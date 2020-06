Bořil musí zaplatit 70 tisíc, aby mohl v Ostravě a proti Plzni hrát

Sedmdesát tisíc korun je pokuta za osm žlutých karet, které Bořil nasbíral v základní části.

Jelikož dvouzápasový trest, který se za osm napomínání automaticky ukládá, přesáhl do nadstavby, tak nemusí být vykonán. Hráč však musí zaplatit.

Pak ve víkendovém duelu v Ostravě a následně ve středu proti Plzni nastoupit může.

Pro Slavii je Bořil jedním z nejdůležitějších hráčů. Proto pokuta místo zastavení činnosti přijde před rozhodujícími zápasy vhod.

Není to žádná novinka, podobné pravidlo platilo i v minulých letech, kdy se nadstavba nehrála. Pokud hráč dostal čtvrtou, osmou či dvanáctou žlutou kartu v závěru sezony a trest by přesáhl do dalšího ročníku, rovněž platil pokutu.

Stejné to bylo i loni při prvním ročníku nadstavby. Pravidlo je definováno před startem sezony v tzv. rozpisu soutěží.

„V případě, kdy by tresty zákazu závodní činnosti uložené za opakované napomínání hráčů a příslušníků družstva přesáhly konec základní části 1. ligy, nebudou tyto tresty v tomto rozsahu vykonány a namísto příslušné části trestu zákazu závodní činnosti bude uložena peněžitá pokuta,“ píše se v rozpisu.

Za čtvrtou žlutou kartu, která během sezony znamená stop na jedno utkání, se v případě přesahu do nadstavby platí 60 tisíc korun. Za osm napomínání je to 70 tisíc, za dvanáct o dalších deset tisíc korun víc.

Vedle Bořila dostal v závěrečném 30. kole základní části osmou žlutou kartu i olomoucký Radim Breite.

Liberečtí Tomáš Malinský a Kamso Mara obdrželi čtvrtou žlutou kartu stejně jako Lukáš Bartošák a Cheick Oumar Conde ze Zlína a teplický Pavel Čmovš. Pokud nezaplatí 60 tisíc korun, nebudou moci hrát v prvním kole nadstavby.

Pravidlo se nevztahuje na červené karty, z nich se vyplatit nelze. Vyloučení Olivier Kingue z Příbrami a budějovický Jiří Kladrubský minimálně jeden zápas v nadstavbě chybět budou.

I v nadstavbě se karty sčítají. Po druhém napomínání hráč zmešká následující zápas. Pokud někdo nasbírá čtyři žluté karty, což v pětikolové nadstavbě lze, trest zákazu činnosti na dvě utkání si do příštího ročníku nepřenese. Ale zaplatí pokutu 30 tisíc korun.

Do barážových utkání o účast v první lize se žluté karty z nadstavbové části nepřenáší, baráž je považována za zvláštní soutěž.

Ale do kvalifikačního utkání o účast v Evropské lize mezi vítězem prostřední skupiny a čtvrtým či pátým týmem skupiny o titul se žluté karty z nadstavby započítávají.