Bořil se vsadil s trenérem. A vyhrál! Snad miliardáři v lize zainvestují do terénů, řekl

„Ještě budu potřebovat VAR,“ kontroval slávistický kouč Jindřich Trpišovský. Se svým kapitánem se prý vsadili o peníze. „A byla to sázka za tři vstřelené góly nohou, jenže tentokrát Honza balon jen tečoval...“ dodal.
„Pokud ale bude všechno v pořádku, rád sázku splním, protože všechny jeho góly nám přinesly body.“
Ty v Karviné byly mimořádně důležité a gól Bořila nakonec vítězný.
Čím jste ho vstřelil?
Uskakoval jsem, když Mubarak (Suleiman) střílel, ale balon šel úplně mimo. Trefil mě do stehna, nebo do boku, takže to byl takový šťastný gól, který jsme ale potřebovali. Po něm jsme už dominovali a Karvinou nepustili do nějaké vyložené šance.
Co pro vás znamená, že jste podruhé v kariéře dal tři góly během jedné prvoligové sezony?
Znamená to pro mě dost. Chci být prospěšný týmu, pomáhat mu. A že i stopeři dají gól, je něco neuvěřitelného. Vážím si toho. A hlavně mě těší, že to byl gól, díky kterému jsme šli do vedení 2:1 a uklidnil nás. A když jsme přidali třetí, tak jsme si už vedení pohlídali.
Jak náročné utkání bylo?
Od začátku pršelo a postupně začalo sněžit, takže terén byl těžký, hřiště bylo bahnité, klouzalo to všem. Terén uškodil fotbalu, i když první poločas byl oboustranně útočný. Pak se hra trochu uklidnila, ve druhé půli tam už byly i nakopávané balony, ale my jsme naštěstí přidali dva góly a utkání ukopali.
Vzpomenete si, kdy jste naposledy na takovém hřišti nastoupil?
Před necelým rokem v Teplicích, to jsme hráli de facto na poli. Během roku si vždy na podobném hřišti někde zahrajeme, ale doufám, že se podmínky zlepší, že všichni ti miliardáři, kteří vstupují do klubů, budou schopni udělat nějaké hybridní povrchy. Přesto Karviná ještě v první půli velmi dobře kombinovala.
|
Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce
Co se stalo při vyrovnávacím gólu Karviné, kdy šel Pavel Kačor sám přes půl hřiště přímo k brance?
Před tím gólem jsme se rozhodli změnit rozestavení obrany na čtyřku. K tomu uprostřed hřiště měl balon na kopačce Chorý, ale proběhl mu tam Mubarak. Míč si vzal soupeř a šel sám. Nikdo z nás stoperů proti němu nevystoupil, raději jsme ho nechali vystřelit. Mysleli jsme, že Jindra Staněk balon chytne, ale Kačor se trefil krásně k tyči. Byla to shoda velkých chyb. Musíme se z toho poučit.
Po dlouhé době jste hráli bez Lukáše Provoda, který je zraněný. Je výhra o to cennější?
Určitě. Provi nám moc chyběl, je to motor naší hry a nejlepší hráč ligy. Věděli jsme, že nahradit ho nebude jednoduché. Místo něj nastoupil Ivan Schranz a utkání na neobvyklém postu zvládl bravurně. Přesto budeme rádi, až budeme zase v plné sestavě, i když kluci podali nadstandardní výkon.
Byl jste připravený na evakuaci, k níž v 78. minutě všechny lidi na stadionu vyzvaly poplachové hlásiče?
Docela mě to překvapilo. Houkalo to docela nahlas. V jednu chvíli jsme váhali, jestli půjdeme ven, nebo budeme dál hrát. Z lavičky na nás ale mávli, že se nic neděje. Pak jsme se dozvěděli, že za to zřejmě mohlo pyro našich fanoušků.
Dým se prý otevřenými dveřmi dostal do útrob stadionu a spustil poplach.
Ale i hlasatel pak oznamoval, že jde o planý poplach. Je dobře, že se nikomu nic nestalo a mohli jsme utkání dohrát.