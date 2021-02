Stačila by žlutá, řekla komise rozhodčích k zákroku slávisty Bořila

18:47

Slávista Jan Bořil se nemusí obávat, že by byl za svůj hrubý faul na jabloneckého záložníka Vladimira Jovoviče dodatečně potrestán. Komise rozhodčích fotbalové asociace by se v jeho případě totiž spokojila jen se žlutou kartou. A to překvapilo.