Chance Liga 2025/2026

Návrat do sestavy, tyč, pak vítězný gól. Ale střídání Chramostu lehce naštvalo

Autor:
  18:04
Gól v lize vstřelil naposledy 28. září a od 1. listopadu nehrál v základní sestavě Jablonce. Obě nepříjemnosti fotbalového útočníka Jana Chramosty vzaly za své v neděli proti Bohemians. Zkušený útočník byl na hřišti od první minuty a v nastavení první půle duel 18. kola Chance ligy rozhodl.
Jablonecký Jan Chramosta střílí gól do brány Bohemians v ligovém utkání. Vlevo...

Jablonecký Jan Chramosta střílí gól do brány Bohemians v ligovém utkání. Vlevo Adam Kadlec, vpravo Aleš Čermák z Bohemians. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonecký trenér Luboš Kozel
Jablonecký brankář Jan Hanuš zasahuje.
Útočník Hilál Júsuf z Bohemians v souboji s jabloneckým Nemanjou Tekijaškim
Jablonecký útočník Jan Chramosta padá v souboji s Bensonem Sakalou z Bohemians.
8 fotografií

Pětatřicetiletý útočník Jan Chramosta zase ukázal, jak je pro fotbalový Jablonec pořád důležitý.

Před gólem ještě nastřelil tyč, v zápase měl řadu dalších nebezpečných pokusů. Střídání v 66. minutě nesl poněkud nelibě.

„Do šancí jsem se dostával, trošku naštvaný jsem byl, protože jsem věřil, že bych mohl přidat další gól. Ale je nás tady dvacet, každý chce hrát a trenér to v tu chvíli udělal pro tým nejlépe, jak mohl,“ připustil.

Dal osmý ligový gól sezony a celkově se v první lize dostal na číslo 111.

Bohemians jste letos podruhé porazili 1:0, v obou zápasech jste dal gól vy. Není vám bývalého klubu líto?
Mám tam pořád spoustu dobrých známých mezi hráči, funkcionáři i v realizačním týmu, takže trošku líto mi to je. Ale jsem v Jablonci a za výhru jsem samozřejmě rád.

I kvůli někdejšímu působení v Bohemians jste měl po gólu ve tváři takový kamenný výraz?
Před zápasem jsem byl rozhodnutý, že případný gól slavit nebudu. Trochu to ve mně bublalo, protože jsem dal gól po dlouhé době, a po chvíli ze mě ty radostné emoce šly přece jen ven.

Vítězná trefa byla povedená, do míče jste se opřel až akrobaticky. Tak jste to chtěl?
Reakce od kluků byly pozitivní, já jsem to samozřejmě viděl až po zápase. Jsem rád, že to takhle vyšlo, protože spoluhráči na vápně na mě hodně křičeli, abych jim nahrál. To jsem nechtěl, doufal jsem, že to trefím, a povedlo se to výborně. Místo mezi mými nejhezčími góly si najde a navíc byl tříbodový.

Jablonec - Bohemians 1:0, rozhodl Chramosta, gól dal po dvou měsících

Byla to s přihrávajícím Aléguém nacvičená situace?
To ani ne, spíš to vyplynulo ze situace, protože původně to ani nemělo jít na mě, byla to zblokovaná přihrávka. A v každém náběhu si mě Hůlka docela dost hlídal, ale teď mě zrovna někomu předal a hned jsem dal gól, takže se to nejspíš nepovedlo Bohemce.

Měl jste i jiné šance, co chybělo k dalšímu gólu?
Že bych si nějak vyčítal nějakou tu další situaci, kterou bych mohl provést jinak, to asi ne. V první půli jsem střílel z první a míč šel do tyče, s tím nešlo nic víc dělat. Ve druhé byla možná škoda, že mi to Alex Alégué nenahrál dřív. Když jsme se o tom bavili, tak mi říkal, že tam nebyl prostor. Míč se ke mně pak stejně odrazil, dal jsem si jeden rychlý dotek, pak jsem vystřelil, ale gól z toho nebyl. Měl jsem i nějaké zblokované střely, ale jak jsem už řekl, myslím, že nešlo nic udělat jinak.

Naznačil jste dlouhé čekání na gól. Naposledy jste v lize skóroval na konci září. Už jste z toho byl přešlý?
Ono to vypadá, že je to dlouho, ale mezitím jsem třikrát nehrál, do toho dvě čtrnáctidenní reprezentační pauzy, takže se to najednou natáhne. Samozřejmě jsem ale cítil, že už ten gól zase potřebuju dát, myslím, že to podle mě potřeboval i tým, a dneska to tak vyšlo.

Zmínil jste, že jste v poslední době moc nehrál. Po porážce doma se Zlínem jste vypadl ze základní sestavy, jak jste to nesl?
Bylo to určitě nepříjemné, byl jsem jeden z těch hráčů, kteří odnesli ten domácí průšvih, trošku se změnilo rozestavení, ale dneska jsme se k tomu starému zase vrátili. Jsem rád, že se to povedlo, protože si myslím, že v tomhle rozestavení máme daleko víc hráčů nahoře, jsme víc v koncovce, a to byl i záměr pro zápas s Bohemkou, abychom byli ve hře dopředu nebezpečnější.

Jak těsnou výhru nad Bohemians hodnotíte?
Byl to hlavně boj a těžký zápas, Bohemka je nepříjemná a navíc se nám s ní tady doma v poslední době vůbec nedařilo. Jsem rád, že jsme tentokrát dali první gól my, podle něj se pak zápas odvíjel.

Jablonecký útočník Jan Chramosta padá v souboji s Bensonem Sakalou z Bohemians.

V tabulce jste třetí těsně za Spartou, jak jablonecký podzim celkově vnímáte, i když vás ještě čeká zápas na Slavii?
Bodový zisk je super, je dobře, že jsme zareagovali na sobotní výsledky, kdy naši konkurenti zaváhali. Ukazuje to, jak je liga letos vyrovnaná, jak je každý zápas těžký a rozhodují maličkosti. My už máme třetí místo po podzimní části jasné a to je velice dobrá výchozí pozice do jara.

Vstoupit do diskuse

18. kolo

19. kolo

Kompletní los

17. kolo

18. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 18 10 5 3 24:16 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
13. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
14. FC Baník OstravaOstrava 18 3 5 10 11:21 14
15. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 18 3 5 10 11:24 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Karviná - Ostrava 0:0, Baník přežil velké šance domácích a už není poslední

Karvinský Denny Samko v šanci před brankářem Dominikem Holcem z Baníku

Několik nadějných pozic zůstalo nevyužito, a tak slezské derby vítěze nenašlo. Baník, jenž minulý víkend po sérii pěti porážek porazil Duklu, nakonec za bod ze hřiště Karviné musí být rád. Brankáři...

7. prosince 2025  15:05,  aktualizováno  18:17

ONLINE: Pardubice - Hradec 0:0, potvrdí domácí v derby výhru ze Sparty?

Sledujeme online
Pardubický útočník Abdullahi Tanko s míčem v utkání proti Hradci Králové

Pro pardubické fotbalisty to před soubojem proti Hradci Králové nemohlo být lepší: do derby jdou povzbuzeni vítězstvím na Spartě. Duel dvou sousedních měst v 18. kole můžete sledovat od 18.30 v...

7. prosince 2025  18:04

Návrat do sestavy, tyč, pak vítězný gól. Ale střídání Chramostu lehce naštvalo

Jablonecký Jan Chramosta střílí gól do brány Bohemians v ligovém utkání. Vlevo...

Gól v lize vstřelil naposledy 28. září a od 1. listopadu nehrál v základní sestavě Jablonce. Obě nepříjemnosti fotbalového útočníka Jana Chramosty vzaly za své v neděli proti Bohemians. Zkušený...

7. prosince 2025  18:04

ONLINE: Brighton ztratil s West Hamem, Souček hrál krátce. Fulham hostí Palace

Sledujeme online
Záložník Tomáš Souček z West Hamu (druhý zleva) sleduje v utkání proti...

Fotbalový reprezentant Tomáš Souček chybí v základní sestavě West Hamu. Jeho zápas v Brightonu můžete od 15.00 sledovat v online reportáži. Druhý nedělní duel začne v 17.30, v londýnském derby Fulham...

7. prosince 2025  14:55,  aktualizováno  17:01

Jablonec - Bohemians 1:0, rozhodl Chramosta, gól dal po dvou měsících

Jablonečtí hráči slaví s trenérem Lubošem Kozlem trefu Jana Chramosty.

Fotbalový útočník Jan Chramosta, člen klubu ligových kanonýrů stovkařů, po dlouhé době skóroval. V pokutovém území počkal, až mu míč skočí a krásně se ze čtrnácti metrů položil do střely. Gól z...

7. prosince 2025  12:40,  aktualizováno  15:04

Triumf nad Spartou jako bič. Budeme se bít ze všech sil, zní z Pardubic před derby

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Senzační vítězství 4:2 nad Spartou na Letné z minulého týdne má pro pardubické fotbalisty dvě roviny. První je ta, že v klubu po dlouhé době mohl zavládnout čirý optimismus a dobrý pocit z toho, že...

7. prosince 2025  11:25

Hradec čeká derby s novými majiteli za zády. Chceme tři body, hlásí Šenk

Choreo domácích fanoušků Hradce Králové v zápase proti Jablonci

Možná si na to ještě někdo vzpomene. Před 20 lety, na jaře roku 2005, měli fotbalisté Hradce Králové vyrazit do Pardubic na tehdy druholigové derby. V situaci, kdy jako na smilování čekali na to,...

7. prosince 2025  10:12

Planka a jeho pikantní duel. Při posledním utkání Baníku s Karvinou hrál za soupeře

David Planka z Baníku u míče při utkání s Hradcem.

Ve čtvrtém kole první ligy byl u výhry fotbalistů MFK Karviná v Ostravě nad Baníkem 2:1. Nyní bude záložník David Planka na druhé straně. S Baníkem nastoupí v neděli do 18. kola nejvyšší tuzemské...

7. prosince 2025  7:30

Priske: Museli jsme si některé věci vyříkat. A Vindahl? Vy novináři jste na něj tvrdí

Sparťanský trenér Brian Priske

Celý zápas to vypadalo na remízu. Pak se mezi stopery zjevil ve skluzu Rrahmani a rozhodl. Fotbalová Sparta si z Olomouce odvezla po výhře 1:0 všechny tři body a na Slavii po 18. ligovém kole ztrácí...

7. prosince 2025  6:57

V Miami se jásá, Messi rozšířil sbírku trofejí. Ve finále MLS zařídil dva góly

Lionel Messi se raduje z vítězství ve finále play off MLS.

Hvězdný fotbalista Lionel Messi si připsal další úspěch do své už tak bohaté sbírky triumfů, s Miami vyhrál zámořskou MLS. Inter ve finále play off porazil Vancouver 3:1, kapitán argentinských mistrů...

6. prosince 2025  23:23

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Barcelona zvládla osmigólovou přestřelku s Betisem, hattrickem se blýskl Torres

Barcelonský útočník Ferran Torres slaví hattrick.

Barcelona ve španělské fotbalové lize porazila s přispěním hattricku Ferrána Torrese domácí Betis Sevilla 5:3 a v tabulce si pojistila vedoucí pozici před Realem Madrid. Villarreal přetlačil Getafe...

6. prosince 2025  21:35,  aktualizováno  23:09

Ostrý Kadeřábek: Chválit se za správný přístup? Ne! Ten by měl být samozřejmostí

Sparťanský obránce Patrik Vydra se snaží v utkání proti Olomouci odvrátit míč...

Celý zápas oddřel, vítězný gól ale zařídil až jeho náhradník. Pavel Kadeřábek, krajní obránce fotbalové Sparty, přenechal deset minut před koncem svou netradiční pozici levého beka Johnu Mercadovi,...

6. prosince 2025  21:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.