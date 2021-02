Bořilovi vyčinil i Tvrdík. Faul loktem bez karty, zareaguje disciplinárka?

I klubový šéf Jaroslav Tvrdík po utkání na Twitter napsal: „Bóřa již dostal kartáč.“

Právě Slavia v týdnu na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace (LFA) přišla s apelem na komisi rozhodčích kvůli ochraně fotbalistů.

„Vyzýváme komisi, aby při své činnosti na ochranu zdraví hráčů kladla zásadní důraz a případně důrazně sankcionovala ty z rozhodčích, kteří v rámci rozhodování utkání adekvátně nepotrestají zákroky ohrožující zdraví a tím hráčům tuto ochranu neposkytnou,“ stojí v návrhu usnesení.

A přesně to byl případ nedělního šlágru v Edenu.

Běžela 24. minuta utkání, hostující gólman Hanuš rychle vyhodil míč na pravou stranu, kde prchal Jovovič. Zezadu ho dobíhal Bořil, který se nejprve tělem srazil s Považancem, jenž se mu pokusil zkřížit cestu, a pak s vytrčeným loktem udeřil do obličeje právě Jovoviče.

Z opakovaných televizních záběrů se zdálo, že Bořil věděl, co dělá. S agresivitou to přehnal.

Stalo se to přímo před lavičkou Jablonce, která ovšem zůstala relativně klidná. Vlastně jen Jovovič se obořil, pak se několik sekund držel za hlavu a teprve po chvíli se zvedl z prochladlého trávníku a pokračoval ve hře.

Sudí Pavel Orel mezitím domácímu kapitánovi domluvil, ani nevytáhl kartu. A jako surovou hru nevyhodnotil Bořilovo počínání ani videorozhodčí.

„Jestli měl být vyloučený, nevím. Fotbal je kontaktní sport, já tu situaci ani pořádně neviděl. Nesoustředím se na to,“ poznamenal hostující trenér Petr Rada. „Rozhodčí to odpískal, jak to odpískal. Když tak se na to měl podívat na videu, kvůli kterému jsme začali o pět minut později, protože nefungovalo.“

To Tvrdík po utkání na sociálních sítích připustil, že Bořilův zákrok byl přes čáru. „Apeloval jsem na komisi rozhodčích. Podobné zákroky prostě musí okamžitě trestat,“ uvedl s odkazem na návrh, pro který získal podporu všech ligových klubů.

Bořilův zákrok může skončit až před disciplinární komisí. Protože však během utkání vyvázl bez trestu, bude záležet na zprávě delegáta či vyjádření komise rozhodčích. Pokud řeknou, že měl být slávistický kapitán za svůj faul vyloučen, měla by s ním disciplinárka následně zahájit řízení.

Jde o jinou situaci než v případě sparťana Ladislava Krejčího, který za svůj surový faul loktem v prosinci schytal čtyřzápasový distanc. To byl na první pohled ještě mnohem závažnější zákrok, s větší intenzitou, velmi nebezpečný.

Mládežnický reprezentant tehdy v závěru domácího ligového utkání knokautoval pardubického Solila, za což nejprve uviděl jen žlutou kartu a až po intervenci videorozhodčího byl vyloučen. Disciplinární komise se incidentem začala zabývat hned druhý den a zastavila mu činnost na zmíněná čtyři utkání.

Paradoxní je, že hlavním sudím tehdejšího zápasu, který na vyloučení Krejčího potřeboval echo od videa, byl Alex Denev, jenž v neděli seděl jako videorozhodčí v přenosovém voze na Slavii.

Ošklivý zákrok Bořila ani po zhlédnutí záznamu jako surový nevyhodnotil, a proto kolegovi Orlovi nedoporučil přezkum situace či udělení červené karty.

Mimochodem, případnou žlutou kartu hlavnímu napovědět nemohl, i kdyby chtěl. Zapovídá to protokol VAR.