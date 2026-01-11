Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Chance Liga 2025/2026

Lucie Macháčová
  8:11
Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním onemocněním ledvin. Slávistický kapitán Jan Bořil má v neděli 35. narozeniny a klub se mu rozhodl poděkovat netradičně: třemi dárky pro Nelinku.
Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou. | foto: SK Slavia Praha

PIVNÍ SPRCHA. Slávistický kapitán Jan Bořil slaví zisk mistrovského titulu...
Osmiletá Nela Bořilová se Santa Clausem
Ve vánočním kamionu Santa Clause
Jan Bořil s dcerou Nelou
19 fotografií

„Kapitán, lídr a srdcař. Ale hlavně je pro nás Bóřa symbolem obrovské vnitřní síly a charakteru. Všichni na něm obdivujeme, kolikrát se dokázal vrátit zpátky a s jakým nasazením stále podává skvělé výkony na té nejvyšší úrovni. Současně má ale daleko důležitější roli, kterou zvládá ještě lépe, a to každý den. Je tátou holčičky, která to v životě nemá jednoduché,“ říká Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.

„Chtěli jsme jemu i jeho rodině dát najevo, že v tom nejsou sami a že Slavia pro ně bude vždy domovem, kde si mohou plnit sny a přání. Nejen na hřišti, ale i mimo něj. A jsem si jistý, že šťastné dítě je nejlepším narozeninovým dárkem každého táty,“ doplnil Tvrdík.

Byť se Bořil narodil 11. 1. 1991, jeho život nebyl vždy na jedničku. Ať už na trávníku, anebo doma. Kvůli vážnému zranění kolene byl rok a půl mimo. Přesto se dokázal vrátit. Ve Slavii, jejíž dres obléká už deset let, si v loňské sezoně připsal 32 startů. Podruhé v kariéře hraje Ligu mistrů.

A spolu s manželkou čelí dennodenně nejrůznějším náročným situacím spojeným s onemocněním dcerky Nely. Ví, že rozzářit dětské oči je těžší než vyhrát zápas.

Jurásek a Slavia? Můžeme si pomoct navzájem, věří Trpišovský. Přestup se blíží

Slavia se proto rozhodla nadělit Nele a zároveň jejím nejbližším tři unikátní dárky, tři oříšky pro Nelinku.

Prvním z nich bylo setkání se Santou Clausem, jízda unikátním vánočním kamionem a prohlídka dárků přímo od Santy.

Osmiletá Nela Bořilová se Santa Clausem

Druhé překvapení má původ v Nelinčině zájmu o design. Dostala možnost podílet se na tvorbě vlastní kolekce pro klubový fanshop – pro děti a rovněž pro domácí mazlíčky čili i pro svého milovaného psíka Luisu.

Třetí dárek je teprve ve hvězdách. Když měla slávistka Nela v klubovém videu odpovědět, s jakým fotbalistou by chtěla nastoupit v doprovodu při utkání Slavie s Barcelonou, měla hned jasno: S tátou.

Uvidíme, zda se jí i tohle přání splní. Připomeňme, že slávisté hrají proti Barceloně v Edenu už ve středu 21. ledna.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
