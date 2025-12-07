Návrat do sestavy, tyč, pak vítězný gól. Ale střídání Chramostu lehce naštvalo

Pětatřicetiletý útočník Jan Chramosta zase ukázal, jak je pro fotbalový Jablonec pořád důležitý.
Před gólem ještě nastřelil tyč, v zápase měl řadu dalších nebezpečných pokusů. Střídání v 66. minutě nesl poněkud nelibě.
„Do šancí jsem se dostával, trošku naštvaný jsem byl, protože jsem věřil, že bych mohl přidat další gól. Ale je nás tady dvacet, každý chce hrát a trenér to v tu chvíli udělal pro tým nejlépe, jak mohl,“ připustil.
Dal osmý ligový gól sezony a celkově se v první lize dostal na číslo 111.
Bohemians jste letos podruhé porazili 1:0, v obou zápasech jste dal gól vy. Není vám bývalého klubu líto?
Mám tam pořád spoustu dobrých známých mezi hráči, funkcionáři i v realizačním týmu, takže trošku líto mi to je. Ale jsem v Jablonci a za výhru jsem samozřejmě rád.
I kvůli někdejšímu působení v Bohemians jste měl po gólu ve tváři takový kamenný výraz?
Před zápasem jsem byl rozhodnutý, že případný gól slavit nebudu. Trochu to ve mně bublalo, protože jsem dal gól po dlouhé době, a po chvíli ze mě ty radostné emoce šly přece jen ven.
Vítězná trefa byla povedená, do míče jste se opřel až akrobaticky. Tak jste to chtěl?
Reakce od kluků byly pozitivní, já jsem to samozřejmě viděl až po zápase. Jsem rád, že to takhle vyšlo, protože spoluhráči na vápně na mě hodně křičeli, abych jim nahrál. To jsem nechtěl, doufal jsem, že to trefím, a povedlo se to výborně. Místo mezi mými nejhezčími góly si najde a navíc byl tříbodový.
Jablonec - Bohemians 1:0, rozhodl Chramosta, gól dal po dvou měsících
Byla to s přihrávajícím Aléguém nacvičená situace?
To ani ne, spíš to vyplynulo ze situace, protože původně to ani nemělo jít na mě, byla to zblokovaná přihrávka. A v každém náběhu si mě Hůlka docela dost hlídal, ale teď mě zrovna někomu předal a hned jsem dal gól, takže se to nejspíš nepovedlo Bohemce.
Měl jste i jiné šance, co chybělo k dalšímu gólu?
Že bych si nějak vyčítal nějakou tu další situaci, kterou bych mohl provést jinak, to asi ne. V první půli jsem střílel z první a míč šel do tyče, s tím nešlo nic víc dělat. Ve druhé byla možná škoda, že mi to Alex Alégué nenahrál dřív. Když jsme se o tom bavili, tak mi říkal, že tam nebyl prostor. Míč se ke mně pak stejně odrazil, dal jsem si jeden rychlý dotek, pak jsem vystřelil, ale gól z toho nebyl. Měl jsem i nějaké zblokované střely, ale jak jsem už řekl, myslím, že nešlo nic udělat jinak.
Naznačil jste dlouhé čekání na gól. Naposledy jste v lize skóroval na konci září. Už jste z toho byl přešlý?
Ono to vypadá, že je to dlouho, ale mezitím jsem třikrát nehrál, do toho dvě čtrnáctidenní reprezentační pauzy, takže se to najednou natáhne. Samozřejmě jsem ale cítil, že už ten gól zase potřebuju dát, myslím, že to podle mě potřeboval i tým, a dneska to tak vyšlo.
Zmínil jste, že jste v poslední době moc nehrál. Po porážce doma se Zlínem jste vypadl ze základní sestavy, jak jste to nesl?
Bylo to určitě nepříjemné, byl jsem jeden z těch hráčů, kteří odnesli ten domácí průšvih, trošku se změnilo rozestavení, ale dneska jsme se k tomu starému zase vrátili. Jsem rád, že se to povedlo, protože si myslím, že v tomhle rozestavení máme daleko víc hráčů nahoře, jsme víc v koncovce, a to byl i záměr pro zápas s Bohemkou, abychom byli ve hře dopředu nebezpečnější.
Jak těsnou výhru nad Bohemians hodnotíte?
Byl to hlavně boj a těžký zápas, Bohemka je nepříjemná a navíc se nám s ní tady doma v poslední době vůbec nedařilo. Jsem rád, že jsme tentokrát dali první gól my, podle něj se pak zápas odvíjel.
V tabulce jste třetí těsně za Spartou, jak jablonecký podzim celkově vnímáte, i když vás ještě čeká zápas na Slavii?
Bodový zisk je super, je dobře, že jsme zareagovali na sobotní výsledky, kdy naši konkurenti zaváhali. Ukazuje to, jak je liga letos vyrovnaná, jak je každý zápas těžký a rozhodují maličkosti. My už máme třetí místo po podzimní části jasné a to je velice dobrá výchozí pozice do jara.