů a v sobotu hostíte ve šlágru Slavii.
Po tom, jak vypadal náš úvodní los, musíme být s těmi osmi body určitě spokojení. Věřím, že jsme tím navnadili diváky, kteří na Slavii vyprodají naši Střelnici a poženou nás za vítězstvím i proti mistrovi

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. AC Sparta PrahaSparta 4 3 1 0 8:4 10
3. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
4. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 6:3 9
5. FK JablonecJablonec 4 2 2 0 5:2 8
6. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 3:2 7
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
9. FK TepliceTeplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 2 2 4:7 2
13. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Priske: Omlouvám se čtvrtému sudímu. Ale frustruje mě, když dostáváme nakopáno

Dlouho hodnotil zápas bez emocí, ale při poslední otázce se rozjel. Když měl Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, odpovědět, jak moc české lize škodí, že se hraje málo čistého času, mluvil dlouze a...

11. srpna 2025  7:03

Emoce na Letné: Nenecháme na sebe řvát. Být v jedenácti, máme body, řekl Janotka

Už během prvního poločasu si mezi lavičkami s protějškem Brianem Priskem vyměňovali drsná slova. „Nenecháme na sebe pořvávat. My jsme takoví,“ prohlásil trenér olomouckým fotbalistů Tomáš Janotka po...

10. srpna 2025  23:44

Krčík si po vítězné penaltě proti Baníku oddechl. Pak uznal: Ke konci to byla bitva

Celý zápas dirigoval obranu, ve druhé půli si pak postavil balon na puntík a z penalty rozhodl o výhře karvinských fotbalistů v derby proti Baníku. „Ještěže na tu střelu byl Domino krátký,“...

10. srpna 2025  22:26

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

10. srpna 2025  19:10,  aktualizováno  22:06

Další červená? Nechápu a mrzí mě to kvůli lidem, litoval hradecký kouč Horejš

Protlačili se k vedení v zápase i přesto, že soupeř byl do té doby lepší. Když po přestávce naznačili zlepšení, přišlo vyloučení. „Moment, který nechápu,“ komentoval trenér David Horejš zbytečný...

10. srpna 2025  20:11

Baník - Karviná 1:2, góly až po pauze, výhru v derby vystřelil z penalty Krčík

Ani ve 4. kole fotbalové ligy se Baník Ostrava nedočkal prvního vítězství. Doma podlehl v regionálním derby Karviné 1:2. Tu poslal po změně stran do vedení po zaváhání domácí obrany Labík, pak sice...

10. srpna 2025  16:59,  aktualizováno  19:59

Liverpoolu vstup do sezony nevyšel, první triumf v superpoháru slaví Crystal Palace

Fotbalisté Crystal Palace vyhráli poprvé v historii anglický Superpohár. Úřadující vítězové Anglického poháru zdolali v úvodním utkání nové sezony mistrovský Liverpool 3:2 na penalty. V normální...

10. srpna 2025  19:05

Bohemians - Jablonec 0:1, gól Chramosty, sudí chybně vyloučil Sinjavského

Jablonečtí fotbalisté zůstávají v aktuálním ročníku neporažení, ve 4. kole zvítězili na hřišti Bohemians 1:0. O výhře rozhodl už v prvním poločase gólem Chramosta. Domácí zápas dohrávali v deseti,...

10. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  17:31

Hradec Kr. - Pardubice 1:1, hosté v přesilovce jen srovnali, trefil se Bammens

Pardubičtí fotbalisté získali ve 4. kole první bod v aktuálním ročníku Chance Ligy. Ve východočeském derby s Hradcem Králové prohrávali po gólu Petráška, ale takřka celý druhý poločas hráli v početní...

10. srpna 2025  14:45,  aktualizováno  17:22

Fotbalové přestupy ONLINE: Karabec může odejít za Šulcem, Sparta dotáhla Mercada

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

10. srpna 2025  16:46

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Sparta vítá Preciadova krajana. Přivádí ekvádorského reprezentanta Mercada

Reprezentují spolu národní tým, teď se potkají i v klubové kabině. Fotbalová Sparta dotáhla příchod třiadvacetiletého ekvádorského křídelníka Johna Mercada z portugalské ligy, krajana krajního...

10. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:36

Plachý, nástupce legendy Varnsdorfu: Prubířská zkouška, ale obstojíme

Legendární Vlastimil Gabriel, který ve fotbalovém Varnsdorfu působí v různých pozicích přes 60 let, poznal Jana Plachého už jako dítě. Když se v roce 1972 narodil, jeho táta tu hrál třetí ligu. „Máme...

10. srpna 2025  10:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.