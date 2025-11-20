Komise zkoumala, zda se hlavní sudí utkání nedopustil přečinu pochybení delegované osoby. Podnět etické komisi za možné porušení předpisů jak ze strany trenéra, tak ze strany rozhodčího podali předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda a Ligový výbor Ligové fotbalové asociace.
Priske označil situaci za útok na svou integritu vzhledem k tomu, že záznam jeho vstupu do kabiny unikl na internet. Hájil se tím, že šel sudím poděkovat za zápas, popřát jim hodně štěstí do zbytku sezony a také se omluvit čtvrtému rozhodčímu za incident z utkání. Disciplinární komise Priskeho nepotrestala. Dánský kouč podle ní neporušil soutěžní ani disciplinární řád FAČR, protože do kabiny vstoupil s Benešovým souhlasem.
Trestu, i když mírnému, ale Beneš neušel. „Etická komise FAČR po dokazování a právním hodnocení dospěla k závěru, že disciplinární přečin byl spáchán a pan Beneš je disciplinárně odpovědný, byť z hlediska subjektivní stránky disciplinárního přečinu, tedy zavinění, se jedná o zavinění ve formě nevědomé nedbalosti,“ uvedla komise v odůvodnění.
Pětadvacetiletému Benešovi uložila trest blízko spodní hranice sazby, protože šlo o o první rozhodnutí v obdobném případu. „Jeho součástí je i vymezení hranic jednání rozhodčích v kontextu pravidel kodexu chování profesionálních rozhodčích formou výkladu dosud nevyloženého právního pojmu standardní komunikace v rámci utkání,“ konstatovala komise.