Chance Liga 2025/2026

Další omyl sudího Beneše. Červená proti Pardubicím být neměla, chyboval už několikrát

Autor:
  14:23
Opět na sebe upozornil obrovskou chybou. Fotbalový sudí Jan Beneš, začátečník mezi ligovými arbitry, tentokrát podle komise rozhodčích chyboval, když i přes upozornění videoasistenta poslal ven pardubického záložníka Emmanuela Godwina za nesportovní zákrok, který by snesl pouze žlutou kartu. Pětadvacetiletý sudí už má za sebou i jiné přešlapy.
Fotbalový rozhodčí Jan Beneš.

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš. | foto: ČTK / Petrášek RadekČTK

Sudí Jan Beneš uděluje žlutou kartu boleslavskému kapitánovi Markovi Suchému za...
Diskuze pardubických fotbalistů (v červeném) s rozhodčím Benešem. Ten uděluje...
Sudí Jan Beneš (druhý zleva) přihlíží ošetřování libereckého Jana Mikuly v...
Sudí Jan Beneš komunikuje během derby se sparťanem Martinem Vitíkem.
5 fotografií

Ten v Pardubicích přišel poté, co domácího Godwina nejdřív obral o míč Jukl, načež se chystal házet aut. Kolem něj proběhl teplický Riznič a provokativně v jeho těsné blízkosti zvedl ruku. Pardubický záložník na oplátku vystrčil nohu a lehce ho zasáhl do holeně.

Beneš mu rovnou ukázal červenou kartu a nepřesvědčil ho ani videoasistent Tomáš Kocourek, který ho zavolal k monitoru, ať si situaci znovu prohlédne.

„Sice se jednalo o úmyslné kopnutí soupeře v přerušené hře, ale celá situace byla vyvolána nesportovním chováním hostujícího Rizniče a intenzita kopnutí byla nízká,“ vysvětlila komise rozhodčích.

Po roce to byl paradoxně znovu videoasistent Kocourek, který se Beneše zase snažil opravit.

Když spolu oba pánové řídili zápas v hradecké Malšovické aréně proti Karviné loni v březnu, Beneš se za své chyby omlouval hned v televizním rozhovoru a děkoval právě Kocourkovi.

„Naštěstí u videa odvedl skvělou práci a z mých chyb mě dostal. Takový výkon na ligové trávníky nepatří. Jsem rozhodčí, mám rozhodovat a nespoléhat na VAR,“ líčil Beneš.

Takový výkon do ligy nepatří, omlouval se sudí Beneš. Po konci trestu opět chyboval

Dvakrát na základě doporučení videa odvolal gól, po necelé půlhodině změnil původně žlutou kartu za ošklivý faul Singhateha na Dancáka na červenou. Vylučovat se však mělo i na druhé straně, právě Dancákovi tenkrát udělil Beneš jen žlutou kartu. Nezapískal si celý měsíc.

Tentokrát raději spoléhal na sebe, jenže opět chybně.

Do televizních rozhovorů ostatně Beneš chodívá často. Naposledy šel před dvěma týdny, jenže se mu úplně nedařilo.

Při zápase Liberce s ostravským Baníkem totiž z rozhovoru odešel poté, co se do svého vysvětlení trochu zamotal.

„Omlouvám se, ale já to nedám,“ odvrátil se od kamer, když měl vysvětlovat hned tři zásahy videorozhodčích.

Sudí Jan Beneš uděluje žlutou kartu boleslavskému kapitánovi Markovi Suchému za potyčku s Tomášem Chorým.

Za čtyřiatřicet odpískaných zápasů v lize toho má za sebou ale mnohem víc.

Nejkřiklavější moment se řešil v září, když po zápase Sparty v Hradci Králové vstoupil za Benešem do kabiny rozhodčích hostující trenér Brian Priske. Sudího kritizoval předseda FAČR David Trunda i výkonný výbor Ligové fotbalové asociace, kteří společně podali podnět etické komisi.

Dánského kouče naopak řešila komise disciplinární, podle ní však neporušil soutěžní ani disciplinární řád FAČR, protože do kabiny vstoupil s Benešovým souhlasem.

Za Priskeho vstup do kabiny zaplatí rozhodčí Beneš tisícovou pokutu

Mladý sudí si za své počínání vysloužil pokutu tisíc korun. Spodní hranici využila etická komise proto, že šlo jednak o provinění v nedbalosti, ale také o provinění v dosud nespecifikovaném právním případě.

I proto došlo záhy k novelizaci soutěžního i disciplinárního řádu FAČR, ta bude platit od příští sezony.

Ve své první sezoně si Beneš vysloužil trest už v únoru, kdy si nezapískal měsíc poté, co mu společně s videoasistentem Janem Petříkem nevyšel zápas Plzně s Libercem.

Beneš nejprve chybně nevyloučil hostujícího gólmana Koubka za zmaření zjevné brankové příležitosti, což ještě napravil VAR. Následně však neudělil červenou kartu v obdobné situaci ani domácímu Markovičovi, který posléze celé utkání gólem rozhodl.

Podle komise však nesl největší vinu videorozhodčí Petřík, kterého činovníci na rozdíl od Beneše nikam nedelegovali měsíce dva.

Sudím z Plzně komise pozastavila delegaci. Hlavní vinu nese VAR, byl nekonzistentní

Beneš je synem bývalého ligového rozhodčího Michala Beneše, známého z korupční kauzy okolo Ivana Horníka. V roce 2004 dostal od disciplinární komise roční zákaz činnosti a pokutu 50 tisíc korun, odvolací a revizní komise tehdejšího ČMFS však trest zrušila.

Od roku 2018 necelých pět let pracoval jako koordinátor projektu VAR v Česku. Ligovým rozhodčím je i jeho druhý syn Adam, dvojče Jana. V nejvyšší soutěži působí jako asistent.

25. kolo

24. kolo

MFK Karviná - FK Pardubice

8. 3. • 15:30 • Městský stadion Karviná, Karviná-Ráj

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Gól Sparty byl podle komise v pořádku. Benešovi vyčetla vyloučení Godwina

Setkání sparťanského kapitána Lukáše Haraslína s koučem Baníku Ondřejem Smetanou

Diskutovaný druhý gól sparťanských fotbalistů v utkání s Baníkem (5:2), jemuž předcházel ofsajd nabíhajícího Pavla Kadeřábka, byl podle komise rozhodčích správně uznán. Naopak pardubický Emmanuel...

2. března 2026  16:27

Pokud se prokáže rasismus, Prestianni u mě skončil. Mourinho se vrátil ke kauze

Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích...

Bezprostředně po zápase nechtěl domnělé chování svého svěřence odsuzovat. A neučinil tak ani s odstupem. Přesto José Mourinho, kouč fotbalistů Benfiky, nyní zaujal v kauze Gianlucca...

2. března 2026  15:17

